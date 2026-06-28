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Weekly Horoscope: హంస రాజ‌యోగం.. ఈ వారం 5 రాశుల వారి జీవితంలో ఊహించ‌ని మ‌లుపులు

Weekly Horoscope: జూన్ 29 నుంచి జూలై 5, 2026 వరకు ఉండే ఈ వారం కొన్ని రాశుల వారికి ప్రత్యేకంగా అనుకూలంగా ఉండనుంది.

Mokshith
Published on: 28 Jun 2026 2:46 PM IST
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Weekly Horoscope: హంస రాజ‌యోగం.. ఈ వారం 5 రాశుల వారి జీవితంలో ఊహించ‌ని మ‌లుపులు

Weekly Horoscope: జూన్ 29 నుంచి జూలై 5, 2026 వరకు ఉండే ఈ వారం కొన్ని రాశుల వారికి ప్రత్యేకంగా అనుకూలంగా ఉండనుంది. ముఖ్యంగా హంస రాజయోగం ప్రభావంతో ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఆర్థిక పరిస్థితి, కుటుంబ జీవితం వంటి అంశాల్లో మంచి ఫలితాలు కనిపించే అవకాశం ఉంది.

మేష రాశి: ఆర్థికంగా మంచి పురోగతి

మేష రాశి వారికి ఈ వారం అభివృద్ధి, విజయాలు కలిసి వస్తాయి. ముఖ్యమైన పనుల్లో ఒక మహిళ సహకారం లభించే అవకాశం ఉంది. మీరు చేపట్టిన ప్రాజెక్టులు విజయవంతమయ్యే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. ఆదాయం పెరగడంతో ఆర్థికంగా ఊరట లభిస్తుంది. కుటుంబంలో కొన్ని విషయాలు చర్చల ద్వారా సానుకూలంగా పరిష్కారమవుతాయి. వారం చివర్లో మానసిక ప్రశాంతత పెరిగి ఆనందంగా గడుపుతారు.

మిథునం, కర్కాటకం రాశులకు కొత్త అవకాశాలు

మిథున రాశి వారికి ఉద్యోగంలో అనుకూల మార్పులు చోటు చేసుకోవచ్చు. గతంలో చేసిన పెట్టుబడుల నుంచి లాభాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. కుటుంబ సభ్యుల సహకారం లభిస్తుంది. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో కూడా సానుకూల మార్పులు కనిపిస్తాయి. వారం చివర్లో జీవితాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లే కొత్త అవకాశాలు లభించే సూచనలు ఉన్నాయి.

కర్కాటక రాశి వారికి ఈ వారం అనేక విషయాల్లో పురోగతి కనిపిస్తుంది. ప్రారంభంలో కొంత సందేహంగా అనిపించినా, ధైర్యంగా తీసుకునే నిర్ణయాలు మంచి ఫలితాలు ఇస్తాయి. ఉద్యోగం, వ్యాపారంలో అభివృద్ధి ఉంటుంది. శుభవార్త వినే అవకాశం ఉంది. ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టడం మంచిది. ప్రయాణాల్లో మాత్రం జాగ్రత్త అవసరం.

తుల రాశికి శుభవార్తలు, ఆర్థిక లాభాలు

తుల రాశి వారికి ఈ వారం ఉద్యోగం, వ్యాపారంలో పురోగతి కనిపిస్తుంది. కొత్త ప్రాజెక్టులకు సంబంధించి శుభవార్తలు వినే అవకాశం ఉంది. ఆర్థిక పరిస్థితి బలపడుతుంది. చేపట్టే ప్రయాణాలు విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన సంఘటనలు చోటు చేసుకునే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా కుటుంబంలోని యువ సభ్యులకు సంబంధించిన శుభవార్తలు ఆనందాన్ని కలిగిస్తాయి.

ధనుస్సు రాశికి ఆదాయం పెరుగుతుంది

ధనుస్సు రాశి వారు ఈ వారం పనుల్లో బిజీగా ఉంటారు. బాధ్యతలు పెరిగినా, చేపట్టిన పనులను విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. వ్యాపార, ఉద్యోగ రంగాల్లో మంచి ఫలితాలు సాధిస్తారు. ఆర్థికంగా లాభాలు పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఆరోగ్యం కూడా గతంతో పోలిస్తే మెరుగ్గా ఉంటుంది. అయితే వారం చివర్లో కుటుంబ సభ్యులతో చిన్నచిన్న అభిప్రాయ భేదాలు తలెత్తే అవకాశం ఉండటంతో ప్రశాంతంగా వ్యవహరించడం మంచిది.

ఈ వారం అదృష్టం కలిసివచ్చే రాశులు ఇవే

ఈ వారంలో మేషం, మిథునం, కర్కాటకం, తుల, ధనుస్సు రాశుల వారికి గ్రహస్థితి అనుకూలంగా ఉండనుంది. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఆర్థిక వ్యవహారాలు, కుటుంబ జీవితం వంటి అంశాల్లో సానుకూల ఫలితాలు కనిపించే అవకాశం ఉంది. కొత్త అవకాశాలను సద్వినియోగం చేసుకుంటే మరింత మంచి ఫలితాలు పొందే అవకాశం ఉంది. అలాగే పెట్టుబడులు, కీలక నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు ఆలోచించి ముందుకు సాగడం శ్రేయస్కరం.

Weekly HoroscopeWeekly Horoscope June 29 to July 5 2026Weekly Horoscope 2026
Mokshith

Mokshith

2015లో జ‌ర్న‌లిజం స్కూల్ ద్వారా నా కెరీర్‌ను ప్రారంభించాను. అనంత‌రం 2016 నుంచి ప‌లు మీడియా సంస్థ‌ల్లో ప‌నిచేశాను. మొద‌ట ప్రింట్ ఆ త‌ర్వాత డిజిట‌ల్‌లో క‌లిపి మొత్తం 10 ఏళ్ల అనుభ‌వం ఉంది. నేను ఎక్కువ‌గా లైఫ్‌స్టైల్‌, అంత‌ర్జాతీయం, టెక్నాల‌జీ, బిజినెస్‌, ఆస్ట్రాల‌జీకి సంబంధించి వార్త‌లు రాస్తుంటాను.

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