Today Horoscope: ఈ రాశుల జాతకాలు మారిపోతాయ్.. లక్షీదేవి కటాక్షం వారిపైనే!
Today Horoscope: 12 జులై 2026 నాటి ద్వాదశ రాశిఫలాలు ఇక్కడ చూడండి.
Daily Horoscope: గ్రహాల కదలికల ఆధారంగా ఈ రోజు (12 జులై 2026) 12 రాశుల వారికి ఎలా గడవబోతోంది? ఎవరికి ఆర్థిక లాభాలు కలగనున్నాయి? ఎవరు జాగ్రత్తగా ఉండాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
మేష రాశి
మేష రాశి వారికి ఈ రోజు చాలా ప్రశాంతంగా గడుస్తుంది. వారం రోజులుగా ఉన్న పని ఒత్తిడి నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ఆనందంగా గడుపుతారు. సాయంత్రం వేళ శుభవార్తలు వింటారు. ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉంటుంది.
వృషభ రాశి
వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు ఆర్థికంగా కలిసి వస్తుంది. రావాల్సిన పాత బాకీలు వసూలవుతాయి. అనుకోకుండా పాత స్నేహితులను కలుసుకుని పాత జ్ఞాపకాలను నెమరువేసుకుంటారు. ప్రయాణాలు అనుకూలిస్తాయి. జీవిత భాగస్వామితో అన్యోన్యత పెరుగుతుంది.
మిథున రాశి
మిథున రాశి వారు ఈ రోజు ఖర్చుల విషయంలో కాస్త నియంత్రణ పాటించాలి. విలాస వస్తువుల కోసం ధనాన్ని ఎక్కువగా ఖర్చు చేసే అవకాశం ఉంది. బంధువులతో చిన్నపాటి మాట పట్టింపులు రావచ్చు, కాబట్టి మౌనంగా ఉండటం మంచిది.
కర్కాటక రాశి
కర్కాటక రాశి వారు ఈ రోజు ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. కుటుంబంతో కలిసి దేవాలయ దర్శనం చేసుకునే సూచనలు ఉన్నాయి. మానసిక ఒత్తిడి తగ్గి ప్రశాంతత లభిస్తుంది. శివనామస్మరణ చేయడం వల్ల మరిన్ని మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి.
సింహ రాశి
సింహ రాశి వారికి ఈ ఆదివారం ఎంతో ఉత్సాహభరితంగా సాగుతుంది. అనుకున్న పనులు అనుకున్నట్లుగా పూర్తవుతాయి. సమాజంలో మీ మాటకు గౌరవం పెరుగుతుంది. పిల్లల ప్రగతి ఆనందాన్ని ఇస్తుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది.
కన్య రాశి
కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు ఇంటి పెద్దల నుంచి లేదా బంధువుల నుంచి మంచి శుభవార్త అందుతుంది. రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో ఉన్న వారికి కొత్త డీల్స్ కుదిరే అవకాశం ఉంది. నూతన వస్త్ర లేదా వస్తు లాభాలు సూచిస్తున్నాయి.
తుల రాశి
తులా రాశి వారు ఈ రోజు సుదూర ప్రయాణాలు చేయకపోవడం మంచిది. వాహనాలు నడిపేటప్పుడు జాగ్రత్త అవసరం. అనవసరమైన విషయాల్లో జోక్యం చేసుకోకండి. భార్యాభర్తల మధ్య చిన్నపాటి విభేదాలు వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది, సర్దుకుపోవడం శ్రేయస్కరం.
వృశ్చిక రాశి
వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. పనులు నిదానంగా సాగుతాయి. తొందరపాటు నిర్ణయాల వల్ల ఇబ్బందులు పడే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారస్తులు లావాదేవీల విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి.
ధనస్సు రాశి
ధనస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు ఎంతో ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది. భాగస్వామ్య విషయాలు సత్ఫలితాలను ఇస్తాయి. కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి విందు వినోదాల్లో పాల్గొంటారు. ధన ప్రాప్తి కలుగుతుంది.
మకర రాశి
మకర రాశి వారికి ఈ రోజు పట్టిందల్లా బంగారమే అవుతుంది. మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టాలని చూసే శత్రువులపై పైచేయి సాధిస్తారు. వివాదాలు పరిష్కారమవుతాయి. పెండింగ్ పనులు వేగంగా పూర్తవుతాయి.
కుంభ రాశి
కుంభ రాశి లోని విద్యార్థులకు, కళాకారులకు ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. మీ ఆలోచనలకు ప్రశంసలు దక్కుతాయి. అయితే ఆర్థిక పరంగా రాబడికి తగ్గట్లే ఖర్చులు కూడా ఉంటాయి కాబట్టి బడ్జెట్ చూసుకోవడం ముఖ్యం.
మీన రాశి
మీన రాశి వారికి ఈ రోజు ఎంతో సంతోషాన్ని ఇస్తుంది. ఇల్లు మారడానికి లేదా ఇంటికి అవసరమైన వస్తువులు కొనడానికి అనుకూలమైన రోజు. తల్లిగారి వైపు నుంచి లాభాలు ఉంటాయి. కొత్త పనులు ప్రారంభించడానికి మంచి సమయం.
గమనిక: ఈ రాశిఫలాలు కేవలం గోచార స్థితి మరియు చంద్రుని సంచారం ఆధారంగా ఇవ్వబడినవి. మీ వ్యక్తిగత జాతక వివరాల ఆధారంగా ఫలితాలలో మార్పులు ఉండవచ్చు.