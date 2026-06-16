Home జ్యోతిష్యంZodiac Sign: మంచి రోజులు వ‌స్తున్నాయ్‌ శ్రావ‌ణ మాసంలో ఈ రాశుల వారి రాత మార‌డం ఖాయం

Zodiac Sign: మంచి రోజులు వ‌స్తున్నాయ్‌ శ్రావ‌ణ మాసంలో ఈ రాశుల వారి రాత మార‌డం ఖాయం

Zodiac Sign: శ్రావణ మాసం హిందూ సంప్రదాయంలో అత్యంత పవిత్రమైన కాలంగా భావిస్తారు.

Mokshith
Published on: 16 Jun 2026 5:52 PM IST
Zodiac Sign
X

Zodiac Sign: మంచి రోజులు వ‌స్తున్నాయ్‌ శ్రావ‌ణ మాసంలో ఈ రాశుల వారి రాత మార‌డం ఖాయం

Zodiac Sign: శ్రావణ మాసం హిందూ సంప్రదాయంలో అత్యంత పవిత్రమైన కాలంగా భావిస్తారు. ఈ నెలలో భక్తులు శివారాధన, వ్రతాలు, పూజలు నిర్వహిస్తూ ఆధ్యాత్మికతకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం కూడా ఈ మాసానికి ప్రత్యేక ప్రాధాన్యత ఉంది. ఈసారి శ్రావణ మాసంలో గురుగ్రహం పుష్య నక్షత్రంతో అనుకూల స్థితిలో ఉండటం వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి ప్రత్యేకమైన శుభఫలితాలు లభించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయని జ్యోతిష్య నిపుణులు చెబుతున్నారు.

శ్రావణ మాసం ఎందుకు ప్రత్యేకం?

శ్రావణ మాసం అనగానే భక్తి, పూజలు, ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలు గుర్తుకు వస్తాయి. ఈ నెలలో పరమశివుడి అనుగ్రహం పొందేందుకు భక్తులు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహిస్తారు. అదే సమయంలో గ్రహాల అనుకూల కదలికలు కూడా కొన్ని రాశుల జీవితాల్లో సానుకూల మార్పులకు దారి తీస్తాయని జ్యోతిష్య విశ్వాసం. ముఖ్యంగా గురుగ్రహ ప్రభావం పెరగడం వల్ల ఆర్థిక, కుటుంబ, ఉద్యోగ రంగాల్లో మంచి ఫలితాలు కనిపించే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు.

మేష రాశి వారికి కొత్త అవకాశాలు

మేష రాశి వారికి ఈ శ్రావణ మాసం అనుకూల ఫలితాలను అందించే అవకాశం ఉంది. ఇప్పటి వరకు నిలిచిపోయిన పనులు పూర్తయ్యే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. ఉద్యోగ, వ్యాపార రంగాల్లో పురోగతి సాధించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. కుటుంబ సభ్యుల సహకారం పెరుగుతుంది. ఆదాయ మార్గాలు విస్తరించే అవకాశం ఉండటంతో ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడవచ్చు. ఈ కాలంలో శివారాధన చేయడం మరింత శుభప్రదంగా భావిస్తున్నారు.

మీన రాశి వారికి అదృష్టం కలిసి వచ్చే కాలం

మీన రాశి వారికి ఈ నెల అనేక సానుకూల పరిణామాలను తీసుకురావచ్చు. కుటుంబ జీవితంలో ఆనందం పెరుగుతుంది. చాలా రోజులుగా ఎదురుచూస్తున్న పనులు అనుకూలంగా పూర్తయ్యే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగ రంగంలో గుర్తింపు లభించవచ్చు. వ్యాపారులకు కొత్త అవకాశాలు కనిపించవచ్చు. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలపై ఆసక్తి పెరిగే సూచనలు కూడా ఉన్నాయి.

మిథున రాశి వారికి శుభవార్తలు

మిథున రాశి వారికి శ్రావణ మాసం సంతోషకరమైన పరిణామాలను అందించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా కుటుంబానికి సంబంధించిన శుభవార్తలు వినే అవకాశం ఉంది. సంతానం నుంచి ఆనందకర సమాచారం అందవచ్చు. స్థిరాస్తి కొనుగోలు చేయాలని భావిస్తున్న వారికి ఈ కాలం అనుకూలంగా ఉండొచ్చని జ్యోతిష్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఆర్థిక విషయాల్లో కూడా పురోగతి కనిపించే అవకాశం ఉంది.

తుల రాశి వారికి కలలు నిజమయ్యే సమయం

తుల రాశి వారికి ఈ శ్రావణ మాసం ఉత్సాహాన్ని, సంతోషాన్ని తీసుకురావచ్చు. చాలా కాలంగా అనుకున్న లక్ష్యాల సాధనలో ముందడుగు పడే అవకాశం ఉంది. కుటుంబంలో ప్రశాంత వాతావరణం నెలకొంటుంది. బంధుమిత్రుల సహకారం లభించవచ్చు. ఉద్యోగం లేదా వ్యాపారంలో అనుకూల ఫలితాలు రావడం వల్ల ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. ఈ కాలంలో చేపట్టే పనుల్లో విజయావకాశాలు మెరుగ్గా ఉండొచ్చని చెబుతున్నారు.

గమనిక: జ్యోతిష్య ఫలితాలు గ్రహస్థితులు, వ్యక్తిగత జాతకాలు, విశ్వాసాల ఆధారంగా మారవచ్చు. ఇవి సాధారణ జ్యోతిష్య అంచనాలు మాత్రమే. వ్యక్తిగత నిర్ణయాల కోసం నిపుణుల సలహా తీసుకోవడం మంచిది.

Zodiac SignsShravana MasamAstrology
Mokshith

Mokshith

2015లో జ‌ర్న‌లిజం స్కూల్ ద్వారా నా కెరీర్‌ను ప్రారంభించాను. అనంత‌రం 2016 నుంచి ప‌లు మీడియా సంస్థ‌ల్లో ప‌నిచేశాను. మొద‌ట ప్రింట్ ఆ త‌ర్వాత డిజిట‌ల్‌లో క‌లిపి మొత్తం 10 ఏళ్ల అనుభ‌వం ఉంది. నేను ఎక్కువ‌గా లైఫ్‌స్టైల్‌, అంత‌ర్జాతీయం, టెక్నాల‌జీ, బిజినెస్‌, ఆస్ట్రాల‌జీకి సంబంధించి వార్త‌లు రాస్తుంటాను.

Next Story
Related Stories
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X