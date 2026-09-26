Daily Astrology: సెప్టెంబర్ 26 రాశిఫలాలు - ఈరోజు లక్కీ రాశులు...పట్టిందల్లా బంగారమే
పౌర్ణమి ప్రభావంతో కొన్ని రాశులకు ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఆర్థికం, కుటుంబం, ఆరోగ్య విషయాల్లో అనుకూల ఫలితాలు లభించే అవకాశం ఉంది.
Daily Astrology: సెప్టెంబర్ 26న గ్రహ నక్షత్రాల ప్రభావం కొన్ని రాశులకు ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచితే.. మరికొన్ని రాశులకు ఆచితూచి అడుగులు వేయాల్సిన పరిస్థితిని సూచిస్తోంది. ఈ రోజు భాద్రపద శుక్ల పక్ష పూర్ణిమ రాత్రి 10:18 గంటల వరకు ఉంటుంది. ఆ తర్వాత బహుళ పక్ష పాడ్యమి ప్రారంభమవుతుంది. ఉదయం 11:32 గంటల వరకు పూర్వాభాద్ర నక్షత్రం కొనసాగి, అనంతరం ఉత్తరాభాద్రలోకి ప్రవేశిస్తుంది. మధ్యాహ్నం 1:17 గంటల వరకు గండ యోగం, ఆ తర్వాత వృద్ధి యోగం ఉంటుంది. రాత్రి 10:46 గంటల వరకు విష్ఠి కరణం, అనంతరం బవ, ఆ తర్వాత బాలవ కరణం ఏర్పడతాయి. ఈ పంచాంగ ప్రభావం వల్ల ముఖ్యంగా వృషభం, మిథునం, సింహం, కన్య, తుల, వృశ్చికం, మకరం, కుంభ రాశుల వారికి వృత్తి, ఆర్థిక, కుటుంబ విషయాల్లో అనుకూల పరిణామాలు కనిపించే అవకాశం ఉంది. అయితే ప్రతి రాశివారు తమ పరిస్థితికి తగ్గట్టుగా నిర్ణయాలు తీసుకోవడం మంచిది.
మేషరాశి
మేష రాశి వారికి ఈ రోజు పనుల్లో చురుకుదనం పెరుగుతుంది. ప్రారంభించిన కార్యక్రమాలను పట్టుదలతో కొనసాగిస్తే మంచి ఫలితాలు కనిపిస్తాయి. ఉద్యోగంలో అనుకూల మార్పులు రావచ్చు. వ్యాపారులు పెట్టుబడుల విషయంలో తొందరపడకపోవడం మంచిది. ఖర్చులు అదుపులో ఉంచాలి. కుటుంబంతో కలిసి ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనే అవకాశం ఉంది.
వృషభరాశి
వృషభ రాశికి ఈ రోజు అనుకూల సమయం. వృత్తిలో కొత్త అవకాశాలు తలుపుతట్టవచ్చు. చాలాకాలంగా ఆలోచిస్తున్న పనిని ప్రారంభించేందుకు పరిస్థితులు కలిసొస్తాయి. ఆదాయం మెరుగుపడే సూచనలు ఉన్నాయి. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. స్నేహితులు, బంధువులతో కలిసి ఆనందంగా గడుపుతారు.
మిథునరాశి
మిథున రాశివారికి ప్రయత్నాలకు తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. కార్యాలయంలో సహచరుల సహకారంతో పెండింగ్ పనులు పూర్తవుతాయి. కొత్త అవకాశాలు కెరీర్లో ముందడుగు వేయడానికి దోహదపడతాయి. ధన సంబంధమైన ప్రయత్నాల్లో సానుకూల ఫలితాలు రావచ్చు. వాహనం కొనుగోలు ఆలోచనలో ఉన్నవారికి అనుకూలత ఉంది.
కర్కాటకరాశి
కర్కాటక రాశివారు ఈ రోజు కొంత ఓర్పుతో వ్యవహరించాలి. ఉద్యోగం, వ్యాపారంలో చిన్నచిన్న ఆటంకాలు ఎదురైనా వాటిని అధిగమించే సామర్థ్యం ఉంటుంది. ఆర్థికంగా పరిస్థితి పూర్తిగా ప్రతికూలంగా ఉండదు కానీ అవసరం లేని ఖర్చులను తగ్గించాలి. కుటుంబ విషయాల్లో మాట పట్టింపులకు దూరంగా ఉండటం మంచిది. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ అవసరం.
సింహరాశి
సింహ రాశివారికి ఈ రోజు ఉత్సాహాన్నిచ్చే పరిణామాలు చోటుచేసుకుంటాయి. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, వృత్తి రంగాల్లో అనుకూలత పెరుగుతుంది. ఆర్థికంగా స్థిరపడేందుకు మంచి అవకాశాలు లభించవచ్చు. ఒక శుభవార్త మీలో కొత్త ధైర్యాన్ని నింపుతుంది. కుటుంబంలో శుభకార్య వాతావరణం కనిపిస్తుంది. ప్రయాణాలు అనుకూలిస్తాయి.
కన్యారాశి
కన్య రాశికి ఈ రోజు ప్రతిభకు గుర్తింపు దక్కే రోజు. పనిచేసే చోట మీ నిర్ణయాలకు విలువ పెరుగుతుంది. వ్యాపారులు కొత్త ప్రాజెక్టులపై ముందుకు వెళ్లవచ్చు. ఆర్థికంగా లాభదాయకమైన అవకాశాలు రావచ్చు. సమాజంలో గౌరవం పెరుగుతుంది. కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి పుణ్యక్షేత్ర దర్శనం చేసే అవకాశం ఉంది.
తులారాశి
తుల రాశివారికి గతంలో ఎదురైన కొన్ని సమస్యలకు పరిష్కారం లభించే సూచనలు ఉన్నాయి. ఉద్యోగ, వ్యాపార రంగాల్లో పరిస్థితులు క్రమంగా మెరుగుపడతాయి. ఆర్థికంగా బలపడేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. భవిష్యత్తుకు సంబంధించిన ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవచ్చు. కుటుంబంలో ప్రశాంతత ఉంటుంది.
వృశ్చికరాశి
వృశ్చిక రాశివారికి ఈ రోజు ప్రత్యేకంగా అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో ప్రశంసలు, బాధ్యతలు లేదా పదోన్నతికి సంబంధించిన వార్తలు రావచ్చు. వ్యాపారంలో లాభదాయకమైన అవకాశాలు కనిపిస్తాయి. ఆర్థికంగా మంచి పురోగతి ఉంటుంది. అనుకోని శుభవార్త ఉత్సాహాన్ని పెంచుతుంది. ఆత్మీయులతో సంతోషంగా గడుపుతారు.
ధనుస్సురాశి
ధనుస్సు రాశివారు ఈ రోజు మరింత శ్రమించాల్సి ఉంటుంది. పనుల్లో ఆలస్యం వచ్చినా నిరుత్సాహపడకుండా ముందుకు సాగాలి. ఆర్థిక ఒత్తిడి కొంత కనిపించవచ్చు. కుటుంబ సభ్యులతో వాదనలు రాకుండా మాటలను అదుపులో ఉంచాలి. ప్రయాణాల్లో అప్రమత్తత అవసరం. ఆరోగ్యాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయకండి.
మకరరాశి
మకర రాశివారికి వృత్తిపరంగా మంచి గుర్తింపు లభిస్తుంది. ఉన్నతాధికారుల నుంచి ప్రశంసలు అందుకోవచ్చు. వ్యాపారంలో కొత్త అవకాశాలు కనిపిస్తాయి. ఆర్థికంగా కలిసి వచ్చే రోజు. సామాజిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. అవివాహితులకు వివాహ సంబంధమైన శుభవార్త రావచ్చు.
కుంభరాశి
కుంభ రాశివారికి ధనపరంగా అనుకూల పరిస్థితులు ఏర్పడతాయి. తక్కువ శ్రమతోనే కొన్ని పనులు పూర్తయ్యే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగంలో ఉన్నతాధికారుల సహకారం లభిస్తుంది. ఆర్థికంగా ఊహించని ప్రయోజనం కలగవచ్చు. కుటుంబంతో ఆనందంగా గడుపుతారు.
మీనరాశి
మీన రాశివారికి ఈ రోజు స్వయంకృషి కీలకంగా మారుతుంది. మీరు పెట్టే శ్రమకు తగిన ఫలితం దక్కే అవకాశాలు ఉన్నాయి. డబ్బు విషయాల్లో జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి. కుటుంబంలో చిన్నపాటి ఉద్రిక్తతలు వచ్చినా సహనంతో పరిష్కరించుకోవచ్చు. వివాదాలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనడం మనసుకు ప్రశాంతత ఇస్తుంది.
గమనికః ఇక్కడ ఇచ్చినవి కేవలం సామాన్యమైన ఫలితాలు మాత్రమే. వ్యక్తిగత జాతక ఫలితాల కోసం నిపుణులైన జ్యోతిష్య పండితులను సంప్రదించండి.