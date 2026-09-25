Daily Astrology: సెప్టెంబర్ 25 రాశిఫలాలు - ఉద్యోగావకాశాలు...అనుకోని విజయాలు ఈ రాశుల సొంతం
సెప్టెంబర్ 25న ద్వాదశ రాశుల ఫలితాలు ఎలా ఉన్నాయో తెలుసుకుందాం. ముఖ్యంగా కొన్ని రాశుల వారి జీవితంలో కీలకమైన మార్పులు చోటు చేసుకోనున్నాయి.
Daily Astrology: శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయణం, వర్ష ఋతువులో భాద్రపద శుక్ల పక్ష చతుర్దశి రోజున గ్రహనక్షత్రాల ప్రభావం రాశులపై భిన్నంగా ఉంటుంది. ఈ రోజు చతుర్దశి తిథి రాత్రి 11:06 గంటల వరకు, ఆ తర్వాత పూర్ణిమ ప్రారంభమవుతుంది. శతభిష నక్షత్రం ఉదయం 11:22 వరకు, అనంతరం పూర్వాభాద్ర నక్షత్రం ఉంటుంది. శూల యోగం మధ్యాహ్నం 2:51 వరకు కొనసాగి, తర్వాత గండ యోగం వస్తుంది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రతి రాశి వారు తమ పనుల్లో ఏ విధంగా ముందుకు సాగాలో చూద్దాం.
మేషరాశి
ఈ రోజు మేష రాశి వారికి కార్యసిద్ధి కలిసివస్తుంది. చాలాకాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న పనులు ఒక్కొక్కటిగా పూర్తయ్యే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగంలో మీ ప్రతిభకు గుర్తింపు రావచ్చు. వ్యాపారులకు కొత్త అవకాశాలు కనిపిస్తాయి. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన సమాచారం వినే సూచనలు ఉన్నాయి. ఆర్థికంగా కూడా కొంత ఊరట లభిస్తుంది.
వృషభరాశి
వృషభ రాశి వారికి మార్పులు కలిసొచ్చే రోజు. ఉద్యోగంలో బాధ్యతలు పెరగడంతో పాటు బదిలీ లేదా పదోన్నతికి సంబంధించిన పరిణామాలు చోటుచేసుకోవచ్చు. వ్యాపారంలో పెట్టుబడులు ఆశించిన ఫలితాలను ఇవ్వగలవు. అవసరమైన సమయంలో ధనం సమకూరుతుంది. కుటుంబ సభ్యుల నుంచి సహకారం లభిస్తుంది.
మిథునరాశి
మిథున రాశి వారు ఈ రోజు ఆలోచించి అడుగు వేయాలి. ఉద్యోగంలో చురుకుదనం చూపితే సమస్యలను సులభంగా అధిగమించవచ్చు. వ్యాపారంలో కొత్త ఆలోచనలు ప్రయోజనం చేకూర్చినా, ఆర్థిక విషయాల్లో ఖర్చులు అదుపులో ఉంచాలి. కుటుంబంలో చిన్నపాటి అభిప్రాయ భేదాలు రావచ్చు. ప్రయాణాల్లో జాగ్రత్త అవసరం.
కర్కాటకరాశి
కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు ఓర్పు పరీక్షించే పరిస్థితులు రావచ్చు. ఉద్యోగం, వ్యాపారంలో ముందస్తు ప్రణాళికతో సాగితే ఆటంకాలు తగ్గుతాయి. డబ్బు విషయంలో తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోకండి. కుటుంబంలో అనవసరమైన వాదనలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది. వాహన ప్రయాణాల్లో అప్రమత్తత అవసరం.
సింహరాశి
సింహ రాశి వారికి శ్రమకు తగిన గుర్తింపు లభించే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగంలో హోదా లేదా బాధ్యతలు పెరగవచ్చు. వ్యాపారులు ధైర్యంగా నిర్ణయాలు తీసుకుంటే ప్రయోజనం ఉంటుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. కుటుంబంతో కలిసి సంతోషంగా గడిపే అవకాశం ఉంది. ఆరోగ్యంపై మాత్రం నిర్లక్ష్యం వద్దు.
కన్యారాశి
కన్య రాశికి ఈ రోజు ప్రత్యేకంగా అనుకూలించే సూచనలు ఉన్నాయి. ఉద్యోగంలో మీ మాటకు విలువ పెరుగుతుంది. వ్యాపార ప్రయాణాలు లాభాలను అందించవచ్చు. మీ మాటతీరుతో ఇతరులను ఆకట్టుకుంటారు. ఆర్థికంగా శుభ పరిణామం చోటుచేసుకునే అవకాశం ఉంది. ఇంట్లో ప్రశాంత వాతావరణం ఉంటుంది. సన్నిహితులతో ఆనందంగా గడుపుతారు.
తులారాశి
తుల రాశి వారికి అనుకున్న పనులు పూర్తయ్యే రోజు. ఉద్యోగంలో ఉన్నతస్థాయి బాధ్యతలు లేదా పదోన్నతికి సంబంధించిన అవకాశాలు కనిపిస్తాయి. వ్యాపారంలో పరిస్థితులను బట్టి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. ఆదాయం అనుకూలంగా ఉన్నా, అవసరం లేని ఖర్చులను తగ్గించడం మంచిది. కుటుంబంలో సమన్వయం పాటించండి.
వృశ్చికరాశి
వృశ్చిక రాశి వారికి ఉద్యోగ, వ్యాపార రంగాల్లో సానుకూల పరిణామాలు చోటుచేసుకోవచ్చు. ఆర్థిక విషయాల్లో పద్ధతి పాటిస్తే మంచి ఫలితం ఉంటుంది. కుటుంబ సభ్యుల సహకారంతో ముఖ్యమైన పనులు పూర్తవుతాయి. ఆరోగ్యం సాధారణంగా అనుకూలంగా ఉంటుంది. మనసుకు ప్రశాంతత కోసం శివారాధన చేయడం మంచిది.
ధనుస్సురాశి
ధనుస్సు రాశి వారికి అవకాశాలు తలుపుతట్టే రోజు. ఉద్యోగం, వృత్తి, వ్యాపార రంగాల్లో లాభదాయకమైన పరిణామాలు కనిపిస్తాయి. ఆర్థికంగా పురోగతి సాధించే అవకాశం ఉంది. స్థిరాస్తికి సంబంధించిన వ్యవహారాలు కూడా అనుకూలంగా మారవచ్చు. కుటుంబ సభ్యులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. స్నేహితులతో ప్రయాణం చేసే అవకాశం ఉంది.
మకరరాశి
మకర రాశి వారు ఈ రోజు ప్రతి విషయంలోనూ జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి. ఉద్యోగ, వ్యాపారాల్లో ఒత్తిడి పెరగకుండా పనులను ప్రాధాన్యత క్రమంలో పూర్తి చేయండి. పెట్టుబడుల విషయంలో అనుభవజ్ఞుల సలహా తీసుకోవడం మంచిది. పొదుపుపై దృష్టి పెట్టాలి. ఆరోగ్యం విషయంలో నిర్లక్ష్యం వద్దు. వాహన ప్రయాణాల్లో ప్రత్యేక జాగ్రత్త అవసరం.
కుంభరాశి
కుంభ రాశి వారికి కొన్ని పనుల్లో ఆలస్యం ఎదురైనా తెలివితో పరిస్థితులను చక్కదిద్దుకునే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యమైన వ్యవహారాల్లో ఏకాగ్రత అవసరం. ఖర్చులు పెరగకుండా చూసుకోవాలి. ప్రయాణాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండండి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టడం మంచిది.
మీనరాశి
మీన రాశి వారికి ఈ రోజు ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో మీ కృషికి ప్రశంసలు లభించే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారంలోనూ ముందడుగు పడుతుంది. గతంలో ఎదురైన ఆర్థిక ఇబ్బందులు క్రమంగా తగ్గుతాయి. ధనయోగం అనుకూలంగా ఉంది. శుభవార్త ఉత్సాహాన్ని పెంచుతుంది. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన కార్యక్రమాలు చోటుచేసుకోవచ్చు. జీవిత భాగస్వామితో కలిసి ఆధ్యాత్మిక యాత్రకు వెళ్లే అవకాశం ఉంది.
గమనికః ఇక్కడ ఇచ్చినవి కేవలం సామాన్యమైన ఫలితాలు మాత్రమే. వ్యక్తిగత జాతక ఫలితాల కోసం నిపుణులైన జ్యోతిష్య పండితులను సంప్రదించండి.