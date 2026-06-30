Saturn Transit: రేవతి నక్షత్రంలో శని అడుగు.. ఈ 4 రాశుల వారురు జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన సమయం
Saturn Transit: జ్యోతిష్యంలో శని గ్రహ సంచారానికి ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. జూలై 2న శని దేవుడు రేవతి నక్షత్రంలోని రెండో పాదంలోకి ప్రవేశించనున్నట్లు పంచాంగ గణనలు సూచిస్తున్నాయి.
Saturn Transit: జ్యోతిష్యంలో శని గ్రహ సంచారానికి ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. జూలై 2న శని దేవుడు రేవతి నక్షత్రంలోని రెండో పాదంలోకి ప్రవేశించనున్నట్లు పంచాంగ గణనలు సూచిస్తున్నాయి. ఈ మార్పు కారణంగా కొన్ని రాశుల వారు ఉద్యోగం, ఆర్థిక పరిస్థితులు, కుటుంబ జీవితం, ఆరోగ్యం వంటి అంశాల్లో మరింత జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉందని జ్యోతిష్య విశ్లేషణలు చెబుతున్నాయి.
రేవతి నక్షత్రంలో శని ప్రవేశం ఎందుకు ప్రత్యేకం?
వేద జ్యోతిష్య ప్రకారం ప్రతి నక్షత్రాన్ని నాలుగు పాదాలుగా విభజిస్తారు. ఒక గ్రహం ఒక పాదం నుంచి మరో పాదంలోకి మారినప్పుడు దాని ప్రభావం కూడా కొంత మారుతుందని భావిస్తారు. రేవతి నక్షత్రం జీవితంలో ఒక దశ ముగిసి కొత్త అధ్యాయం ప్రారంభమయ్యే సంకేతంగా పరిగణిస్తారు. ఆధ్యాత్మిక ఎదుగుదల, బాధ్యతల పెరుగుదల, గతంలో చేసిన పనులకు తగిన ఫలితాలు లభించే సమయంగా దీనిని వివరిస్తారు. శని ఈ నక్షత్రం రెండో పాదంలోకి ప్రవేశించడం వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి క్రమశిక్షణ, సహనం, ఆత్మవిశ్వాసం కీలకంగా మారే అవకాశం ఉందని జ్యోతిష్యులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
ఈ నాలుగు రాశుల వారు ఎక్కువ అప్రమత్తంగా ఉండాలి.
మేష రాశి:
మేష రాశి వారికి ఈ కాలంలో ఉద్యోగ బాధ్యతలు పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఎంత కష్టపడినా ఫలితాలు ఆశించినంత వేగంగా కనిపించకపోవచ్చు. దీనివల్ల నిరుత్సాహానికి గురికాకుండా ఓర్పుతో ముందుకు సాగడం అవసరం. అధికారులతో మాట్లాడేటప్పుడు మాటల్లో జాగ్రత్త అవసరం. అలాగే పెద్ద మొత్తంలో పెట్టుబడులు పెట్టే ముందు ఒకటికి రెండుసార్లు ఆలోచించడం మంచిది.
వృషభ రాశి:
వృషభ రాశి వారికి ఖర్చుల విషయంలో నియంత్రణ చాలా ముఖ్యం. అనుకోని ఆర్థిక అవసరాలు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉండటంతో బడ్జెట్ ప్రకారం ఖర్చు చేయడం మేలు చేస్తుంది. పెట్టుబడులు లేదా కొత్త వ్యాపార నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు అనుభవజ్ఞుల సలహా తీసుకోవడం మంచిది. కుటుంబ సభ్యులతో చిన్నచిన్న అభిప్రాయ భేదాలు వచ్చినా ప్రశాంతంగా పరిష్కరించుకోవడం అవసరం.
సింహ రాశి:
సింహ రాశి వారికి ఈ సమయంలో ఉద్యోగం, వ్యాపారం రెండింటిలోనూ తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోకూడదని సూచిస్తున్నారు. కొత్త ప్రాజెక్టులు ప్రారంభించే ముందు అన్ని అంశాలను పూర్తిగా పరిశీలించాలి. కార్యాలయంలో వివాదాలు, అనవసర చర్చలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది. సహోద్యోగులతో సమన్వయం పెంచుకుంటే ఒత్తిడి తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది.
తుల రాశి:
తుల రాశి వారికి కుటుంబ సంబంధాలు, వ్యక్తిగత జీవితం, ఆరోగ్యం ప్రధానంగా ప్రభావితమయ్యే అవకాశం ఉందని జ్యోతిష్య విశ్లేషణలు చెబుతున్నాయి. జీవిత భాగస్వామి, కుటుంబ సభ్యులతో సంయమనంతో వ్యవహరించడం మంచిది. చిన్న విషయాలను పెద్ద సమస్యలుగా మార్చకుండా చూసుకోవాలి. ఆరోగ్యాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయకుండా సరైన విశ్రాంతి, సమతుల్య ఆహారం, క్రమబద్ధమైన జీవనశైలిపై దృష్టి పెట్టాలి.
ఈ సమయంలో పాటించాల్సిన జాగ్రత్తలు:
శని ప్రభావం ఎక్కువగా కనిపించే సమయంలో క్రమశిక్షణతో జీవించడం చాలా ముఖ్యమని జ్యోతిష్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. అవసరం లేని ఖర్చులను తగ్గించడం, ఆవేశపూరిత నిర్ణయాలకు దూరంగా ఉండడం, కుటుంబ సభ్యులతో మంచి సంబంధాలు కొనసాగించడం, ఉద్యోగంలో బాధ్యతలను సమర్థంగా నిర్వహించడం ద్వారా అనేక సమస్యలను తగ్గించుకోవచ్చని సూచిస్తున్నారు. అలాగే ఆరోగ్య పరీక్షలు నిర్లక్ష్యం చేయకుండా, మానసిక ప్రశాంతత కోసం యోగా లేదా ధ్యానం వంటి అలవాట్లు పెంచుకోవడం కూడా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.
గమనిక: పైన తెలిపిన విషయాలు పలువురు జ్యోతిష్య నిపుణుల అభిప్రాయం ఆధారంగా అందించడమైంది. వీటిలో ఎలాంటి శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవని రీడర్స్ గమనించాలి.