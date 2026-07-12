Moon Transit: చంద్రుడి అనుకూల సంచారం.. ఈ రాశుల వారికి కలిసొచ్చే సమయం
Moon Transit: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం చంద్రుడు మనసు, ఆలోచనలు, కుటుంబ సుఖం, భావోద్వేగాలకు కారకుడిగా భావిస్తారు.
Moon Transit: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం చంద్రుడు మనసు, ఆలోచనలు, కుటుంబ సుఖం, భావోద్వేగాలకు కారకుడిగా భావిస్తారు. ప్రస్తుతం చంద్రుడు మేషం నుంచి తన స్వరాశి అయిన కర్కాటకం వరకు అనుకూల స్థానాల్లో సంచరిస్తున్నాడు. దీనికారణంగా కొన్ని రాశుల వారికి కలిసి రానుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.
మేష రాశి: కోరికలు నెరవేరే సమయం
ఈ కాలంలో మేష రాశి వారికి చంద్రుడి అనుకూల ప్రభావం బలంగా ఉంటుంది. చాలాకాలంగా ఎదురు చూస్తున్న కొన్ని ముఖ్యమైన కోరికలు నెరవేరే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఇల్లు, వాహనం కొనుగోలు వంటి ఆలోచనలు కార్యరూపం దాల్చవచ్చు. ఆదాయం పెరగడంతో పాటు ఉద్యోగంలో గుర్తింపు కూడా లభించవచ్చు. విద్యార్థులకు పరీక్షలు, పోటీ పరీక్షల్లో మంచి ఫలితాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. కుటుంబంలో నెలకొన్న కొన్ని సమస్యలు కూడా పరిష్కారం దిశగా వెళ్లే సూచనలు ఉన్నాయి.
వృషభం, కర్కాటక రాశుల వారికి కొత్త అవకాశాలు తలుపుతడతాయి
వృషభ రాశి వారికి ఈ సమయంలో తీసుకునే నిర్ణయాలు సానుకూల ఫలితాలను ఇవ్వవచ్చు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో పురోగతి కనిపించే అవకాశం ఉంది. కుటుంబ సభ్యులతో సంబంధాలు మరింత బలపడతాయి. మనసులో ఉన్న ఒత్తిడి తగ్గి ప్రశాంతత ఏర్పడుతుంది.
కర్కాటక రాశి వారికి రాశ్యాధిపతి చంద్రుడి అనుగ్రహం ప్రత్యేకంగా ఉండే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగంలో పదోన్నతి లేదా కొత్త బాధ్యతలు వచ్చే సూచనలు ఉన్నాయి. ఆరోగ్య సమస్యలు తగ్గుముఖం పట్టవచ్చు. వ్యక్తిగతంగా ఇబ్బంది పెట్టిన కొన్ని సమస్యలకు పరిష్కారం దొరకవచ్చు. కుటుంబ సభ్యులకు లేదా బంధువులకు అవసరమైన సహాయం చేసే పరిస్థితులు కూడా రావచ్చు.
కన్య, తుల రాశుల వారికి కెరీర్లో పురోగతి
కన్య రాశి వారికి ఈ కాలం ఆర్థికంగా అనుకూలంగా ఉండే అవకాశం ఉంది. ఆదాయ మార్గాలు పెరగడంతో పాటు ఉద్యోగం, వ్యాపారంలో మంచి ఫలితాలు కనిపించవచ్చు. విదేశీ ఉద్యోగాల కోసం ప్రయత్నిస్తున్న వారికి శుభవార్త వచ్చే అవకాశం ఉంది. కుటుంబంలో ఆనందకర వాతావరణం నెలకొంటుంది.
తుల రాశి వారికి వృత్తి జీవితంలో కీలకమైన మార్పులు చోటుచేసుకోవచ్చు. ఉద్యోగం మారాలనుకునే వారికి అనుకూల అవకాశాలు రావచ్చు. నిరుద్యోగులు ఉద్యోగానికి సంబంధించిన మంచి సమాచారం పొందే అవకాశం ఉంది. వివాహ ప్రయత్నాలు చేస్తున్న వారికి కూడా శుభవార్తలు అందే సూచనలు ఉన్నాయి.
మకర రాశి వారికి అనుకున్న పనులు విజయవంతం
మకర రాశి వారు జూలై 17లోపు చేపట్టే పనుల్లో విజయాన్ని సాధించే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, వ్యక్తిగత జీవితంలో ముందడుగు పడవచ్చు. విదేశాలకు వెళ్లాలనుకునే వారి ప్రయత్నాలు ఫలించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. వ్యాపారులకు కొత్త అవకాశాలు లభించవచ్చు. ప్రేమ వ్యవహారాలు సానుకూలంగా ఉండే అవకాశం ఉంది. చాలా కాలంగా వాయిదా పడిన పనులు కూడా పూర్తయ్యే సూచనలు ఉన్నాయి.
ఈ కాలాన్ని ఎలా ఉపయోగించుకోవాలి?
చంద్రుడి అనుకూల సంచారం వల్ల ఈ రాశుల వారికి మానసిక ప్రశాంతత, ఆత్మవిశ్వాసం పెరిగే అవకాశం ఉందని జ్యోతిష్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. కొత్త ప్రాజెక్టులు ప్రారంభించడం, ఉద్యోగ మార్పు గురించి నిర్ణయం తీసుకోవడం, కుటుంబానికి సంబంధించిన ముఖ్యమైన విషయాలను పూర్తి చేయడం వంటి పనులకు ఈ సమయం అనుకూలంగా ఉండవచ్చు.
గమనిక: జ్యోతిష్య ఫలితాలు వ్యక్తిగత జాతకం, దశలు, గ్రహస్థితుల ఆధారంగా మారే అవకాశం ఉంటుంది. అందువల్ల వీటిని సాధారణ జ్యోతిష్య సూచనలుగానే పరిగణించాలి.