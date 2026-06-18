Zodiac Sign: కర్కాటక రాశిలోకి బుధుడి ప్రవేశం.. ఈ రాశుల వారికి గోల్డెన్ డేస్ మొదలైనట్లే
Zodiac Sign: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో బుధుడు తెలివితేటలు, వ్యాపార దక్షత, సంభాషణా నైపుణ్యాలు, ఆర్థిక వ్యవహారాలకు కారక గ్రహంగా గుర్తింపు పొందాడు.
Zodiac Sign: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో బుధుడు తెలివితేటలు, వ్యాపార దక్షత, సంభాషణా నైపుణ్యాలు, ఆర్థిక వ్యవహారాలకు కారక గ్రహంగా గుర్తింపు పొందాడు. జూన్ 23న బుధుడు తన స్వరాశి అయిన మిథునాన్ని విడిచి కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. ఈ సంచారం జూలై 7 వరకు కొనసాగనుంది. ఈ కాలంలో కొన్ని రాశుల వారికి ఆర్థిక పరిస్థితులు మెరుగుపడటంతో పాటు కొత్త అవకాశాలు, అదనపు ఆదాయం, కెరీర్లో పురోగతి లభించే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి.
బుధుడి రాశి మార్పు వల్ల ఏం జరుగుతుంది?
బుధుడు జ్ఞానం, వ్యాపారం, లావాదేవీలు, నిర్ణయాలు, మాటతీరు వంటి అంశాలను ప్రభావితం చేసే గ్రహంగా పరిగణిస్తారు. కర్కాటక రాశిలోకి అతని ప్రవేశం కారణంగా కొన్ని రాశుల వారికి నిలిచిపోయిన పనులు ముందుకు కదలడం, ఆదాయ మార్గాలు విస్తరించడం, వృత్తి జీవితంలో కొత్త అవకాశాలు రావడం వంటి పరిణామాలు చోటు చేసుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా ఆర్థిక సమస్యలతో ఇబ్బంది పడుతున్నవారికి కొంత ఊరట లభించే అవకాశం ఉంది.
మిథున రాశి: ఆదాయం పెరిగి ఆర్థిక స్థిరత్వం
మిథున రాశివారికి ఈ సంచారం అత్యంత అనుకూలంగా ఉండే అవకాశముంది. బుధుడు ధన సంబంధిత స్థానంలో సంచారం చేయడం వల్ల ఆదాయం పెరగడానికి అనేక అవకాశాలు కనిపిస్తాయి. గతంలో ఎదురైన ఆర్థిక ఇబ్బందులు, అప్పుల ఒత్తిళ్లు, ధన సంబంధిత వివాదాలు క్రమంగా తగ్గే సూచనలు ఉన్నాయి. ఉద్యోగస్తులకు వేతనాల పెంపు లేదా అదనపు బాధ్యతల ద్వారా ఆదాయం పెరగవచ్చు. వ్యాపారులు కూడా మంచి లాభాలు పొందే అవకాశం ఉంది. కుటుంబ వాతావరణం సంతోషంగా ఉండటంతో పాటు శుభకార్యాలు జరిగే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. సమాజంలో గౌరవం పెరిగి మీ మాటకు విలువ కూడా అధికమవుతుంది.
కర్కాటక రాశి: ప్రతిభకు గుర్తింపు, పొదుపుకు అవకాశం
బుధుడు స్వయంగా కర్కాటక రాశిలో సంచారం చేయడం వల్ల ఈ రాశివారికి అనేక సానుకూల మార్పులు కనిపించవచ్చు. ఉద్యోగ రంగంలో పనిభారం పెరిగినా దానికి తగిన గుర్తింపు లభించే అవకాశం ఉంది. మీ ప్రతిభ, నైపుణ్యాలను ఉన్నతాధికారులు గుర్తించే పరిస్థితులు ఏర్పడవచ్చు. పదోన్నతి లేదా మెరుగైన అవకాశాలు కూడా రావచ్చు. ఆర్థిక పరిస్థితి గతంతో పోలిస్తే బలపడుతుంది. అవసరం లేని ఖర్చులను తగ్గించి పొదుపు పెంచుకోవడానికి అనుకూల సమయం. కుటుంబం, ఆస్తి సంబంధిత వివాదాలు కూడా సానుకూల దిశగా పరిష్కారమయ్యే అవకాశం ఉంది.
కన్య రాశి: లాభాల పరంపర మొదలయ్యే కాలం
కన్య రాశివారికి ఈ సంచారం ఆర్థికంగా మంచి ఫలితాలను ఇవ్వవచ్చు. లాభ స్థానం మీద బుధుడి ప్రభావం ఉండటం వల్ల ఆదాయం పెరిగే అవకాశాలు బలంగా కనిపిస్తున్నాయి. ఉద్యోగస్తులకు వేతనాలు పెరగడం లేదా అదనపు ప్రయోజనాలు దక్కడం జరగవచ్చు. వ్యాపార రంగంలో కొత్త ఒప్పందాలు కుదిరి లాభాలు పెరిగే అవకాశం ఉంది. గతంలో నిలిచిపోయిన ఆస్తి లేదా వ్యాపార సంబంధిత వ్యవహారాలు పూర్తయ్యే పరిస్థితులు ఏర్పడవచ్చు. ఆరోగ్య పరంగా కూడా మెరుగుదల కనిపించవచ్చు. ప్రభావవంతమైన వ్యక్తులతో పరిచయాలు ఏర్పడి భవిష్యత్తులో ప్రయోజనం కలిగించే అవకాశం ఉంది.
తుల రాశి: ఉద్యోగంలో కొత్త మలుపులు
తుల రాశివారికి బుధుడి ఈ సంచారం కెరీర్ పరంగా అనేక అవకాశాలను తీసుకురావచ్చు. ఉద్యోగం కోసం ఎదురుచూస్తున్నవారికి ఆశించిన అవకాశాలు రావచ్చు. ఇప్పటికే ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి పదోన్నతి, జీతం పెరుగుదల లేదా కొత్త బాధ్యతలు లభించే సూచనలు ఉన్నాయి. విదేశీ కంపెనీల నుంచి ఆఫర్లు వచ్చే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. వ్యాపార రంగంలో ఉన్నవారు తమ అంచనాలకు మించి లాభాలు పొందవచ్చు. ఉద్యోగ మార్పు గురించి ఆలోచిస్తున్నవారికి కూడా అనుకూల పరిస్థితులు ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. ఈ కాలంలో తీసుకునే నిర్ణయాలు భవిష్యత్తుకు బలమైన పునాది కావచ్చు.
మకర రాశి: అదృష్టం తోడై విజయాలు
మకర రాశివారికి ఈ సంచారం అదృష్టాన్ని పెంచే విధంగా ఉండవచ్చు. ఆర్థికంగా కొత్త మార్గాలు తెరుచుకోవడంతో పాటు అనుకోని లాభాలు కూడా లభించే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగ రంగంలో మీ పనితీరుకు మంచి గుర్తింపు రావచ్చు. చాలా కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న ఆస్తి లేదా కుటుంబ వ్యవహారాలు పరిష్కారమయ్యే సూచనలు ఉన్నాయి. పిత్రార్జిత ఆస్తి నుంచి ప్రయోజనం పొందే అవకాశం కూడా ఉంది. ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు చేస్తున్నవారికి శుభవార్తలు అందవచ్చు. వ్యక్తిగత జీవితంలో కూడా ప్రశాంతత పెరిగి సమస్యలు తగ్గే అవకాశం ఉంది.
మీన రాశి: ప్రతిభతో అవకాశాలు అందిపుచ్చుకునే సమయం
మీన రాశివారికి బుధుడి సంచారం సృజనాత్మకత, ప్రతిభ, ఆర్థిక అవకాశాలను పెంచేలా కనిపిస్తోంది. మీరు చేసే పనికి గుర్తింపు పెరగడంతో పాటు కొత్త అవకాశాలు కూడా లభించవచ్చు. అదనపు ఆదాయం కోసం చేసే ప్రయత్నాలు విజయవంతం కావచ్చు. పెట్టుబడులు, ఇతర ఆదాయ వనరుల నుంచి లాభాలు పొందే అవకాశం ఉంది. ఆర్థిక సమస్యలు క్రమంగా తగ్గి స్థిరత్వం ఏర్పడుతుంది. విదేశాలకు సంబంధించిన ఉద్యోగ అవకాశాలు రావచ్చు. వ్యాపార రంగంలో కొత్త విస్తరణలు, భాగస్వామ్యాలు ఏర్పడే సూచనలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి.