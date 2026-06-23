Daily Horoscope: రాశిఫలాలు - పూర్వీకుల ఆస్తి, లక్ష్మీకటాక్షం ఈ రాశుల సొంతం
జూన్ 23, 2026 మంగళవారం రాశిఫలాలు ఎలా ఉన్నాయో తెలుసుకుందాం. ద్వాదశ రాశుల వారికి ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఆర్థిక పరిస్థితి, కుటుంబ జీవితం, ఆరోగ్యం, ఆధ్యాత్మిక ఫలితాలను తెలుసుకుందాం.
Daily Horoscope: శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సరంలోని నిజ జ్యేష్ట మాస శుక్ల పక్ష నవమి తిథి ఆధ్యాత్మికంగా ఎంతో ప్రాధాన్యం కలిగిన రోజు. హస్తా నక్షత్ర ప్రభావం ఉదయం నుంచి మధ్యాహ్నం వరకు ఉండగా, అనంతరం చిత్తా నక్షత్ర ప్రభావం ప్రారంభమవుతుంది. ఈ నక్షత్రాల కలయిక వల్ల కృషి, క్రమశిక్షణ, ఆత్మవిశ్వాసం కలిగినవారికి శుభఫలితాలు లభించే అవకాశాలు అధికంగా కనిపిస్తున్నాయి. గ్రహస్థితులను పరిశీలిస్తే, ఈ రోజు చాలా మంది తమ జీవితంలోని ముఖ్యమైన అంశాలపై స్పష్టమైన నిర్ణయాలు తీసుకునే అవకాశం ఉంది. అయితే తొందరపాటు, కోపం, నిర్లక్ష్యం వంటి లక్షణాలు కొంతమందికి ఇబ్బందులు కలిగించవచ్చు. అందువల్ల దైవస్మరణతో పాటు వివేకంతో వ్యవహరించడం అవసరం. నక్షత్రాల కలయిక, గ్రహాల ప్రభావం ద్వాదశ రాశులపై ఏ విధంగా ఉండబోతుందో తెలుసుకుందాం.
మేషరాశి
మేషరాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు కనిపిస్తున్నాయి. మీలో ఉన్న ధైర్యం, ఆత్మవిశ్వాసం పనులను ముందుకు నడిపించినా, కొన్ని సందర్భాల్లో భావోద్వేగాలు అడ్డంకిగా మారే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగ, వ్యాపార రంగాల్లో కొత్త నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగానే ఉన్నప్పటికీ అనవసర ఖర్చులను నియంత్రించడం మంచిది. కుటుంబంలో శాంతి నెలకొల్పేందుకు మీ పాత్ర కీలకంగా ఉంటుంది.
వృషభరాశి
వృషభరాశి వారికి ఈ రోజు విజయదాయకంగా ఉంటుంది. మీరు ప్రారంభించిన పనులు సానుకూల దిశగా సాగుతాయి. వ్యాపార విస్తరణకు అవకాశాలు కనిపిస్తాయి. పూర్వీకుల ఆస్తి లేదా కుటుంబ సంపద ద్వారా ప్రయోజనం పొందే సూచనలు ఉన్నాయి. ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనడం వల్ల మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది.
మిథునరాశి
ఈ రోజు మిథున రాశి వారు ప్రతి విషయంలో ఆలోచించి అడుగులు వేయాలి. తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోవడం మంచిది కాదు. పెట్టుబడులు, ఆర్థిక లావాదేవీల విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. కుటుంబ విషయాల్లో ఓర్పుతో వ్యవహరిస్తే సమస్యలు సులభంగా పరిష్కారమవుతాయి.
కర్కాటకరాశి
కర్కాటకరాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ, వ్యాపార రంగాల్లో మంచి పురోగతి కనిపిస్తుంది. మీ ఆలోచనలకు అనుభవజ్ఞుల సలహాలు తోడైతే మరింత మంచి ఫలితాలు సాధిస్తారు. కుటుంబంలో ఆనందకరమైన వాతావరణం నెలకొంటుంది.
సింహరాశి
సింహరాశి వారికి కొత్త బాధ్యతలు, కొత్త అవకాశాలు ఎదురవుతాయి. మీ నాయకత్వ లక్షణాలు గుర్తింపు పొందే అవకాశం ఉంది. అధికారులతో మర్యాదగా వ్యవహరించడం ద్వారా మంచి ఫలితాలు పొందవచ్చు. కుటుంబ సభ్యులతో గడిపే సమయం ఆనందాన్ని పెంచుతుంది.
కన్యారాశి
ఈ రోజు కన్యారాశి వారికి అనేక విషయాల్లో అనుకూలత కనిపిస్తుంది. వృత్తి, వ్యాపారాల్లో ఆశించిన పురోగతి ఉంటుంది. ఆర్థికంగా బలపడే సూచనలు ఉన్నాయి. ఆధ్యాత్మిక యాత్రలు లేదా దేవాలయ దర్శనాలు మానసిక ఉల్లాసాన్ని కలిగిస్తాయి.
తులారాశి
తులా రాశి వారు పనులను వాయిదా వేయకుండా పూర్తి చేయడం అవసరం. ఆదాయానికి మించిన ఖర్చులు ఆందోళన కలిగించవచ్చు. అయితే క్రమశిక్షణతో వ్యవహరిస్తే సమస్యలను అధిగమించగలరు. ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ అవసరం.
వృశ్చికరాశి
ఈ రోజు వృశ్చిక రాశి వారికి లక్ష్మీకటాక్షం లభించే సూచనలు ఉన్నాయి. ఆర్థిక లాభాలు, వ్యాపార పురోగతి, కుటుంబ సహకారం లభిస్తాయి. కొంతకాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న ఒక ముఖ్యమైన సమస్యకు పరిష్కారం దొరకవచ్చు.
ధనుస్సురాశి
ధనుస్సురాశి వారికి ఈ రోజు పట్టుదలే విజయానికి మూలం. వివాదాలకు దూరంగా ఉండాలి. వ్యాపారంలో ముందుచూపుతో వ్యవహరిస్తే నష్టాలను నివారించవచ్చు. ఖర్చులపై నియంత్రణ అవసరం.
మకరరాశి
మకర రాశి వారు ఈ రోజు జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి. కుటుంబ విషయాల్లో సహనం అవసరం. ఆరోగ్య సంబంధిత ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు పెద్దల సలహా తీసుకోవడం మంచిది.
కుంభరాశి
కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు అత్యంత శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అధికారుల సహకారం, ఆర్థిక పురోగతి, కుటుంబ ఆనందం కలిసి వస్తాయి. కొత్త వాహనం లేదా విలువైన వస్తువుల కొనుగోలు యోగం కనిపిస్తోంది. ఒక శుభవార్త ఇంట్లో ఆనందాన్ని నింపుతుంది.
మీనరాశి
మీన రాశి వారికి ఈ రోజు దైవానుగ్రహం బలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ, వ్యాపార రంగాల్లో చేసిన కృషికి తగిన ఫలితం లభిస్తుంది. ఆర్థిక నిల్వలు పెరిగే అవకాశం ఉంది. కుటుంబంలో ప్రశాంతత, మానసిక సంతోషం నెలకొంటాయి.
గమనికః ఇక్కడ ఇచ్చిన జాతక ఫలితాలు కేవలం సామాన్యమైనవి మాత్రమే. వ్యక్తిగత జాతకాన్ని అనుసరించి ఫలితాలు పొందాలనుకుంటే నిపుణులైన జ్యోతిష్యపండితులను సంప్రదించండం.