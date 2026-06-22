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Horoscope: రాశిఫలాలు - ఈ రాశులకు రాజయోగం... కీలకమైన మార్పులకు శ్రీకారం

ఈరోజు గ్రహాల ప్రభావం చేత కొన్ని రాశులకు రాజయోగం కలగనుంది. తద్వారా వారి జీవితాల్లో కీలకమైన మార్పులు చోటు చేసుకోనున్నాయి. ద్వాదశ రాశులపై గ్రహాల ప్రభావం ఏవిధంగా ఉందో తెలుసుకుందాం.

Balachander
Published on: 22 Jun 2026 7:43 AM IST
Horoscope: రాశిఫలాలు - ఈ రాశులకు రాజయోగం... కీలకమైన మార్పులకు శ్రీకారం
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Horoscope: నిజ జ్యేష్ట మాస శుక్ల పక్ష అష్టమి తిథి ప్రభావంతో పాటు ఉత్తరఫల్గుణి, హస్త నక్షత్రాల సంచారం, వ్యతీపాత, వరీయన యోగాల కలయిక కారణంగా అనేక రాశుల వారికి జీవితంలో కీలకమైన మార్పులు, అవకాశాలు, హెచ్చరికలు కనిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ రోజు గ్రహస్థితి ప్రకారం ఆత్మవిశ్వాసం, సహనం, సమయస్ఫూర్తి ఉన్నవారికి విజయం సులభంగా లభిస్తుంది. ఆధ్యాత్మికంగా చూస్తే దేవతారాధన, మంత్రజపం, ధ్యానం వంటి కార్యక్రమాలు మానసిక ప్రశాంతతను అందించడమే కాకుండా గ్రహదోషాల ప్రభావాన్ని కూడా తగ్గిస్తాయి. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, కుటుంబం, ఆరోగ్యం, ఆర్థిక పరిస్థితి వంటి అంశాల్లో ప్రతి రాశి వారు ఏ విధంగా వ్యవహరించాలో తెలుసుకోవడం ద్వారా రోజును మరింత సానుకూలంగా మార్చుకోవచ్చు.


మేషరాశి

ఈరోజు ఈరాశి వారికి కొంత పరీక్షించే రోజు అయినప్పటికీ చివరికి శుభ ఫలితాలనే అందిస్తుంది. కొన్ని పరిస్థితులు మీ సహనాన్ని పరీక్షించవచ్చు. ఉద్యోగంలో తీసుకునే నిర్ణయాలు భవిష్యత్తుకు పునాది వేస్తాయి. వ్యాపారస్తులు తొందరపాటు నిర్ణయాలకు దూరంగా ఉండాలి. ఆర్థికంగా ఆశాజనకమైన పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నప్పటికీ ఖర్చుల విషయంలో నియంత్రణ అవసరం. కుటుంబ సభ్యులతో మాట్లాడేటప్పుడు సహనంతో వ్యవహరించాలి. ఈరోజు కులదైవాన్ని ఆరాధించడం ఉత్తమం.

వృషభరాశి

ఈ రోజు ఈరాశి వారికి అనుకూలమైన గ్రహబలం లభిస్తోంది. మీ మాటకు విలువ పెరుగుతుంది. ఉద్యోగ రంగంలో మీ ప్రతిభను గుర్తించే పరిస్థితులు ఏర్పడతాయి. వ్యాపార చర్చలు విజయవంతమవుతాయి. కుటుంబంలో సంతోషకర వాతావరణం నెలకొంటుంది. సమాజంలో గౌరవం పెరుగుతుంది. మహాశివుడి ఆరాధన చేయడం వల్ల ఆర్థిక పురోగతి మరింత బలపడుతుంది.

మిథునరాశి

ఈరోజు ఈరాశి వారికి అభివృద్ధి దిశగా ముందుకు తీసుకెళ్లే రోజు. మీరు గతంలో చేసిన కృషికి ఇప్పుడు ఫలితాలు కనిపించడం ప్రారంభమవుతుంది. పెద్దల సలహాలు మీకు సరైన మార్గాన్ని చూపిస్తాయి. కుటుంబ సభ్యుల సహకారం లభిస్తుంది. విద్య, ఉద్యోగం, వ్యాపారం వంటి రంగాల్లో మంచి పురోగతి ఉంటుంది. ఆది దంపతుల అనుగ్రహం కోరుతూ ఆలయ దర్శనం చేయడం శ్రేయస్కరం.

కర్కాటకరాశి

ఈరోజు ఈరాశి వారికి కొత్త అవకాశాల ద్వారాలు తెరుచుకునే సూచనలు ఉన్నాయి. ఉద్యోగంలో కొత్త బాధ్యతలు లేదా పదోన్నతి అవకాశాలు రావచ్చు. వ్యాపారంలో కొత్త ఒప్పందాలు లాభాలను పెంచుతాయి. అయితే ఆదాయం పెరిగినంతగా ఖర్చులను కూడా నియంత్రించాలి. కుటుంబంలో శాంతి, సౌహార్దం కొనసాగించడానికి ఓర్పు అవసరం. శివలింగానికి అభిషేకం, శివపంచాక్షరీ మంత్రజపం మానసిక బలాన్ని ఇస్తుంది.

సింహరాశి

ఈరోజు ఈరాశి వారు జాగ్రత్తతో ముందుకు సాగాల్సిన సమయం. ప్రతి విషయంలో స్పందించే ముందు ఆలోచించడం మంచిది. ఉద్యోగంలో మీ కృషి గుర్తింపు పొందుతుంది. కుటుంబంతో గడిపే సమయం ఆనందాన్ని ఇస్తుంది. ఆరోగ్య విషయంలో నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు. గణపతి ఆరాధన ధైర్యం, శక్తిని పెంచుతుంది.

కన్యారాశి

ఈ రోజు ఈరాశి వారికి క్రమశిక్షణ, సమయపాలన గొప్ప ఫలితాలను అందిస్తాయి. ఉద్యోగంలో ఉన్నతాధికారుల ప్రశంసలు లభించే అవకాశం ఉంది. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో తెలివైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. కుటుంబంలో ప్రశాంతత నెలకొంటుంది. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనడం వల్ల మనశ్శాంతి పెరుగుతుంది. ప్రత్యక్ష దైవం సూర్యుడిని ఆరాధించడం ద్వారా శుభఫలితాలను పొందుతారు.

తులారాశి

ఈరోజు ఈరాశి వారు ఓర్పుతో వ్యవహరించాలి. ప్రారంభించిన పనుల్లో ఆలస్యం కనిపించినా చివరికి ఫలితం దక్కుతుంది. ఖర్చుల విషయంలో జాగ్రత్త అవసరం. కుటుంబంలో చిన్నపాటి అభిప్రాయ భేదాలు రావచ్చు. ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టాలి. సూర్యాష్టకం పఠించడం ద్వారా ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది.

వృశ్చికరాశి

ఈ రోజు అత్యంత శుభప్రదమైన రాశుల్లో వృశ్చిక రాశి ఒకటి. వృత్తి, వ్యాపారం, ఆర్థిక రంగాల్లో మంచి అవకాశాలు వస్తాయి. అధికారులతో జరిగే చర్చలు అనుకూల ఫలితాలు ఇస్తాయి. వివాహ ప్రయత్నాల్లో పురోగతి కనిపిస్తుంది. భూమి, గృహం, వాహనాలకు సంబంధించిన యోగాలు బలంగా ఉన్నాయి. ఈరోజు ఈరాశివారు శ్రీమహాలక్ష్మి ధ్యానం ఐశ్వర్యాన్ని పెంచుతుంది.

ధనుస్సురాశి

ఈరోజు ఈరాశి వారికి ఈ రోజు విజయసూచకంగా ఉంటుంది. చేపట్టిన పనులు అనుకున్న విధంగా పూర్తవుతాయి. బంధుమిత్రుల సహకారం లభిస్తుంది. సమాజంలో మీ గౌరవం పెరుగుతుంది. కుటుంబ జీవితంలో ఆనందం ఉంటుంది. ఈరోజు ఈరాశివారు హనుమంతుడిని ఆరాధించడం ద్వారా అదృష్టం మరింత బలపడుతుంది.

మకరరాశి

ఈరోజు ఈరాశి వారికి మిశ్రమ ఫలితాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఉద్యోగంలో ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందుకు సాగాలి. వ్యాపారులకు మంచి లాభాలు కనిపిస్తున్నాయి. పెట్టుబడుల విషయంలో ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోవాలి. ప్రయాణాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండటం మంచిది. పంచామృతంతో శివుడిని ఆరాధించడం ద్వారా మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది.

కుంభరాశి

ఈరోజు ఈరాశి వారికి సాధారణ ఫలితాలు ఉంటాయి. కొన్ని ఒత్తిడులు ఉన్నప్పటికీ తెలివిగా వ్యవహరిస్తే సమస్యలను అధిగమించవచ్చు. భవిష్యత్ ప్రణాళికలకు ఇది మంచి సమయం. ఖర్చులను నియంత్రించడం అవసరం. నవగ్రహాలకు అభిషేకం, శ్లోకాల పఠనం ద్వారా గ్రహబలం పెరుగుతుంది.

మీనరాశి

ఈరోజు ఈరాశి వారికి ఆత్మవిశ్వాసమే విజయానికి కీలకం. కుటుంబంలో చిన్నపాటి విభేదాలు వచ్చినా వాటిని ప్రేమతో పరిష్కరించవచ్చు. ఆర్థిక నిర్ణయాల్లో జాగ్రత్త అవసరం. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలు మానసిక ప్రశాంతతను అందిస్తాయి. ఆరోగ్య సమస్యలను నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు. కులదేవతారాధన ద్వారా శాంతి, సంతృప్తి లభిస్తాయి.

గమనికః ఇక్కడ ఇచ్చిన రాశి ఫలితాలు కేవలం సామాన్యమైనవి మాత్రమే. ఎవరినీ ఉద్దేశించి ఇచ్చినవి కావు. వ్యక్తిగత జాతకాన్ని అనుసరించి ఫలితాలు పొందాలంటే నిపుణులైన జ్యోతిష్యపండితులను సంప్రదించాలి.

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Balachander

Balachander

బాలచందర్ పెళ్లూరి తెలుగు మీడియా రంగంలో 12 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం కలిగిన సీనియర్ న్యూస్, పొలిటికల్, భక్తి కంటెంట్ రైటర్, ఎడిటర్. హైదరాబాద్ కేంద్రంగా టీవీ, డిజిటల్ జర్నలిజంలో పనిచేశారు. పొలిటికల్ విశ్లేషణ, ఆధ్యాత్మిక రచనల్లో నైపుణ్యం కలిగి, పొలిటికోస్, ఎన్‌టీవీ డిజిటల్, మల్లెమాల ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌లో సేవలందించారు. ఎడిటోరియల్ లీడర్‌షిప్, కథనం చెప్పే శైలిలో ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందారు.

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