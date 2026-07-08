Daily Astrology: జులై 8 రాశిఫలాలు - ఈ రాశులకు తిరుగులేదు...చేతినిండా అవకాశాలు
జులై 8న ఏ రాశివారికి ఎలాంటి ఫలితాలు ఉన్నాయో, గ్రహస్థితులను అనుసరించి ఎవరు ఎలాంటి పరిహారాలు చేసుకోవాలో తెలుసుకుందాం.
Daily Astrology: జులై 8వ తేదీ బుధవారం గ్రహస్థితులు కొన్ని రాశుల వారికి విశేషమైన అనుకూల ఫలితాలను అందిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా మేషం, మకరం, కుంభం, మిథునం, వృషభం రాశుల వారు ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఆర్థిక వ్యవహారాలు, కుటుంబ జీవితం వంటి అంశాల్లో ఆశించిన పురోగతిని చూడగలరు. మరోవైపు కొన్ని రాశుల వారు ఖర్చులు, ఆరోగ్య సమస్యలు, కుటుంబ విభేదాల విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ రోజు ఆధ్యాత్మికతకు ప్రాధాన్యం ఇస్తూ ఇష్టదైవాన్ని స్మరించడం ద్వారా ప్రతికూల ప్రభావాలను తగ్గించుకోవచ్చని జ్యోతిష్య శాస్త్రం సూచిస్తోంది.
మేషరాశి
ఈ రోజు మేష రాశి వారికి విజయానికి బంగారు బాటలు కనిపిస్తున్నాయి. ఆత్మవిశ్వాసంతో ప్రారంభించిన పనులు ఆశించిన దానికంటే మెరుగైన ఫలితాలను అందిస్తాయి. ఉద్యోగ రంగంలో మీ ప్రతిభను ఉన్నతాధికారులు గుర్తించి కొత్త బాధ్యతలు అప్పగించే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారంలో తీసుకునే నిర్ణయాలు భవిష్యత్ లాభాలకు పునాది వేస్తాయి. అయితే ఆర్థిక లావాదేవీల విషయంలో తొందరపాటు నిర్ణయాలకు దూరంగా ఉండాలి. కుటుంబ సభ్యుల సహకారం మీకు మరింత ధైర్యాన్ని ఇస్తుంది. ఇష్టదైవాన్ని ప్రార్థించడం ద్వారా అదృష్టం మరింత బలపడుతుంది.
వృషభరాశి
వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు శుభవార్తలు వినిపించే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగంలో మీ క్రమశిక్షణకు ప్రశంసలు లభిస్తాయి. వ్యాపారంలో సరైన సమయంలో తీసుకున్న నిర్ణయాలు మంచి లాభాలను తీసుకొస్తాయి. ఆర్థికంగా స్థిరత్వం కనిపిస్తుంది. పాత స్నేహితులను కలుసుకోవడం వల్ల మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది. కుటుంబ సభ్యులతో ఆనందంగా గడిపే సమయం దొరుకుతుంది. శ్రీ మహాలక్ష్మి ఆరాధన శుభప్రదంగా ఉంటుంది.
మిథునరాశి
ఈ రోజు మీ బుద్ధి, చాకచక్యం మీకు ప్రధాన బలంగా నిలుస్తాయి. క్లిష్టమైన సమస్యలకు సులభమైన పరిష్కారాలు కనిపెడతారు. ఉద్యోగంలో మీ పనితీరుకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. వ్యాపారంలో కొత్త అవకాశాలు తలుపుతడతాయి. రావాల్సిన బకాయిలు చేతికి రావడంతో ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి చేసే ప్రయాణాలు ఆనందాన్ని ఇస్తాయి. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి దర్శనం మేలు చేస్తుంది.
కర్కాటకరాశి
ఈ రోజు కర్కాటక రాశి వారు పట్టుదలతో ముందుకు సాగితే మంచి ఫలితాలు పొందగలరు. కొన్ని ఆటంకాలు ఎదురైనా ధైర్యం కోల్పోకూడదు. ఖర్చులను అదుపులో ఉంచడం చాలా అవసరం. ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టాలి. కుటుంబ సభ్యుల సహకారంతో సమస్యలు సులభంగా పరిష్కారమవుతాయి. ఉదయం సూర్య నమస్కారం లేదా సూర్యారాధన చేయడం శుభప్రదం.
సింహరాశి
నాయకత్వ లక్షణాలు ఈ రోజు మీకు ప్రత్యేక గుర్తింపును తీసుకొస్తాయి. ఉద్యోగంలో కొత్త అవకాశాలు వస్తాయి. అయితే ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఎవరి మాటనైనా పూర్తిగా నమ్మి పెట్టుబడులు పెట్టడం మంచిది కాదు. కుటుంబంలో చిన్నచిన్న అభిప్రాయ భేదాలు రావచ్చు. కోపాన్ని అదుపులో ఉంచితే సమస్యలు సులభంగా పరిష్కారమవుతాయి. శివపంచాక్షరీ మంత్ర జపం మనశ్శాంతిని అందిస్తుంది.
కన్యారాశి
ఈ రోజు కన్య రాశి వారికి విజయవంతమైన రోజు. కొత్త ఆలోచనలు, సృజనాత్మకత ఉద్యోగంలో మంచి గుర్తింపును తీసుకొస్తాయి. ఆర్థికంగా ఆదాయం పెరిగినా ఖర్చులు కూడా పెరిగే అవకాశం ఉంది. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనడం వల్ల మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది. ఈశ్వరుని దర్శనం శుభఫలితాలను ఇస్తుంది.
తులారాశి
ఈ రోజు కొంత సహనం అవసరం. ఉద్యోగంలో మీ ప్రతిభకు ప్రశంసలు వచ్చినప్పటికీ కుటుంబంలో చిన్నపాటి విభేదాలు చోటు చేసుకోవచ్చు. ఖర్చులను నియంత్రించకపోతే ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి. పెద్దల సలహా తీసుకుని నిర్ణయాలు తీసుకోవడం మంచిది. హనుమంతుని ఆరాధన ద్వారా కార్యసిద్ధి కలుగుతుంది.
వృశ్చికరాశి
స్థిరమైన ఆలోచనతో తీసుకునే ప్రతి నిర్ణయం మీకు లాభదాయకంగా ఉంటుంది. వ్యాపారంలో ఎదురయ్యే సవాళ్లను ధైర్యంగా ఎదుర్కొంటారు. ప్రయాణాలు విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి. ఆర్థిక సమస్యలు క్రమంగా తొలగుతాయి. ఆరోగ్యం కూడా అనుకూలంగా ఉంటుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణం శ్రేయస్సును అందిస్తుంది.
ధనస్సురాశి
ఈ రోజు ప్రతి విషయంలో తొందరపడకుండా ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోవాలి. వ్యాపారంలో ఒత్తిడి పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఖర్చులు ఆదాయాన్ని మించవచ్చు. దాంపత్య జీవితంలో చిన్నచిన్న అపార్థాలకు అవకాశం ఉంది. అవసరం లేని ప్రయాణాలను వాయిదా వేయడం మంచిది. శివారాధన ద్వారా ప్రతికూల ప్రభావాలు తగ్గుతాయి.
మకరరాశి
మకర రాశి వారికి ఈ రోజు అత్యంత శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగం, వ్యాపారం రెండింటిలోనూ అభివృద్ధి కనిపిస్తుంది. కొత్త గృహం లేదా వాహనం కొనుగోలు చేసే అవకాశాలు బలంగా ఉన్నాయి. సమాజంలో గౌరవం పెరుగుతుంది. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం నెలకొంటుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం మరింత శుభఫలితాలను ఇస్తుంది.
కుంభరాశి
ఈ రోజు ధైర్యంగా తీసుకునే నిర్ణయాలు మీ జీవితంలో కొత్త మార్పులకు కారణమవుతాయి. ఉద్యోగం, వ్యాపారంలో ఆటంకాలు తొలగి మంచి లాభాలు వస్తాయి. ఆర్థికంగా అనుకూల సమయం. మీరు చేసే సేవా కార్యక్రమాలు మంచి పేరును తీసుకొస్తాయి. ఇంట్లో శుభవార్త వినిపించే అవకాశం ఉంది. శివారాధన ద్వారా మరింత శ్రేయస్సు కలుగుతుంది.
మీనరాశి
ఈ రోజు మీన రాశి వారు సహనం, పట్టుదలతో ముందుకు సాగాలి. అవసరం లేని ఖర్చులు ఆర్థిక పరిస్థితిని ప్రభావితం చేసే అవకాశం ఉంది. కుటుంబంలో అపార్థాలకు తావివ్వకుండా సంయమనంతో వ్యవహరించాలి. ఆరోగ్యంపై నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు. నవగ్రహ శ్లోకాల పారాయణం చేయడం ద్వారా మానసిక ప్రశాంతతతో పాటు ప్రతికూల గ్రహ ప్రభావాలు కూడా తగ్గుతాయని జ్యోతిష్య పండితులు సూచిస్తున్నారు.
గమనికః ఇక్కడ ఇచ్చిన ఫలితాలు కేవలం సామాన్యమైనవి మాత్రమే. వ్యక్తిగత జాతక ఫలితాల కోసం జ్యోతిష్యపండితులను సంప్రదించండి.