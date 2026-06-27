Home జ్యోతిష్యంAstrology: జ‌స్ట్ 3 రోజులు ఆగండి చాలు.. ఈ 6 రాశుల వారికి ఇబ్బందుల‌న్నీ ప‌రార్ అంతే

Astrology: జ‌స్ట్ 3 రోజులు ఆగండి చాలు.. ఈ 6 రాశుల వారికి ఇబ్బందుల‌న్నీ ప‌రార్ అంతే

Astrology: జూలైలో గ్రహాల సంచారం కొన్ని రాశుల వారికి ఆర్థికపరంగా అనుకూల ఫలితాలను ఇవ్వనున్నట్లు జ్యోతిష్య నిపుణులు చెబుతున్నారు.

Mokshith
Published on: 27 Jun 2026 2:09 PM IST
Astrology
X

Astrology: జ‌స్ట్ 3 రోజులు ఆగండి చాలు.. ఈ 6 రాశుల వారికి ఇబ్బందుల‌న్నీ ప‌రార్ అంతే

Astrology: జూలైలో గ్రహాల సంచారం కొన్ని రాశుల వారికి ఆర్థికపరంగా అనుకూల ఫలితాలను ఇవ్వనున్నట్లు జ్యోతిష్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా గురుగ్రహం బలమైన స్థితిలో ఉండడం వల్ల సంపాదన పెరగడం, నిలిచిపోయిన డబ్బులు తిరిగి రావడం, కొత్త ఆదాయ మార్గాలు తెరుచుకోవడం వంటి అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఇంత‌కీ ఆ రాశులు ఏవంటే.

గురు ప్రభావంతో ఆర్థిక పరిస్థితుల్లో మార్పు

జూలై నెలలో గురుగ్రహం అనుకూల స్థానంలో ఉండడం వల్ల కొన్ని రాశుల వారి ఆర్థిక పరిస్థితిలో గణనీయమైన మార్పులు కనిపించే అవకాశముంది. ఉద్యోగస్తులకు వేతనాల పెంపు, వ్యాపారులకు లాభాల పెరుగుదల, పెట్టుబడిదారులకు మంచి ఫలితాలు లభించే సూచనలు ఉన్నాయి. చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన పనులు పూర్తి కావడంతో పాటు ఆర్థిక ఒత్తిడి కూడా తగ్గే అవకాశం ఉందని జ్యోతిష్య విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.

మేషం, మిథున రాశుల వారికి ఆదాయంలో మంచి వృద్ధి

మేష రాశి వారికి జూలై నెల ఆర్థికపరంగా ఎంతో అనుకూలంగా ఉండే అవకాశం ఉంది. తక్కువ శ్రమతోనే మంచి ఆదాయం పొందే పరిస్థితులు ఏర్పడవచ్చు. ఉద్యోగాల్లో పురోగతి కనిపించడంతో పాటు వ్యాపారాల్లో కూడా లాభాలు పెరిగే సూచనలు ఉన్నాయి. షేర్లు, పెట్టుబడులు, ఇతర ఆర్థిక లావాదేవీల ద్వారా అదనపు ఆదాయం వచ్చే అవకాశం ఉంది. అనుకోని ధనలాభం కూడా కొందరికి కలగవచ్చు.

మిథున రాశి వారికి ఈ నెల ఆదాయం ఊహించిన దానికంటే ఎక్కువగా పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగస్తులకు జీతాల పెంపు లేదా అదనపు ప్రయోజనాలు లభించవచ్చు. వ్యాపారులు కొత్త ఒప్పందాలు, కొత్త కస్టమర్ల ద్వారా మంచి లాభాలు పొందే అవకాశం ఉంది. చాలా రోజులుగా రావాల్సిన డబ్బు చేతికి అందడంతో ఆర్థిక ఒత్తిడి తగ్గుతుంది.

కన్య, వృశ్చిక రాశుల వారికి పెట్టుబడుల ద్వారా లాభాలు

కన్య రాశి వారికి జూలై నెలలో పెట్టుబడులపై మంచి రాబడి వచ్చే సూచనలు ఉన్నాయి. షేర్లు, ఇతర పెట్టుబడి అవకాశాలు లాభదాయకంగా మారే అవకాశం ఉంది. వ్యాపార విస్తరణకు చేసిన ప్రయత్నాలు సానుకూల ఫలితాలను ఇవ్వవచ్చు. అప్పుగా ఇచ్చిన డబ్బు తిరిగి రావడంతో పాటు బాకీలు కూడా వసూలయ్యే అవకాశం ఉంది. కుటుంబ ఆర్థిక పరిస్థితి కూడా గతంతో పోలిస్తే మెరుగుపడుతుంది.

వృశ్చిక రాశి వారికి ఆదాయం క్రమంగా పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఉద్యోగం, వ్యాపారం మాత్రమే కాకుండా ఇతర మార్గాల ద్వారా కూడా సంపాదన పెరగవచ్చు. ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన పనులు పూర్తి కావడం వల్ల కొంతమందికి ఆర్థిక ప్రయోజనం కలగవచ్చు. పెట్టుబడులపై మంచి లాభాలు రావడంతో పాటు ఆర్థిక సమస్యలు తగ్గుముఖం పడే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి.

మకరం, మీన రాశుల వారికి ఆకస్మిక ధనలాభ యోగం

మకర రాశి వారికి జూలై నెలలో అనేక మార్గాల ద్వారా ఆదాయం పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగంలో వేతనాల పెంపు, అదనపు ఆదాయం, ఆస్తుల విక్రయం లేదా పెట్టుబడుల ద్వారా లాభాలు వచ్చే సూచనలు ఉన్నాయి. ఆస్తికి సంబంధించిన వివాదాలు పరిష్కారమై విలువైన ఆస్తి చేతికి వచ్చే అవకాశం కూడా ఉంది. వ్యాపారాల్లో పెట్టిన పెట్టుబడులు మంచి ఫలితాలను ఇవ్వవచ్చు.

మీన రాశి వారికి జూలై నెలలో ధనయోగం బలంగా ఉండే అవకాశం ఉందని జ్యోతిష్య విశ్లేషణలు సూచిస్తున్నాయి. ఉద్యోగాల్లో ఆదాయం పెరగడం, వ్యాపారాల్లో లాభాలు ఆశించిన దానికంటే ఎక్కువగా ఉండడం, కుటుంబ ఆస్తుల ద్వారా కూడా ఆర్థిక ప్రయోజనం కలగడం వంటి అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. కొందరికి ఆకస్మికంగా డబ్బు వచ్చే అవకాశం కూడా ఉంది. చాలా కాలంగా వేధిస్తున్న ఆర్థిక సమస్యల నుంచి ఉపశమనం లభించే సూచనలు ఉన్నాయి.

ఈ నెల ఆర్థిక నిర్ణయాల్లో జాగ్రత్త కూడా అవసరం

గ్రహాల అనుకూలత వల్ల మంచి అవకాశాలు వచ్చినప్పటికీ, పెట్టుబడులు పెట్టే ముందు పూర్తిగా ఆలోచించడం అవసరం. ఆదాయం పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయని చెప్పినా, ఖర్చులను నియంత్రించుకోవడం, అవసరమైన చోట మాత్రమే పెట్టుబడులు పెట్టడం మంచిది. జ్యోతిష్య ఫలితాలు వ్యక్తిగత జాతకం, గ్రహస్థితులను బట్టి మారే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి వీటిని సాధారణ సూచనలుగా మాత్రమే పరిగణించడం మంచిది.

Money HoroscopeJuly 2026 HoroscopeMoney AstrologyZodiac Signs
Mokshith

Mokshith

2015లో జ‌ర్న‌లిజం స్కూల్ ద్వారా నా కెరీర్‌ను ప్రారంభించాను. అనంత‌రం 2016 నుంచి ప‌లు మీడియా సంస్థ‌ల్లో ప‌నిచేశాను. మొద‌ట ప్రింట్ ఆ త‌ర్వాత డిజిట‌ల్‌లో క‌లిపి మొత్తం 10 ఏళ్ల అనుభ‌వం ఉంది. నేను ఎక్కువ‌గా లైఫ్‌స్టైల్‌, అంత‌ర్జాతీయం, టెక్నాల‌జీ, బిజినెస్‌, ఆస్ట్రాల‌జీకి సంబంధించి వార్త‌లు రాస్తుంటాను.

Next Story
Related Stories
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X