Astrology: జూలై 15న అరుదైన సంఘటన.. ఈ రాశుల వారికి లక్కు మాములుగా ఉండదు
Astrology: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం 2026 జూలై 15న గురుగ్రహం కర్కాటక రాశిలో అస్తమనం చెందనుంది.
Astrology: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం 2026 జూలై 15న గురుగ్రహం కర్కాటక రాశిలో అస్తమనం చెందనుంది. సాధారణంగా గ్రహ అస్తమనం ప్రతికూలంగా భావించినప్పటికీ, ఈసారి పరిస్థితి కొంత భిన్నంగా ఉందని జ్యోతిష్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీనివల్ల కొన్ని రాశుల వారికి అనుకూలంగా ఉండనుందని అంచనా వేస్తున్నారు.
గురుగ్రహ అస్తమనం అంటే ఏమిటి?
గురుగ్రహం సూర్యుడికి అత్యంత సమీపంగా చేరినప్పుడు భూమి నుంచి ఆయన కాంతి కనిపించదు. ఈ పరిస్థితినే గురు అస్తమనం అంటారు. ఈ సమయంలో గురుడి శక్తి తగ్గిపోతుందని భావిస్తారు. కానీ గురుడు కర్కాటక రాశిలో ఉచ్చస్థితిలో ఉండటం వల్ల శుభ ఫలితాలు పూర్తిగా తగ్గవు. అయితే కొన్ని పనులు ఆశించిన దానికంటే కొద్దిగా ఆలస్యంగా పూర్తయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. ఓర్పు, పట్టుదలతో ముందుకు సాగితే మంచి ఫలితాలు పొందవచ్చు.
ఈ 5 రాశుల వారికి అదృష్టం కలిసి వస్తుంది
వృషభ రాశి:
ఈ సమయంలో ధైర్యం, ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతాయి. చాలా కాలంగా ఆగిపోయిన పనులు పూర్తయ్యే అవకాశం ఉంది. కొత్త విషయాలు నేర్చుకోవడానికి మంచి సమయం. మీడియా, మార్కెటింగ్, రచన, కమ్యూనికేషన్ రంగాల్లో ఉన్నవారికి ప్రత్యేకంగా లాభాలు కలగవచ్చు.
కన్యా రాశి:
ఆదాయం పెరగడానికి అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. నిలిచిపోయిన డబ్బు చేతికి రావచ్చు. ఉద్యోగం, వ్యాపారంలో పురోగతి ఉంటుంది. ప్రభావవంతమైన వ్యక్తుల సహకారం లభించే అవకాశం ఉంది.
తులా రాశి:
ఉద్యోగంలో గుర్తింపు పెరుగుతుంది. కొత్త ఉద్యోగ అవకాశాలు రావచ్చు. వ్యాపారంలో కూడా మంచి పురోగతి కనిపిస్తుంది. కష్టానికి తగిన ఫలితం దక్కే సమయం.
వృశ్చిక రాశి:
అదృష్టం బలంగా కలిసి వస్తుంది. ఉన్నత విద్య, విదేశీ విద్య లేదా పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న వారికి అనుకూల సమయం. ముఖ్యమైన నిర్ణయాల్లో విజయం సాధించే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
మీన రాశి:
విద్యార్థులు, కళాకారులు, సృజనాత్మక రంగాల్లో ఉన్నవారికి మంచి అవకాశాలు వస్తాయి. సంతానం వల్ల ఆనందం కలుగుతుంది. సరైన సమయంలో సరైన నిర్ణయాలు తీసుకునే సామర్థ్యం పెరుగుతుంది.
కర్కాటక రాశి: గురుడు ఉచ్చస్థితిలో ఉండటంతో ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. వ్యక్తిగత అభివృద్ధికి మంచి అవకాశాలు లభిస్తాయి.
మిథున రాశి: ఆర్థిక ప్రణాళికలు సానుకూలంగా సాగుతాయి. కుటుంబ సభ్యుల సహకారంతో ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది.
మకర రాశి: ఉద్యోగం, వ్యాపార భాగస్వామ్యాల్లో మంచి ఫలితాలు కనిపిస్తాయి. పరస్పర అవగాహనతో పనులు సాఫీగా పూర్తవుతాయి.
ఈ సమయంలో పాటించాల్సిన సూచనలు
గురు అస్తమనం సమయంలో తొందరపడి నిర్ణయాలు తీసుకోవడం కంటే ఓర్పుతో వ్యవహరించడం మంచిది. గురువులను, పెద్దలను గౌరవించడం, దానం చేయడం, ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనడం శుభఫలితాలను పెంచుతుందని జ్యోతిష్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. అలాగే ఈ ఫలితాలు వ్యక్తిగత జాతకంలోని గ్రహస్థితులను బట్టి మారే అవకాశం ఉంటుందని గుర్తుంచుకోవాలి.
గమనిక: పైన తెలిపిన విషయాలు పలువురు పండితులు, జ్యోతిష్య నిపుణుల అభిప్రాయాల ప్రకారం అందించడమైంది. వీటిలో ఎలాంటి శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవని రీడర్స్ గమనించాలి.