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Daily Horoscope: ఈ రాశులకు అదృష్టయోగం...ఉద్యోగ వ్యాపారంలో అద్భుత విజయాలు

బ్రహ్మ, ఐంద్ర యోగం ప్రభావం పలు రాశుల జాతకాల్లో కీలక మార్పులు తీసుకురాబోతున్నది. ఈ మార్పులు ఎలా ఉంటాయో తెలుసుకుందాం.

Balachander
Published on: 30 Jun 2026 7:07 AM IST
Daily Horoscope: ఈ రాశులకు అదృష్టయోగం...ఉద్యోగ వ్యాపారంలో అద్భుత విజయాలు
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Daily Horoscope: ఈరోజు నిజ జ్యేష్ఠ మాస బహుళ పాఢ్యమి. పూర్వాషాఢ నక్షత్ర ప్రభావంతో పాటు బ్రహ్మ యోగం, అనంతరం ఐంద్ర యోగం ఏర్పడుతున్నాయి. ఈ గ్రహస్థితి కారణంగా కొన్ని రాశుల వారికి శుభ ఫలితాలు లభిస్తే, మరికొన్ని రాశుల వారు ఆర్థిక వ్యవహారాలు, ఆరోగ్య విషయాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. ముఖ్యంగా ఉద్యోగం, వ్యాపారం, కుటుంబ జీవితం, ధనలాభం, ప్రయాణాలు వంటి అంశాలపై గ్రహాల ప్రభావం స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. ఈ నేపథ్యంలో ద్వాదశ రాశులపై వీటి ప్రభావం ఏ విధంగా ఉన్నదో తెలుసుకుందాం.

మేషరాశి

మేష రాశి వారికి ఈరోజు మిశ్రమ ఫలితాలు కనిపిస్తాయి. గత కొంతకాలంగా నిలిచిపోయిన పనులు క్రమంగా ముందుకు కదులుతాయి. ఉద్యోగంలో ఎదురైన ఆటంకాలు తగ్గుముఖం పట్టడంతో ఊరట కలుగుతుంది. వ్యాపారులు కొత్త అవకాశాలను అందిపుచ్చుకునే అవకాశం ఉంది. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతున్నప్పటికీ అవసరం లేని ఖర్చులు తగ్గించుకోవడం మంచిది. కుటుంబ సభ్యులతో చిన్నచిన్న అభిప్రాయ భేదాలు రావచ్చు. అలాంటి సమయంలో కోపానికి బదులుగా ఓర్పు చూపితే సమస్యలు త్వరగా పరిష్కారమవుతాయి. ఆరోగ్య పరంగా అలసట, తలనొప్పి వంటి ఇబ్బందులు కలగవచ్చు. ఈ రోజు ఈరాశివారు సూర్యాష్టకాన్ని పఠించాలి.

వృషభరాశి

ఈరోజు వృషభ రాశి వారికి అనుకూలమైన గ్రహస్థితి ఉంది. ఉద్యోగంలో మీ క్రమశిక్షణకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. ఉన్నతాధికారుల ప్రశంసలు అందుకోవచ్చు. వ్యాపారంలో ఆదాయం పెరుగుతుంది. ఆర్థిక ఇబ్బందులు తగ్గుముఖం పడతాయి. స్థిరాస్తి కొనుగోలు లేదా గృహానికి సంబంధించిన ప్రయత్నాలు సానుకూల ఫలితాలు ఇచ్చే అవకాశం ఉంది. కుటుంబంలో ఆనందకరమైన వాతావరణం నెలకొంటుంది. ఆరోగ్యం కూడా సహకరిస్తుంది. ఈరోజు ఈరాశివారు కులదేవతారాధన చేయడం వలన శుభకరమైన ఫలితాలు పొందుతారు.

మిథునరాశి

మిథున రాశి వారికి ఈరోజు కృషికి తగిన ఫలితం రావడానికి కొంత సమయం పట్టవచ్చు. ఉద్యోగంలో అవకాశాలు ఉన్నప్పటికీ నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు. వ్యాపారంలో ప్రతి నిర్ణయాన్ని ఆలోచించి తీసుకోవాలి. కుటుంబ సభ్యుల సూచనలు ఈరోజు మీకు మంచి మార్గదర్శకంగా నిలుస్తాయి. ఆదాయం బాగానే ఉన్నప్పటికీ ఖర్చులను అదుపులో ఉంచడం అవసరం. కుటుంబ వేడుకలు, శుభకార్యాల్లో పాల్గొని ఆనందాన్ని పంచుకుంటారు. చిన్నపాటి ఆరోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెట్టే అవకాశం ఉంది. ఈరోజు ఈరాశివారు సుబ్రహ్మణ్యుడిని ఆరాధించడం శుభకరం

కర్కాటకరాశి

ఈరోజు కర్కాటక రాశి వారికి ఆత్మవిశ్వాసం ప్రధాన బలం అవుతుంది. క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో కూడా తెలివిగా వ్యవహరించి విజయం సాధిస్తారు. ఉద్యోగంలో పదోన్నతి లేదా కొత్త బాధ్యతలు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఆదాయం పెరగడం వల్ల ఆర్థిక స్థిరత్వం ఏర్పడుతుంది. కుటుంబ సభ్యులతో గడిపే సమయం మానసిక ప్రశాంతతను ఇస్తుంది. ప్రయాణాలు ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి. ఆరోగ్యంపై నిర్లక్ష్యం చేయకుండా శ్రద్ధ వహించాలి. ఈరోజు ఈరాశివారు శివుడికి బిల్వపత్రాలతో పూజ చేయడం శ్రేయస్కరం.

సింహరాశి

సింహరాశి వారికి ఈరోజు అత్యంత శుభప్రదమైన రోజుల్లో ఒకటిగా చెప్పవచ్చు. ఉద్యోగంలో మీ ప్రతిభకు తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. పదోన్నతి, జీతం పెరుగుదల లేదా కోరుకున్న బదిలీ వంటి శుభవార్తలు వినే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారంలో కొత్త ప్రణాళికలు మంచి లాభాలను తెస్తాయి. భూమి, ఇల్లు, ధన సంబంధిత విషయాల్లో అనుకూల పరిణామాలు కనిపిస్తాయి. సమాజంలో గౌరవం, పేరు ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఈరోజు ఈరాశివారు సిద్ధిబుద్ధి సమేత గణపతిని ఆరాధించాలి.

కన్యారాశి

కన్యారాశి వారు ఈరోజు ప్రతి పనిని ఓర్పుతో పూర్తి చేయాలి. పనుల్లో ఆలస్యం జరిగే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగంలో బాధ్యతలు పెరుగుతాయి. వ్యాపారంలో ఆశించిన వేగం కనిపించకపోవచ్చు. ఆదాయం కంటే ఖర్చులు ఎక్కువయ్యే సూచనలు ఉన్నాయి. అప్పులు పెరగకుండా జాగ్రత్తపడాలి. కుటుంబ సభ్యులతో వాగ్వాదాలకు దూరంగా ఉండడం మంచిది. స్థిరాస్తి లేదా కోర్టు వ్యవహారాల్లో కొత్త నిర్ణయాలు వాయిదా వేయడం శ్రేయస్కరం. ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ అవసరం. ఈరోజు ఈరాశివారు విష్ణు సహస్రనామం పారాయణ చేయడం మేలు జరుగుతుంది.

తులారాశి

తులారాశి వారికి ఈరోజు మిశ్రమ ఫలితాలు కనిపిస్తాయి. ఉద్యోగంలో ఎదురయ్యే సమస్యలను తెలివిగా అధిగమించే అవకాశం ఉంది. ఏ పని చేసినా పూర్తి ఏకాగ్రతతో చేయాలి. వ్యాపారంలో అనుభవంతో తీసుకునే నిర్ణయాలు లాభాన్ని అందిస్తాయి. ఖర్చులను నియంత్రిస్తే ఆర్థిక ఒత్తిడి తగ్గుతుంది. కుటుంబ సభ్యుల సలహాలు పాటించడం వల్ల ప్రయోజనం ఉంటుంది. ఆరోగ్యాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. ఈరోజు ఈరాశివారు హనుమంతుడి ఆలయాన్ని సందర్శించడం వలన సమస్యల నుంచి పరిష్కారం లభిస్తుంది.

వృశ్చికరాశి

వృశ్చికరాశి వారికి ఈరోజు శుభయోగాలు బలంగా ఉన్నాయి. ఉద్యోగంలో కీలకమైన మార్పులు మీకు అనుకూలంగా ఉంటాయి. ఉన్నతాధికారుల మద్దతు లభిస్తుంది. వ్యాపార విస్తరణకు ఉన్న అడ్డంకులు తొలగుతాయి. ఆదాయం పెరిగి ఆర్థికంగా బలపడతారు. కుటుంబంతో కలిసి చేసే ప్రయాణాలు ఆనందాన్ని పంచుతాయి. ఒక శుభవార్త మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని మరింత పెంచుతుంది. ఈరోజు ఈరాశివారు శ్రీ వేంకటేశ్వరుడిని ఆరాధించడం అత్యంత శుభకరం.

ధనస్సురాశి

ధనుస్సురాశి వారు ఈరోజు ప్రతి విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. గ్రహస్థితి పూర్తిగా అనుకూలంగా లేకపోవడంతో తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు. ఉద్యోగంలో పనిభారం పెరుగుతుంది. వ్యాపార విస్తరణకు సంబంధించిన ప్రణాళికలను కొద్ది రోజుల పాటు వాయిదా వేయడం మంచిది. ఆర్థిక లావాదేవీల్లో జాగ్రత్త అవసరం. మోసపోయే అవకాశం ఉన్నందున ఎలాంటి పత్రాలపై సంతకం చేసే ముందు పూర్తిగా పరిశీలించాలి. ఆరోగ్యం సాధారణంగానే ఉంటుంది. ఈరోజు ఈరాశివారు కులదేవతారాధన చేయాలి.

మకరరాశి

మకరరాశి వారికి ఈరోజు ధర్మబలం అనుకూలంగా ఉంటుంది. మంచి ఆలోచనతో ప్రారంభించే పనులకు ఇతరుల సహకారం లభిస్తుంది. ఉద్యోగంలో పేరు ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. వ్యాపారంలో కొత్త అవకాశాలు లాభాలను తెస్తాయి. అయితే అవసరం లేని ఖర్చుల విషయంలో జాగ్రత్త అవసరం. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనడం వల్ల మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది. ఆరోగ్యం బాగానే ఉంటుంది. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ చేయడం శుభకరం.

కుంభరాశి

కుంభ రాశి వారికి ఈరోజు అన్ని రంగాల్లో సానుకూలత కనిపిస్తుంది. వ్యాపారులకు మంచి లాభాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. పాత స్నేహితులను కలుసుకుని ఆనందంగా గడుపుతారు. కొత్త పరిచయాలు భవిష్యత్తులో ఉపయోగపడతాయి. ఉద్యోగంలో అనుకూల వాతావరణం ఉంటుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. కుటుంబ సభ్యులతో చేసే ప్రయాణాలు మధుర జ్ఞాపకాలను మిగులుస్తాయి. ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది. కులదేవతారాధన చేయడం వలన పలు ప్రయోజనాలు పొందుతారు.

మీనరాశి

మీన రాశి వారికి ఈరోజు అత్యంత శుభప్రదమైన రోజు. ఉద్యోగంలో ఊహించని విజయాలు, పదోన్నతి అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. వ్యాపారులకు పెట్టుబడులపై మంచి లాభాలు వచ్చే సూచనలు ఉన్నాయి. ధనప్రవాహం పెరిగి ఆర్థికంగా బలపడతారు. కుటుంబ సమస్యలు క్రమంగా తగ్గి ఇంట్లో ఆనంద వాతావరణం ఏర్పడుతుంది. ఎంతోకాలంగా ఎదురుచూస్తున్న శుభవార్త అందే అవకాశం ఉంది. ఆరోగ్యం కూడా పూర్తిగా సహకరిస్తుంది. ఈరోజు ఈరాశివారు నవగ్రహారాధన చేయడం వలన అద్భుతమైన ఫలితాలను పొందుతారు.

ఈరోజు పూర్వాషాఢ నక్షత్రం ప్రభావంతో అహంకారాన్ని విడిచిపెట్టి వినయంతో ముందుకు సాగడం, పెద్దల ఆశీస్సులు తీసుకోవడం, దైవస్మరణతో రోజును ప్రారంభించడం ఎంతో శుభప్రదంగా భావిస్తారు. బ్రహ్మ యోగం కారణంగా విద్య, జ్ఞానం, ధార్మిక కార్యక్రమాలకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం మంచిది. ఐంద్ర యోగంలో చేసిన సత్కార్యాలు భవిష్యత్తులో మంచి ఫలితాలను ఇస్తాయని జ్యోతిష్య గ్రంథాలు పేర్కొంటున్నాయి.

గమనికః ఇక్కడ ఇచ్చిన రాశుల ఫలితాలు కేవలం సామాన్యమైనవి మాత్రమే. వ్యక్తిగత జాతక ఫలితాల కోసం నిపుణులైన జ్యోతిష్యపండితులను సంప్రదించాలి.

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Balachander

Balachander

బాలచందర్ పెళ్లూరి తెలుగు మీడియా రంగంలో 12 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం కలిగిన సీనియర్ న్యూస్, పొలిటికల్, భక్తి కంటెంట్ రైటర్, ఎడిటర్. హైదరాబాద్ కేంద్రంగా టీవీ, డిజిటల్ జర్నలిజంలో పనిచేశారు. పొలిటికల్ విశ్లేషణ, ఆధ్యాత్మిక రచనల్లో నైపుణ్యం కలిగి, పొలిటికోస్, ఎన్‌టీవీ డిజిటల్, మల్లెమాల ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌లో సేవలందించారు. ఎడిటోరియల్ లీడర్‌షిప్, కథనం చెప్పే శైలిలో ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందారు.

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