Astrology: భర్త బయటకు వెళ్లగానే ఈ పనులు చేస్తున్నారా.? ఏం జరుగుతుందో తెలుసా.?
Astrology: భార్యాభర్తల బంధాన్ని భారతీయ సంస్కృతిలో అత్యంత పవిత్రమైన సంబంధంగా భావిస్తారు. అందుకే ఇంట్లో కొన్ని ఆచారాలు, సంప్రదాయాలు తరతరాలుగా కొనసాగుతున్నాయి.
Astrology: భార్యాభర్తల బంధాన్ని భారతీయ సంస్కృతిలో అత్యంత పవిత్రమైన సంబంధంగా భావిస్తారు. అందుకే ఇంట్లో కొన్ని ఆచారాలు, సంప్రదాయాలు తరతరాలుగా కొనసాగుతున్నాయి. ముఖ్యంగా భర్త ఇంటి నుంచి ఏదైనా పని కోసం బయటకు వెళ్లిన తర్వాత భార్య కొన్ని పనులు చేయరాదని పెద్దలు చెబుతుంటారు.
పదునైన వస్తువులను అప్పుగా ఇవ్వొద్దు
గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోనే కాదు, పట్టణాల్లో కూడా కొందరు పెద్దలు ఒక విశ్వాసాన్ని చెబుతుంటారు. భర్త బయటకు వెళ్లిన వెంటనే కత్తి, కత్తెర, సూది లేదా ఇతర పదునైన వస్తువులను పొరుగువారికి ఇవ్వకూడదని అంటారు.
సంప్రదాయ నమ్మకాల ప్రకారం ఇలా చేయడం వల్ల కుటుంబంలో అనవసర విభేదాలు, ఆర్థిక నష్టాలు లేదా పనుల్లో ఆటంకాలు ఏర్పడతాయని భావిస్తారు. అందుకే భర్త ఇంటికి తిరిగి వచ్చే వరకు ఇలాంటి వస్తువులను అప్పుగా ఇవ్వకుండా ఉండాలని పెద్దలు సూచిస్తారు..
వెంటనే ఇల్లు ఊడ్చడం, తుడవడం:
భర్త బయటకు వెళ్లిన కాసేపటికే కొందరు ఇంటిని శుభ్రం చేయడం ప్రారంభిస్తారు. అయితే పాతకాలం నుంచి వస్తున్న విశ్వాసాల ప్రకారం ఇది శుభప్రదం కాదని చెబుతారు. ఇంటి నుంచి ఒక వ్యక్తి ముఖ్యమైన పని కోసం వెళ్లిన వెంటనే ఊడ్చడం లేదా తుడవడం చేస్తే ఇంటి అదృష్టం కూడా బయటకు వెళ్లిపోతుందని పెద్దలు భావించేవారు. ముఖ్యంగా ధనలక్ష్మి అనుగ్రహం తగ్గుతుందని, ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదురయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయని నమ్ముతారు.
తలస్నానం చేయడంపై అభిప్రాయం:
కొన్ని ప్రాంతాల్లో భర్త ప్రయాణానికి వెళ్లిన వెంటనే భార్య తలస్నానం చేయడం మంచిది కాదనే నమ్మకం ఉంది. దీనిని ప్రయాణ శుభాశుభాలతో ముడిపెట్టి చూస్తారు.
పెద్దల మాట ప్రకారం కుటుంబ సభ్యుడు బయటకు వెళ్లిన వెంటనే తలస్నానం చేస్తే అతని పనుల్లో ఆలస్యం, ఆటంకాలు ఎదురయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయని చెబుతారు. అయితే దీనికి ఎలాంటి శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవు. ఇది కేవలం సంప్రదాయ విశ్వాసంగా మాత్రమే పరిగణించాలి.
ఇంటి ప్రధాన ద్వారం వద్ద నీరు పోయడం ఎందుకు నివారించాలి?
ఇంటి ప్రధాన ద్వారం వాస్తు పరంగా చాలా ముఖ్యమైన ప్రదేశంగా భావిస్తారు. అందుకే భర్త ఇంటి నుంచి వెళ్లిన వెంటనే గుమ్మం వద్ద నీరు పోసి శుభ్రం చేయడం కొందరు పెద్దలు వద్దని చెబుతారు. వారి అభిప్రాయం ప్రకారం ప్రధాన ద్వారం కుటుంబానికి శుభశక్తులు ప్రవేశించే మార్గం. ఆ సమయంలో నీటితో శుభ్రం చేయడం వల్ల సానుకూల శక్తులు తగ్గుతాయని, ఇంట్లో చిన్నచిన్న సమస్యలు పెరిగే అవకాశాలు ఉంటాయని నమ్ముతారు.
గిన్నెలు కడగడం గురించి..
వాస్తు, జ్యోతిష్యానికి సంబంధించిన కొన్ని సంప్రదాయ కథనాల్లో భర్త బయటకు వెళ్లిన వెంటనే పాత్రలు కడగకూడదని పేర్కొంటారు. ముఖ్యంగా అతను ముఖ్యమైన పని లేదా ప్రయాణం కోసం వెళ్లినప్పుడు ఈ జాగ్రత్త పాటించాలని పెద్దలు చెబుతుంటారు.
ఈ నమ్మకం ప్రకారం గిన్నెలు వెంటనే కడగడం వల్ల పనుల్లో ఆటంకాలు, అనుకోని ఖర్చులు లేదా మానసిక ఒత్తిడి పెరిగే అవకాశాలు ఉంటాయని భావిస్తారు. అయితే ఇవి కేవలం ప్రజల్లో ప్రచారంలో ఉన్న విశ్వాసాలు మాత్రమే.
ఈ విషయాలను ఎలా చూడాలి?
ఇలాంటి ఆచారాలు, నమ్మకాలు భారతీయ సంస్కృతిలో భాగంగా తరతరాలుగా వస్తున్నాయి. అయితే వీటికి శాస్త్రీయ ఆధారాలు ఉన్నాయని నిర్ధారించే పరిశోధనలు లేవు. కుటుంబంలో సానుకూల వాతావరణం, పరస్పర గౌరవం, ప్రేమ, బాధ్యతతో కూడిన జీవనం ఉంటేనే దాంపత్య బంధం బలపడుతుంది. కాబట్టి ఇలాంటి విషయాలను సంప్రదాయ విశ్వాసాల కోణంలో మాత్రమే చూడాలి కానీ భయపడాల్సిన అవసరం లేదు.