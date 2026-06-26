Astrology: సంపద, విజయం, గౌరవం.. ఈ 3 రాశుల వారికి ఇక లక్కీ టైమ్ స్టార్ట్
Astrology: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో ప్రతి రాశిపై ఒక గ్రహం ప్రభావం ఉంటుందని చెబుతారు.
Astrology: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో ప్రతి రాశిపై ఒక గ్రహం ప్రభావం ఉంటుందని చెబుతారు. ఆ గ్రహం బలం, జాతకంలోని స్థానం ఆధారంగా వ్యక్తి జీవితంలో అవకాశాలు, ఆర్థిక పురోగతి, వృత్తిలో ఎదుగుదల, సామాజిక గుర్తింపు వంటి అంశాలు ప్రభావితమవుతాయని విశ్వసిస్తారు. ముఖ్యంగా కొన్ని రాశుల వారు కష్టపడితే అదృష్టం కూడా వారికి తోడవుతుందని జ్యోతిష్య నిపుణులు పేర్కొంటారు. అలాంటి రాశుల్లో మేషం, కన్యా, ధనుస్సు ప్రధానంగా ఉంటాయని చెబుతారు.
మేష రాశి వారికి ధైర్యమే విజయానికి బలం
మేష రాశికి అధిపతి కుజుడు. ఈ గ్రహం ధైర్యం, శక్తి, నాయకత్వ లక్షణాలకు ప్రతీకగా భావిస్తారు. అందుకే మేష రాశి వారు సవాళ్లను చూసి వెనక్కి తగ్గకుండా ముందుకు సాగే స్వభావం కలిగి ఉంటారని జ్యోతిష్య శాస్త్రం చెబుతుంది.
వీరికి కొత్త అవకాశాలను అందిపుచ్చుకునే ధైర్యం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, పరిపాలన, నాయకత్వ బాధ్యతలు వంటి రంగాల్లో మంచి గుర్తింపు పొందే అవకాశాలు ఉంటాయని విశ్వసిస్తారు. కష్టానికి తగ్గ ఫలితం రావడంతో పాటు ఆర్థికంగా కూడా స్థిరపడే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయని అంటారు.
కన్యా రాశి: తెలివైన నిర్ణయాలతో ముందంజ
కన్యా రాశికి అధిపతి బుధుడు. బుధుడు జ్ఞానం, విశ్లేషణ, సంభాషణ నైపుణ్యాలకు సూచికగా భావిస్తారు. ఈ రాశి వారు ఏ పని చేసినా ముందుగా పూర్తిగా ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకునే స్వభావం కలిగి ఉంటారని జ్యోతిష్య విశ్వాసం.
విశ్లేషణాత్మక ఆలోచన కారణంగా ఉద్యోగాలు, వ్యాపారం, సాంకేతిక రంగం, అకౌంటింగ్, కళలు, సృజనాత్మక రంగాల్లో రాణించే అవకాశాలు ఉంటాయని చెబుతారు. ప్రణాళికాబద్ధంగా ముందుకు సాగడం వల్ల లక్ష్యాలను వేగంగా చేరుకునే అవకాశం ఉంటుందని నమ్మకం.
ధనుస్సు రాశి: గురు అనుగ్రహంతో కొత్త అవకాశాలు
ధనుస్సు రాశికి అధిపతి గురు గ్రహం. జ్యోతిష్యంలో గురువును జ్ఞానం, శ్రేయస్సు, అదృష్టానికి ప్రతీకగా పరిగణిస్తారు. ఈ రాశి వారు ఆశావాద దృక్పథంతో కొత్త విషయాలను నేర్చుకోవడానికి ఎప్పుడూ సిద్ధంగా ఉంటారని చెబుతారు.
విద్య, ఉద్యోగం, వ్యాపారం, విదేశీ అవకాశాలు, ఉన్నత చదువులు వంటి అంశాల్లో వీరికి మంచి ఫలితాలు వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయని జ్యోతిష్య నిపుణులు పేర్కొంటారు. మంచి పరిచయాలు, సామాజిక గుర్తింపు, ఆర్థిక అభివృద్ధి కూడా వీరి జీవితంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయని అంటారు.
అదృష్టంతో పాటు కృషి కూడా అవసరమే
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం కొన్ని రాశుల వారికి గ్రహాల అనుకూలత ఎక్కువగా ఉండొచ్చు. అయితే విజయం, సంపద, గౌరవం కేవలం రాశి ఆధారంగా మాత్రమే రావు. వ్యక్తిగత కృషి, సరైన నిర్ణయాలు, అవకాశాలను సద్వినియోగం చేసుకోవడం కూడా అంతే ముఖ్యమని గుర్తుంచుకోవాలి.
గమనిక: పై వివరాలు జ్యోతిష్య విశ్వాసాలు, సంప్రదాయాల ఆధారంగా ఇవ్వడమైంది. వీటికి శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవు. వ్యక్తిగత జీవితం, విజయం, ఆర్థిక పురోగతి అనేవి వ్యక్తిగత కృషి, నైపుణ్యం, పరిస్థితులపై కూడా ఆధారపడి ఉంటాయి.