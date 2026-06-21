Astrology: కర్కాటక రాశిలో శుభ గ్రహాల అరుదైన కలయిక.. 4 రాశుల వారి జీవితంలో ఊహించని మార్పులు
Astrology: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో గ్రహాల సంచారాలు, వాటి పరస్పర కలయికలకు ప్రత్యేక ప్రాధాన్యత ఉంటుంది.
Astrology: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో గ్రహాల సంచారాలు, వాటి పరస్పర కలయికలకు ప్రత్యేక ప్రాధాన్యత ఉంటుంది. ప్రస్తుతం కర్కాటక రాశిలో చంద్రుడు, గురుడు, శుక్రుడు ఒకే చోట సంచరిస్తుండటం విశేషం. ఈ మూడు శుభగ్రహాల కలయిక వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి అదృష్టం కలిసి రానుంది.
త్రిగ్రహ యోగం ఎందుకు ప్రత్యేకం?
చంద్రుడు మనస్సు, భావోద్వేగాలకు ప్రతీకగా భావిస్తారు. గురుడు జ్ఞానం, సంపద, శుభఫలితాలకు కారకుడిగా పరిగణిస్తారు. శుక్రుడు సుఖసంతోషాలు, విలాసవంతమైన జీవితం, సంబంధాలకు సూచిక. ఈ మూడు గ్రహాలు ఒకే రాశిలో కలవడం వల్ల సానుకూల శక్తులు పెరుగుతాయని జ్యోతిష్య విశ్వాసం. ప్రత్యేకంగా కర్కాటకం చంద్రుడి స్వరాశి కావడం, గురుడు ఇక్కడ బలమైన స్థితిలో ఉండటం ఈ యోగానికి మరింత శక్తిని ఇస్తుందని చెబుతున్నారు. దీంతో కొన్ని రాశుల వారికి ఊహించని అవకాశాలు లభించే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి.
కర్కాటక రాశి వారికి ఆర్థిక బలం పెరిగే సూచనలు
ఈ గ్రహ సంయోగం నేరుగా కర్కాటక రాశిలోనే జరుగుతున్నందున ఈ రాశి వారికి శుభప్రభావం ఎక్కువగా ఉండవచ్చని చెబుతున్నారు. నిలిచిపోయిన ఆర్థిక వ్యవహారాలు ముందుకు కదలవచ్చు. రావాల్సిన బకాయిలు చేతికి చేరే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగ రంగంలో గుర్తింపు పెరగడంతో పాటు బాధ్యతలు కూడా పెరగవచ్చు. వ్యాపారాలు నిర్వహించే వారికి కొత్త భాగస్వామ్యాలు, లాభదాయక ఒప్పందాలు దక్కే అవకాశం ఉంది. కుటుంబ సభ్యులతో సఖ్యత పెరిగి సంతోషకర వాతావరణం నెలకొనవచ్చు.
మేష రాశికి కుటుంబ సౌఖ్యం, ఆస్తి యోగం
మేష రాశి వారికి ఈ గ్రహ కలయిక గృహ, కుటుంబ సంబంధిత అంశాల్లో సానుకూల ఫలితాలను ఇవ్వవచ్చని భావిస్తున్నారు. కొత్త ఇల్లు కొనుగోలు చేయాలనే ఆలోచనలు ముందుకు సాగవచ్చు. భూమి, వాహనం వంటి ఆస్తులకు సంబంధించిన పనులు అనుకూలంగా పూర్తయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఇంట్లో నెలకొన్న చిన్నచిన్న విభేదాలు తగ్గి కుటుంబ బంధాలు మరింత బలపడవచ్చు. మానసిక ప్రశాంతత పెరిగి నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలో స్పష్టత రావచ్చు.
కన్యా రాశి వారికి ఆదాయం పెరిగే అవకాశాలు
కన్యా రాశి వారికి ఈ కాలం ఆర్థికంగా ప్రయోజనకరంగా ఉండే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. గతంలో చేసిన పెట్టుబడులు మంచి లాభాలను అందించే అవకాశం ఉంది. అదనపు ఆదాయ వనరులు ఏర్పడే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. ఉద్యోగస్తులకు ఉన్నతాధికారుల నుంచి ప్రోత్సాహం లభించవచ్చు. పదోన్నతి లేదా కొత్త బాధ్యతలు పొందే అవకాశం ఉంది. వ్యాపార రంగంలో ఉన్నవారు కొత్త అవకాశాలను అందిపుచ్చుకుని లాభాలను పెంచుకునే పరిస్థితులు కనిపించవచ్చు.
వృశ్చిక రాశికి అదృష్టం, పురోగతి కలిసి వచ్చే సమయం
వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ గ్రహ యోగం భాగ్యాన్ని బలపరిచే అవకాశం ఉందని జ్యోతిష్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. విద్య, విదేశీ అవకాశాలు, ఉన్నత చదువులకు సంబంధించిన అంశాల్లో పురోగతి కనిపించవచ్చు. చాలాకాలంగా నిలిచిపోయిన పనులు పూర్తయ్యే అవకాశం ఉంది. ఆరోగ్య పరంగా ఉపశమనం లభించవచ్చు. పెద్దల ఆశీస్సులు, గురువుల మార్గదర్శకత్వం లభించడం వల్ల కీలక నిర్ణయాల్లో విజయాలు సాధించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ప్రయాణాలు కూడా అనుకూల ఫలితాలను ఇవ్వవచ్చని భావిస్తున్నారు.
గమనిక: ఈ వివరాలు జ్యోతిష్య విశ్వాసాలు, సాధారణ అంచనాల ఆధారంగా మాత్రమే అందించడమైంది. వీటిలో ఎలాంటి శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవని రీడర్స్ గమనించాలి.