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Astrology: ఈ రెండు రాశుల వారికి చుక్క‌లే.. వ‌చ్చే 5 నెల‌లు జాగ్ర‌త్త‌గా ఉండాల్సిందే

Astrology: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం గ్రహాల సంచారం తరచూ మారుతూ ఉంటుంది. ఒక్కో గ్రహం ఒక రాశి నుంచి మరో రాశిలోకి ప్రవేశించినప్పుడు దాని ప్రభావం అన్ని రాశుల వారిపైనా కనిపిస్తుందని జ్యోతిష్య నిపుణులు చెబుతుంటారు.

Srinivas Rao
Published on: 4 July 2026 3:59 PM IST
Astrology
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Astrology: ఈ రెండు రాశుల వారికి చుక్క‌లే.. వ‌చ్చే 5 నెల‌లు జాగ్ర‌త్త‌గా ఉండాల్సిందే

Astrology: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం గ్రహాల సంచారం తరచూ మారుతూ ఉంటుంది. ఒక్కో గ్రహం ఒక రాశి నుంచి మరో రాశిలోకి ప్రవేశించినప్పుడు దాని ప్రభావం అన్ని రాశుల వారిపైనా కనిపిస్తుందని జ్యోతిష్య నిపుణులు చెబుతుంటారు. ప్రస్తుతం రాహువు కుంభరాశిలో సంచరిస్తున్నాడు. ఈ స్థితి డిసెంబర్ వరకు కొనసాగనున్న నేపథ్యంలో కొన్ని రాశుల వారు మరింత జాగ్రత్తగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా రెండు రాశుల వారికి ఈ కాలంలో సవాళ్లు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉందని అభిప్రాయపడుతున్నారు.

రాహు సంచారం వల్ల ఎందుకు జాగ్రత్తగా ఉండాలని చెబుతున్నారు?

జ్యోతిష్యంలో రాహువును అనూహ్య పరిణామాలు, అయోమయం, ఆలస్యాలు, మానసిక ఒత్తిడికి సూచికగా భావిస్తారు. రాహు ప్రభావం ఉన్న సమయంలో తీసుకునే నిర్ణయాల్లో పొరపాట్లు జరిగే అవకాశం ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అయితే ప్రతి ఒక్కరికీ ఒకే విధమైన ఫలితాలు వస్తాయని కాదు. వ్యక్తిగత జాతకం, దశలు, ఇతర గ్రహాల స్థితిని బట్టి ఫలితాలు మారుతూ ఉంటాయి. అయినప్పటికీ ఈ కాలంలో తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోకుండా ఆలోచించి ముందుకు వెళ్లడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు.

మేష రాశి వారికి ఎదురయ్యే పరిస్థితులు

మేష రాశి వారికి ఈ ఏడాది చివరి వరకు కొన్ని అనుకోని సవాళ్లు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉందని జ్యోతిష్య విశ్లేషణలు సూచిస్తున్నాయి. చిన్న పొరపాట్లు కూడా పెద్ద సమస్యలకు దారితీయొచ్చు. అందువల్ల ప్రతి విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండడం అవసరం. కుటుంబ విషయాల్లో అభిప్రాయ భేదాలు తలెత్తే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా భార్యాభర్తల మధ్య చిన్న విషయాలు పెద్ద వివాదాలుగా మారకుండా సహనంతో వ్యవహరించడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు. స్నేహితులు, కుటుంబ సభ్యుల సహకారంతో కొన్ని సమస్యలను అధిగమించే అవకాశం కూడా ఉంటుంది.

ధ‌నస్సు రాశి వారు ఆరోగ్యం, ఉద్యోగంలో జాగ్రత్త

జ్యోతిష్య నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం ధ‌న‌స్సు రాశి వారికి ఈ సమయంలో మానసిక ఒత్తిడి, ఉద్యోగ సంబంధిత ఆటంకాలు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది. ఇతరుల మాటలను ఎక్కువగా పట్టించుకోవడం వల్ల నిరుత్సాహానికి గురయ్యే పరిస్థితులు రావచ్చు. ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టడం, సమయానికి వైద్య సలహా తీసుకోవడం, ఉద్యోగంలో సహనంతో వ్యవహరించడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు. తొందరపడి నిర్ణయాలు తీసుకోవడం కంటే పరిస్థితులను అర్థం చేసుకుని ముందుకు సాగితే ఇబ్బందులను కొంతవరకు తగ్గించుకోవచ్చని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.

గమనిక: పై సమాచారం జ్యోతిష్య విశ్వాసాలు, పండితుల అభిప్రాయాల ఆధారంగా మాత్రమే అందించ‌డ‌మైంది. దీనికి శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవని గ‌మ‌నించాలి.

AstrologyRahu TransitRahu in AquariusZodiac Signs
Srinivas Rao

Srinivas Rao

శ్రీనివాస్ రావు జర్నలిజం రంగంలో దశాబ్దానికి పైగా అనుభవం కలిగిన కంటెంట్ రైటర్, సబ్ ఎడిటర్. రాజకీయాలు, ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ వంటి విభిన్న అంశాల్లో లోతైన అవగాహనతో స్పష్టమైన, పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యే శైలిలో వార్తలను అందిస్తున్నారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలు అయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, ఏపీ7 ఏఎంలో పనిచేసి విలువైన అనుభవాన్ని సంపాదించారు. విశ్లేషణాత్మక దృక్పథంతో వార్తలకు కొత్త కోణాన్ని జోడిస్తూ పాఠకుల విశ్వాసాన్ని పొందుతున్నారు.

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