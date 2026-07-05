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Astrology: శ్ర‌మ త‌క్కువ లాభాలు ఎక్కువ‌.. ఈ 6 రాశుల వారికి జూలైలో ల‌క్కీ టైమ్

Astrology: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం జూలై నెలలో కొన్ని రాశుల వారికి గ్రహాల సంచారం అద్భుతంగా కలిసి రానుంది.

Mokshith
Published on: 5 July 2026 3:05 PM IST
Astrology
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Astrology: శ్ర‌మ త‌క్కువ లాభాలు ఎక్కువ‌.. ఈ 6 రాశుల వారికి జూలైలో ల‌క్కీ టైమ్

Astrology: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో ప్రతి గ్రహ స్థానం జీవితంపై ప్రత్యేక ప్రభావం చూపుతుందని భావిస్తారు. ముఖ్యంగా జాతకంలో తృతీయ స్థానం ధైర్యం, ఆత్మవిశ్వాసం, ప్రయత్నం, కమ్యూనికేషన్, సాహసం, పురోగతిని సూచించే స్థానంగా పరిగణిస్తారు. ప్రస్తుతం గ్రహాల సంచారాన్ని పరిశీలిస్తే జూలై నెలలో కొన్ని రాశుల వారికి క‌లిసి రానుంది.

తృతీయ స్థానం ఎందుకు కీలకం?

జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం తృతీయ స్థానం వ్యక్తి కృషి, పట్టుదల, సాహసం, నిర్ణయ సామర్థ్యం, కమ్యూనికేషన్ నైపుణ్యాలకు ప్రతీకగా ఉంటుంది. ఈ స్థానం బలంగా ఉంటే వ్యక్తి చేసే ప్రయత్నాలకు మంచి ఫలితాలు లభించే అవకాశాలు ఉంటాయని చెబుతారు. ముఖ్యంగా ఉద్యోగం, వ్యాపారం, పోటీ పరీక్షలు, కొత్త అవకాశాల్లో ముందడుగు వేయడానికి ఇది అనుకూల స్థానంగా పరిగణిస్తారు.

మేషం, వృషభం, మిథునం రాశుల వారికి మంచి అవకాశాలు

మేషం:

ఈ నెలలో గ్రహాల అనుకూల ప్రభావంతో మేష రాశి వారు తీసుకునే నిర్ణయాల్లో ధైర్యంగా ముందుకు సాగే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగ మార్పు, ప్రమోషన్ లేదా కొత్త అవకాశాల కోసం ప్రయత్నించే వారికి సానుకూల ఫలితాలు కనిపించవచ్చు. పోటీ పరీక్షలు, ఇంటర్వ్యూలలో కూడా విజయావకాశాలు పెరిగే సూచనలు ఉన్నాయి. వ్యాపారులు కొత్త ప్రణాళికలు ప్రారంభించడానికి ఇది అనుకూల సమయంగా భావించవచ్చు.

వృషభం:

వృషభ రాశి వారికి ఈ నెల ప్రయాణాలు, వ్యాపార విస్తరణ, కొత్త పరిచయాలు కలిసి వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. కమ్యూనికేషన్ నైపుణ్యాలు మెరుగుపడి ఉద్యోగ, వ్యాపార రంగాల్లో గుర్తింపు పెరగవచ్చు. ఆర్థిక లావాదేవీలు, పెట్టుబడుల విషయంలో కూడా ఆశాజనక పరిస్థితులు కనిపించే అవకాశం ఉందని జ్యోతిష్య విశ్లేషణలు సూచిస్తున్నాయి.

మిథునం:

మిథున రాశి వారు ఈ నెల తమ లక్ష్యాలపై పూర్తిగా దృష్టి పెట్టే అవకాశం ఉంది. కొత్త నైపుణ్యాలు నేర్చుకోవడం, కెరీర్ అభివృద్ధి కోసం చేసే ప్రయత్నాలు ఫలించే సూచనలు ఉన్నాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడే అవకాశంతో పాటు నిలిచిపోయిన కొన్ని పనులు కూడా పూర్తయ్యే అవకాశం ఉందని భావిస్తున్నారు.

ధనుస్సు, మకరం రాశుల వారికి పురోగతి దిశగా అడుగులు

ధనుస్సు:

ధనుస్సు రాశి వారికి తక్కువ శ్రమతోనే మంచి ఫలితాలు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయని జ్యోతిష్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఆదాయ వృద్ధి, ఉద్యోగంలో గుర్తింపు, వ్యాపారంలో లాభాలు పొందే అవకాశం ఉంది. కొత్త బాధ్యతలు చేపట్టే అవకాశం కూడా కనిపిస్తోంది. ఆరోగ్య పరంగా కూడా గతంతో పోలిస్తే మెరుగైన పరిస్థితులు ఉండవచ్చని సూచిస్తున్నారు.

మకరం

మకర రాశి వారికి కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం లభించే సమయంగా ఈ నెలను భావిస్తున్నారు. ఉద్యోగుల్లో పదోన్నతులు, జీతం పెరగడం లేదా కొత్త బాధ్యతలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగాల కోసం ప్రయత్నిస్తున్న వారికి కూడా మంచి అవకాశాలు రావచ్చు. వ్యాపార విస్తరణకు అనుకూల పరిస్థితులు ఏర్పడే సూచనలు ఉన్నాయి.

మీన రాశి వారికి ఆర్థికంగా అనుకూల సమయం

మీన రాశి వారికి జూలై నెలలో ఆదాయ వృద్ధి అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉండవచ్చని జ్యోతిష్య విశ్లేషణలు చెబుతున్నాయి. ఉద్యోగాల్లో ప్రమోషన్, కొత్త ఉద్యోగ అవకాశాలు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల కోసం ప్రయత్నిస్తున్న వారికి సానుకూల ఫలితాలు కనిపించే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారాల్లో భాగస్వాములతో ఉన్న విభేదాలు తగ్గే అవకాశం ఉంది. అలాగే కుటుంబ విషయాల్లో కూడా శుభ పరిణామాలు చోటుచేసుకునే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి.

గమనిక: ఇవి జ్యోతిష్య విశ్వాసాల ఆధారంగా అందించిన స‌మాచారం మాత్ర‌మే. వీటిలో ఎలాంటి శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవ‌ని రీడ‌ర్స్ గ‌మ‌నించాలి.

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Mokshith

Mokshith

2015లో జ‌ర్న‌లిజం స్కూల్ ద్వారా నా కెరీర్‌ను ప్రారంభించాను. అనంత‌రం 2016 నుంచి ప‌లు మీడియా సంస్థ‌ల్లో ప‌నిచేశాను. మొద‌ట ప్రింట్ ఆ త‌ర్వాత డిజిట‌ల్‌లో క‌లిపి మొత్తం 10 ఏళ్ల అనుభ‌వం ఉంది. నేను ఎక్కువ‌గా లైఫ్‌స్టైల్‌, అంత‌ర్జాతీయం, టెక్నాల‌జీ, బిజినెస్‌, ఆస్ట్రాల‌జీకి సంబంధించి వార్త‌లు రాస్తుంటాను.

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