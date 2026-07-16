Astrology: జూలై చివరిలో గ్రహాల కీలక సంచారం.. ఈ 3 రాశుల వారికి ఆదాయం పెరిగే అవకాశం
Astrology: జూలై నెల చివరి వారంలో జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం రెండు ముఖ్యమైన గ్రహాల సంచారాలు చోటు చేసుకోనున్నాయి.
Astrology: జూలై నెల చివరి వారంలో జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం రెండు ముఖ్యమైన గ్రహాల సంచారాలు చోటు చేసుకోనున్నాయి. బుధుడు ప్రత్యక్ష గమనంలోకి రావడం, శని వక్రగతిని ప్రారంభించడం వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి అనుకూల పరిస్థితులు ఏర్పడే అవకాశాలు ఉన్నాయని జ్యోతిష్య నిపుణులు చెబుతున్నారు.
మిథున రాశి వారికి అవకాశాల కాలం
మిథున రాశి వారికి బుధుడి ప్రత్యక్ష గమనం అనేక విధాలుగా కలిసి వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఇప్పటి వరకు నిలిచిపోయిన పనులు వేగం అందుకోవచ్చు. ఉద్యోగంలో మీ ప్రతిభకు గుర్తింపు లభించడంతో పాటు కొత్త బాధ్యతలు స్వీకరించే అవకాశం కనిపిస్తోంది. పదోన్నతి లేదా జీతం పెరిగే అవకాశాలను కూడా కొట్టిపారేయలేము. వ్యాపారం చేస్తున్న వారికి కొత్త కస్టమర్లు, లాభదాయకమైన అవకాశాలు రావచ్చు. ఆర్థికంగా స్థిరత్వం పెరగడంతో పాటు కొత్త ఆదాయ వనరులు కూడా ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. పెట్టుబడుల నుంచి సంతృప్తికరమైన ఫలితాలు అందే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి.
సింహ రాశి వారికి ఆదాయం పెరిగే సూచనలు
సింహ రాశి వారికి ఈ గ్రహ మార్పులు ఆర్థికపరంగా శుభప్రదంగా ఉండే అవకాశం ఉంది. ఆదాయంలో పెరుగుదల కనిపించవచ్చు. వ్యాపారులకు కొత్త ఒప్పందాలు కుదిరే అవకాశం ఉండటంతో పాటు విస్తరణకు అనుకూల పరిస్థితులు ఏర్పడవచ్చు. పెట్టుబడుల ద్వారా లాభాలు పొందే అవకాశాలు కూడా బలంగా కనిపిస్తున్నాయి. కుటుంబంలో నెలకొన్న చిన్నచిన్న విభేదాలు తొలగి ప్రశాంత వాతావరణం నెలకొనవచ్చు. సమాజంలో మీకు గౌరవం, గుర్తింపు పెరగడంతో పాటు మీ మాటకు విలువ పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. కొత్త పరిచయాలు భవిష్యత్తులో ప్రయోజనకరంగా మారవచ్చు.
వృశ్చిక రాశి వారికి కెరీర్లో పురోగతి
వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ గ్రహ సంచారాలు వృత్తి, వ్యాపార రంగాల్లో కొత్త అవకాశాలను తీసుకురావచ్చు. ఉద్యోగం కోసం ఎదురుచూస్తున్న వారికి శుభవార్తలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఇప్పటికే ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి కొత్త బాధ్యతలు లేదా మెరుగైన అవకాశాలు లభించవచ్చు. వ్యాపార విస్తరణ కోసం చేస్తున్న ప్రయత్నాలు ఫలించే సూచనలు ఉన్నాయి. ఆర్థికంగా ఆకస్మిక లాభాలు వచ్చే అవకాశం కూడా కనిపిస్తోంది. గతంలో ఎదురైన ఆటంకాలు క్రమంగా తొలగిపోవడంతో పనులు సజావుగా సాగవచ్చు. శ్రమకు తగిన గుర్తింపు లభించడంతో పాటు భవిష్యత్తు ప్రణాళికలను అమలు చేయడానికి ఇది అనుకూల సమయంగా మారే అవకాశం ఉంది.
గమనిక: పైన తెలిపిన విషయాలు పలువురు పండితులు, జ్యోతిష్య నిపుణులు తెలిపిన అంశాల ఆధారంగా అందించడమైంది. వీటిలో ఎలాంటి శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవని రీడర్స్ గమనించాలి.