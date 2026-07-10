Astrology: ఆగస్టు 12న సూర్యగ్రహణం.. ఈ 4 రాశుల వారి జీవితంలో ఊహించని మార్పులు
Astrology: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో సూర్యగ్రహణానికి ప్రత్యేక ప్రాధాన్యం ఉంది. 2026లో శ్రావణ మాసంలో ఆగస్టు 12న సూర్యగ్రహణం ఏర్పడనుంది.
Astrology: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో సూర్యగ్రహణానికి ప్రత్యేక ప్రాధాన్యం ఉంది. 2026లో శ్రావణ మాసంలో ఆగస్టు 12న సూర్యగ్రహణం ఏర్పడనుంది. ఈ గ్రహణం భారత్లో కనిపించకపోవడంతో పాటు సూతక కాలం కూడా వర్తించదు. అయితే జ్యోతిష్య విశ్వాసాల ప్రకారం, ఈ ఖగోళ సంఘటన కొన్ని రాశుల వారికి కలిసిరానుందని చెబుతున్నారు.
భారత్లో కనిపించదు..
భారత కాలమానం ప్రకారం ఈ సూర్యగ్రహణం ఆగస్టు 12 రాత్రి సమయంలో ఏర్పడుతుంది. ఇది భారత్లో ప్రత్యక్షంగా కనిపించదు. అందువల్ల సూతక నియమాలు కూడా అమలులో ఉండవు. అయితే యూరప్, గ్రీన్ల్యాండ్ సహా కొన్ని దేశాల్లో ఈ గ్రహణం కనిపించే అవకాశం ఉంది. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, గ్రహణం కనిపించకపోయినా గ్రహాల స్థితి కారణంగా కొన్ని రాశుల వారికి అనుకూల ఫలితాలు కలగవచ్చని చెబుతారు.
మిథున, కన్య రాశుల వారికి అవకాశాల వెల్లువ
మిథున రాశి: ఈ గ్రహణం తర్వాత మిథున రాశి వారికి ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడే అవకాశం ఉందని జ్యోతిష్య నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. కొత్త ఆదాయ మార్గాలు కనిపించవచ్చు. వ్యాపారంలో పురోగతి, ఉద్యోగంలో గుర్తింపు లభించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అయితే విజయం వచ్చిన సమయంలో వినయంతో వ్యవహరించడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు.
కన్యా రాశి: ఎప్పటి నుంచో వాయిదా పడుతున్న పనులు పూర్తయ్యే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగం కోసం ప్రయత్నిస్తున్న వారికి కొత్త అవకాశాలు రావచ్చు. ఇప్పటికే ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి పదోన్నతి లేదా బాధ్యతలు పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఆర్థికంగా కూడా ఈ కాలం అనుకూలంగా ఉండొచ్చని జ్యోతిష్య నిపుణులు చెబుతున్నారు.
కుంభ రాశికి ఆర్థిక ఊరట.. అప్పుల నుంచి ఉపశమనం
కుంభ రాశి వారికి ఈ గ్రహణం తర్వాత ఆగిపోయిన పనులు మళ్లీ ప్రారంభమయ్యే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఆదాయం పెరగడంతో పాటు కొత్త సంపాదన మార్గాలు తెరుచుకోవచ్చు. అప్పుల భారంతో ఇబ్బంది పడుతున్న వారికి ఆర్థికంగా కొంత ఉపశమనం లభించే అవకాశం ఉందని జ్యోతిష్య విశ్వాసం. కుటుంబంలో కూడా సానుకూల వాతావరణం నెలకొనే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
మీన రాశికి విజయాల కాలం.. ఉద్యోగంలో శుభవార్తలు
మీన రాశి వారికి ఈ సమయం అనేక విధాలుగా అనుకూలంగా ఉండవచ్చని జ్యోతిష్య శాస్త్రం సూచిస్తోంది. ఉద్యోగంలో పదోన్నతి లేదా మంచి అవకాశాలు లభించవచ్చు. ఉద్యోగం కోసం ఎదురు చూస్తున్న వారికి అనుకూలమైన సమాచారం వచ్చే అవకాశం ఉంది. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు, సంతోషకరమైన వార్తలు వినే అవకాశం కూడా ఉండొచ్చని చెబుతున్నారు.
గమనిక: పైన తెలిపిన వివరాలు జ్యోతిష్య విశ్వాసాల ఆధారంగా మాత్రమే ఇవ్వడమైంది. వీటికి ఎలాంటి శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవని గమనించాలి.