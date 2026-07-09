Weather Update: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వర్షాల హెచ్చరిక.. పిడుగులు పడే అవకాశం
Weather Update: తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్లో నేడు తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు, పిడుగులు, గంటకు 60 కి.మీ వేగంతో ఈదురు గాలులు వీచే అవకాశం.
Weather Update: నైరుతి రుతుపవనాల ప్రభావంతో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వాతావరణం చల్లబడింది. భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎండీ) తాజా అంచనా ప్రకారం గురువారం తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్లోని పలు జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో పాటు పిడుగులు పడే ప్రమాదం ఉండటంతో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు సూచించారు.
హైదరాబాద్లో ఎలా ఉంటుంది?
హైదరాబాద్ నగరం, పరిసర ప్రాంతాల్లో రోజంతా ఆకాశం మేఘావృతంగా ఉండే అవకాశం ఉంది. గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రత 32 డిగ్రీల సెల్సియస్, కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రత 25 డిగ్రీల సెల్సియస్ నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.
పగటిపూట తేలికపాటి జల్లులు కురిసే అవకాశం దాదాపు 40 శాతం ఉండగా, రాత్రి వేళల్లో వర్షం కురిసే అవకాశం 10 శాతం మాత్రమే ఉంది. పశ్చిమ దిశ నుంచి గంటకు 22 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురు గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది. గాలిలో తేమ శాతం సగటున 65 శాతం వరకు నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని అధికారులు తెలిపారు.
తెలంగాణలో వర్షాలు
రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో రానున్న 24 గంటల్లో అక్కడక్కడ తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన జల్లులు పడే అవకాశముండటంతో బహిరంగ ప్రదేశాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండాలని సూచించారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్లో పిడుగుల హెచ్చరిక
ఆంధ్రప్రదేశ్లోని కోస్తాంధ్ర, రాయలసీమ, యానాం ప్రాంతాల్లో కూడా వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా ఒకటి రెండు ప్రాంతాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో పాటు పిడుగులు పడే ప్రమాదం ఉందని ఐఎండీ హెచ్చరించింది.
వర్షం సమయంలో రైతులు, పశువుల కాపరులు, బహిరంగ ప్రదేశాల్లో పనిచేసేవారు చెట్ల కింద నిలబడకుండా, సురక్షిత ప్రాంతాల్లో ఉండాలని సూచించింది.
గంటకు 60 కి.మీ వేగంతో ఈదురు గాలులు
తీర ప్రాంతాలు, రాయలసీమలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో గంటకు 40 నుంచి 50 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురు గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది. కొన్ని ప్రాంతాల్లో గాలుల వేగం 60 కిలోమీటర్ల వరకు చేరే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.
భారీ వర్షాలు లేవు.. కానీ అప్రమత్తత అవసరం
గత 24 గంటల్లో పోలవరం, అచ్చంపేట, అగలి ప్రాంతాల్లో తేలికపాటి వర్షాలు నమోదయ్యాయి. నేడు కూడా అక్కడక్కడ జల్లులు కురిసే అవకాశం ఉంది. ప్రస్తుతం భారీ వర్షాల హెచ్చరిక లేకపోయినా, ఉరుములు, పిడుగుల ప్రమాదం ఉండటంతో ప్రజలు అవసరమైన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని అధికారులు సూచించారు.