Razole: రాజోలులో రోజురోజుకూ ఉధృతమవుతున్న వీఆర్ఏల నిరసన దీక్షలు!
Razole: రాజోలులో 10వ రోజుకు చేరిన వీఆర్ఏల సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమం.. న్యాయమైన డిమాండ్లు పరిష్కరించాలని తహసీల్దార్ కార్యాలయం ఎదుట నిరసన, అంబేడ్కర్ విగ్రహానికి వినతిపత్రం.
Razole: తమ న్యాయమైన డిమాండ్లను పరిష్కరించాలని కోరుతూ రాజోలులో వీఆర్ఏలు చేపట్టిన సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమం 10వ రోజుకు చేరింది. ఏపీ వీఆర్ఏ జేఏసీ పిలుపు మేరకు రాజోలు తహసీల్దార్ కార్యాలయం వద్ద నిరసన నిర్వహించి, అనంతరం ర్యాలీగా వెళ్లి భారత రాజ్యాంగ నిర్మాత డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్ విగ్రహానికి వినతిపత్రం సమర్పించారు.
ఈ సందర్భంగా అర్హులైన వీఆర్ఏలకు పదోన్నతులు కల్పించాలని, పే స్కేల్ అమలు చేయాలని, నామినీ వీఆర్ఏలను గుర్తించాలని డిమాండ్ చేశారు. ప్రభుత్వం తమ సమస్యలను వెంటనే పరిష్కరించాలని కోరారు. ఈ కార్యక్రమంలో కోనసీమ జిల్లా అధ్యక్షులు దారపురెడ్డి వీరభద్రం, వల్లూరి రమణ, సునీల్ రాజా, రాజోలు మండల వీఆర్ఏలు అందరు పాల్గొన్నారు.