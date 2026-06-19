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Rushikonda Palace: రుషికొండ ప్యాలెస్ వివాదానికి ఎండ్ కార్డ్.. ఆతిథ్య రంగానికి అప్పగించేందుకు గ్రీన్ సిగ్నల్!

Rushikonda Palace: విశాఖ రుషికొండ ప్యాలెస్‌ను పీపీపీ పద్ధతిలో ఆతిథ్య రంగానికి అప్పగించాలని మంత్రివర్గ ఉపసంఘం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది.

Arun Chilukuri
Published on: 19 Jun 2026 11:01 AM IST
Rushikonda Palace
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Rushikonda Palace: రుషికొండ ప్యాలెస్ వివాదానికి ఎండ్ కార్డ్.. ఆతిథ్య రంగానికి అప్పగించేందుకు గ్రీన్ సిగ్నల్!

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Rushikonda Palace: విశాఖ రుషికొండ ప్యాలెస్ హోటల్ రంగానికి ఇవ్వడానికి గ్రీన్ సిగ్నల్ పడింది... మంత్రివర్గ ఉప సంఘం నిర్ణయం తో ఇప్పటివరకు ప్రభుత్వానికి భారంగా మారిన ఈ వైట్ ఎలిఫెంట్.. ఇక నుండి ఆదాయం సమకూర్చే ఐరావతం కానుంది. ఎట్టకేలకు ఈ ప్యాలెస్ పరేషాన్ ఒక కొలిక్కి వచ్చింది.

విశాఖలోని రుషికొండ ప్యాలెస్ ను పీపీ పద్ధతిలో ఆతిథ్య రంగానికి అప్పగించాలని మంత్రివర్గ ఉప సంఘం నిర్ణయించింది. ఈ మేరకు ప్రభుత్వానికి నివేదిక ఇస్తున్నట్టు ముగ్గురు మంత్రుల కమిటీ ప్రకటించింది. విశాఖలోని రుషికొండ ప్రాంతంలో ఏపీ టూరిజం శాఖ పేరిట నిర్మించిన ఈ భవనాలను మంత్రులు పయ్యావుల కేశవులు, కందుల దుర్గేష్.. బాల శ్రీ వీరాంజనేయులు పరిశీలించారు. అక్కడ నాలుగు భవనాలు ఏ రకంగా నిర్మించారు? అందులో ఏర్పాటు చేసిన సామాగ్రిని నిశితంగా పరిశీలించారు. ప్రధానంగా బాత్రూం.. బాత్ టబ్.. కమోడిటి లాంటి పరికరాలు ఎంత ఖరీదుగా ఏర్పాటు చేశారన్న అంశాన్ని అధికారులను అడిగి తెలుసుకున్నారు.

ముఖ్యంగా దఫా దఫాలుగా ఈ భవనం నిర్మాణానికి నిధులు కేటాయించిన అంశాన్ని మంత్రులు పరిశీలించారు. రిసార్ట్స్ డెవలప్మెంట్ పేరిట ఈ భవనాలు నిర్మించారని... ప్రతినెల నిర్వహణ కోసం దాదాపు 20 లక్షల ఖర్చు అవుతుందని మంత్రులు ప్రకటించారు. ఈ నేపథ్యంలో ఈ భవనాలను ఆతిథ్య రంగానికి పిపిపి పద్ధతిలో ఇవ్వాలని నిర్ణయించడంతోపాటు కొంత భాగాన్ని ప్రజల సందర్శనార్థానికి కేటాయిస్తున్నట్టు మంత్రివర్గ ఉప సంఘం పేర్కొంది. ఈ అంశాన్ని క్యాబినెట్ దృష్టికి తీసుకు వెళ్లడమే కాకుండా అనుభవం ఉన్న సంస్థలకు కేటాయించాలని ప్రతిపాదన చేశారు. త్వరలోనే దీనిపై ఒక తుది నిర్ణయం తీసుకుంటామని మంత్రులు ప్రకటించారు.

ఇప్పటికే అట్మాస్పియర్ కోర్, తాజ్, ఫెమా వంటి సంస్థలు ఆసక్తి కనబరుస్తూ గతంలో బిడ్స్ వేశారు. అయితే కొండ దిగువన ఉన్న 9 ఎకరాలు భూమి కేటాయింపులు చేస్తే అదనపు గదులు నిర్మించుకోవడానికి అనుమతి కోరారు. ఇందులో దాదాపు 7 ఎకరాలు C.R.Z నిబంధనల పరిధిలో ఉంది. దీనిపై మంత్రుల కమిటీ ప్రభుత్వానికి నివేదిక ఇవ్వనుంది. ఈ ప్యాలెస్ నిర్మాణ సమయానికి ముందు టూరిజం ఆధ్వర్యంలో ఉండే హరిత రిసార్ట్స్ ద్వారా ప్రభుత్వంలో 7పాయింట్ 5 కోట్ల ఆదాయం వచ్చేది.

రుషికొండ ప్యాలెస్ మొదట టూరిజం రిసార్ట్ నిర్మాణం చేస్తున్నామని గత ప్రభుత్వం చెప్పుకుంటూ వచ్చింది. అయితే అది కేవలం వ్యక్తిగత అవసరాలకు నిర్మించుకోవడంతో ప్రభుత్వం ఆదాయం కోల్పోవలసి వచ్చింది. దీంతో ప్రజాధనంతో నిర్మించిన ప్యాలెస్ వినియోగంలోకి తేవడంతో పాటు ప్రభుత్వ ఆదాయ పురుద్ధరణ చేయాలని కూటమి సర్కార్ నిర్ణయం తీసుకుంది. పలు పరిశీలన అనంతరం ఆతిథ్య రంగానికి కేటాయిస్తూ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. అయితే తుది ప్రకటన అధికారికంగా చేయాల్సి ఉంది. ఏది ఏమైనా ఇప్పటివరకు ప్రభుత్వానికి గుదిబండగా మారిన రుషికొండ ప్యాలెస్ అంశం ఒక కొలిక్కి రావడంతో కాస్త ఊరట లభించింది.

VizagRushikonda PalaceAP Tourism
Arun Chilukuri

Arun Chilukuri

వెబ్ జర్నలిస్ట్ గా నా కెరీర్ HMTV ద్వారా పదేళ్ల క్రితం ప్రారంభం అయింది. పదేళ్లుగా HMTV లోనే వెబ్సైట్ కు ఆర్టికల్స్ రాస్తున్నాను. దాదాపుగా అన్ని కేటగిరీల్లోనూ ముఖ్యంగా తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల వార్తలతో పాటు వివిధ కేటగిరీల్లో అవసరాన్ని బట్టి ఆర్టికల్స్, బ్రేకింగ్ న్యూస్ ను ఇవ్వడం చేస్తున్నాను.

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