Road Accident : జాతీయ రహదారిపై విషాదం.. శుభకార్యానికి వెళ్తుండగా కానరాని లోకాలకు వెళ్లిన కుటుంబం
Road Accident : ఆనందపురం-అనకాపల్లి జాతీయ రహదారిపై కారు, లారీ ఢీకొన్న ఘటనలో నలుగురు అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు.
Road Accident : ఆంధ్రప్రదేశ్లోని విశాఖపట్నం జిల్లాలో ఆదివారం తెల్లవారుజామున అత్యంత ఘోరమైన రోడ్డు ప్రమాదం సంభవించింది. ఆనందపురం - అనకాపల్లి జాతీయ రహదారిపై ప్రయాణిస్తున్న ఒక కారు, ముందు వెళ్తున్న లారీని అత్యంత బలంగా ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదం ఎంత భీకరంగా జరిగిందంటే.. కారులో ప్రయాణిస్తున్న ఐదుగురిలో నలుగురు ఘటనా స్థలంలోనే ప్రాణాలు కోల్పోయారు. కారు పూర్తిగా నుజ్జునుజ్జయిపోవడంతో స్థానికులు మృతదేహాలను బయటకు తీయడానికి తీవ్రంగా శ్రమించాల్సి వచ్చింది.
పోలీసులు, స్థానికులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. పల్నాడు జిల్లా వినుకొండ ప్రాంతానికి చెందిన ఒక కుటుంబం శ్రీకాకుళం జిల్లా టెక్కలిలో జరగబోయే ఒక శుభకార్యానికి హాజరయ్యేందుకు కారులో బయలుదేరింది. ఎంతో సంతోషంగా వేడుకకు వెళ్తున్న ఆ కుటుంబం, విశాఖ జిల్లా ఆనందపురం సమీపంలోని గండిగుండం వద్దకు చేరుకోగానే ఈ ఘోర విపత్తు సంభవించింది. అతి వేగంగా ప్రయాణిస్తున్న కారు అదుపుతప్పి, ముందు వెళ్తున్న లారీని వెనుక భాగం నుంచి బలంగా ఢీకొట్టడంతో క్షణాల వ్యవధిలో అంతా ముగిసిపోయింది.
నరసరాపుపేట ఎమ్మెల్యే పీఏ చంద్రశేఖర్కు తీవ్ర గాయాలు
ఈ ఘోర ప్రమాద సమయంలో కారులో డ్రైవర్తో సహా మొత్తం ఐదుగురు ప్రయాణికులు ఉన్నారు. ప్రమాద తీవ్రతకు కారు నడుపుతున్న డ్రైవర్, మరో ముగ్గురు అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. కాగా ఈ ప్రమాదంలో నరసరాపుపేట నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే పీఏగా పనిచేస్తున్న చంద్రశేఖర్ తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు, అంబులెన్స్ సిబ్బందితో కలిసి ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని, రక్తపు మడుగులో ఉన్న చంద్రశేఖర్ను చికిత్స నిమిత్తం విశాఖపట్నంలోని ఒక ప్రముఖ ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ప్రస్తుతం ఆయనకు అత్యవసర విభాగంలో వైద్యులు చికిత్స అందిస్తున్నారు.
మృతుల్లో ఎమ్మెల్యే పీఏ కుమారుడు, డ్రైవర్
ఘటన జరిగిన సమయంలో తెల్లవారుజామున చీకటిగా ఉండటం, కారు చాలా వేగంగా ఉండటమే ఈ ప్రమాదానికి ప్రధాన కారణంగా తెలుస్తోంది. స్పాట్లో ప్రాణాలు కోల్పోయిన నలుగురిలో ఎమ్మెల్యే పీఏ చంద్రశేఖర్ కుమారుడు కూడా ఉన్నట్లు సమాచారం అందుతోంది. కన్నకొడుకు కళ్ల ముందే శవమై పడి ఉండటం, కుటుంబ సభ్యులు మరణించడంతో ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న చంద్రశేఖర్ కుటుంబంలో తీవ్ర విషాదం నెలకొంది. ఈ ప్రమాద వార్త తెలియగానే పల్నాడు, విశాఖ జిల్లాల్లోని రాజకీయ, స్థానిక వర్గాల్లో తీవ్ర కలకలం రేగింది.
రంగంలోకి దిగిన ఆనందపురం పోలీసులు
రోడ్డు ప్రమాదంపై సమాచారం అందుకున్న వెంటనే ఆనందపురం ఏరియా పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. ప్రమాదం జరిగిన జాతీయ రహదారిపై ట్రాఫిక్కు అంతరాయం కలగకుండా వాహనాలను పక్కకు తొలగించారు. మృతదేహాలను పోస్ట్మార్టం నిమిత్తం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. అసలు ప్రమాదం డ్రైవర్ నిద్రమత్తు వల్ల జరిగిందా? లేక లారీ అకస్మాత్తుగా బ్రేక్ వేయడం వల్ల జరిగిందా? అనే కోణంలో పోలీసులు వివరాలు సేకరిస్తున్నారు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు పూర్తిస్థాయి విచారణ చేపట్టారు.