Tirumala: రూమ్స్ కేటాయింపు సులభతరం.. టీటీడీ కొత్త రూల్స్ ఇవే!
Tirumala: తిరుమల శ్రీవారి భక్తులకు వసతి గదుల కేటాయింపును టీటీడీ మరింత సులభతరం చేసింది.
తిరుమల: మెసేజ్ రాకపోతే కీయోస్క్లో స్లిప్ స్కాన్ చేసి వివరాలు తెలుసుకునే అవకాశం, ఉప విచారణ కార్యాలయాల్లో ఆన్లైన్ చెల్లింపుతో గది తాళాలు కేటాయింపు, 21 ఏళ్లు నిండిన వారికే మాత్రమే గదుల కేటాయింపు, ఒంటరి వ్యక్తులు, అవివాహితులకు గదులు కేటాయింపు నిరాకరణ.
ఒకసారి గది పొందిన వారికి 30 రోజుల వరకు మళ్లీ గదులు పొందే అవకాశం లేదని స్పష్టం చేసిన టిటిడి, గదులు 24 గంటలకు మాత్రమే కేటాయింపు గడువు దాటితే అదనపు ఛార్జీలు వసూలు గదులను ఇతరులకు విక్రయించడం పూర్తిగా నిషేధం, ప్లాస్టిక్ బాటిళ్ల వినియోగం నిషేధం.. పరిశుభ్రత పాటించాలని టీటీడీ విజ్ఞప్తి.
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