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TTD: వేగంగా తిరుమలేశుడి దర్శనం కావాలంటే.. తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు ఇవిగో!

TTD: తిరుమలలో వేగంగా శ్రీవారి దర్శనం చేసుకోవడానికి అందుబాటులో ఉన్న వివిధ రకాల ప్రత్యేక మార్గాల వివరాలు.

Ravi
By Ravi
Published on: 26 Sept 2026 7:57 PM IST
TTD
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TTD: వేగంగా తిరుమలేశుడి దర్శనం కావాలంటే.. తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు ఇవిగో!

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TTD: భారతదేశంలో అత్యంత ప్రసిద్ధి చెందిన పుణ్యక్షేత్రాలలో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఎంతో ప్రాధాన్యత కలిగి ఉంది. ప్రతిరోజూ లక్షలాది మంది భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకోవడానికి తిరుమలకు తరలివస్తుంటారు. భక్తుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకొని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం బోర్డు ఎన్నో రకాల సౌకర్యాలను కల్పిస్తోంది. సాధారణ క్యూ లైన్లలో గంటల తరబడి వేచి ఉండకుండా వేగంగా దర్శనం చేసుకోవడానికి కొన్ని ప్రత్యేక వెసులుబాట్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఆ మార్గాల ద్వారా భక్తులు చాలా సులభంగా స్వామివారిని దర్శించుకోవచ్చు.

ఒక ఏడాది కంటే తక్కువ వయసు ఉన్న పిల్లల తల్లిదండ్రుల కోసం టీటీడీ ప్రత్యేకంగా ఉచిత దర్శన సౌకర్యం కల్పిస్తోంది. చిన్నారి బర్త్ సర్టిఫికెట్ లేదా హాస్పిటల్ డిశ్చార్జ్ సమ్మరీ చూపించి ఈ సదుపాయాన్ని పొందవచ్చు. అలాగే రూ. 500 చెల్లించి కళ్యాణోత్సవం, అర్జిత సేవ, వసంతోత్సవం, సహస్ర దీపాలంకార సేవా వంటి ఆర్జిత సేవల టికెట్లు బుక్ చేసుకున్న వారికి కూడా సులభంగా దర్శనం లభిస్తుంది. అయితే ఈ ఆర్జిత సేవల టికెట్లను సుమారు మూడు నెలల ముందే ముందుగా బుక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుందని అధికారులు తెలిపారు.

టీటీడీకి విరాళాలు ఇచ్చిన దాతలకు సుపథం బెనిఫిట్స్ వర్తిస్తాయని నిబంధనలు చెబుతున్నాయి. ఆ దాతలు ప్రత్యేక మార్గం ద్వారా త్వరగా స్వామివారి దర్శనం పూర్తి చేసుకోవచ్చు. అలాగే ప్రజాప్రతినిధులైన ఎంపీ లేదా ఎమ్మెల్యే రికమండేషన్ లెటర్స్ ఉంటే కూడా చాలా ఈజీగా దర్శనం అవుతుంది. ఈ ప్రత్యేక సిఫార్సు లేఖల ద్వారా వచ్చే భక్తుల కోసం ప్రత్యేక క్యూ లైన్లు అలాగే సమయ వేళలు కేటాయించబడతాయి.

సామాన్య భక్తులకు ఇబ్బంది కలగకుండా ఈ సేవలను పారదర్శకంగా నిర్వహించడానికి టీటీడీ తగిన చర్యలు తీసుకుంటోంది. తిరుమలకు వచ్చే ప్రతి భక్తుడు ప్రశాంతంగా స్వామివారిని దర్శించుకునేలా అన్ని విభాగాల సిబ్బంది నిరంతరం శ్రమిస్తున్నారు. ఆన్‌లైన్ ద్వారా ముందుగానే స్లాటెడ్ సర్వదర్శన టోకెన్లు బుక్ చేసుకోవడం ద్వారా కూడా గంటల తరబడి వేచి ఉండే పని లేకుండా చేయవచ్చని సూచిస్తున్నారు. భక్తులు నిబంధనలను పాటిస్తూ స్వామివారి సేవలో పాల్గొనాలని అధికారులు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.

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Ravi

Ravi

2017లో వెబ్ జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్స్‌లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్ మీడియాలో 7 ఏళ్ళకుపైగా అనుభవం ఉంది. ట్రెండింగ్, బిజినెస్, ఆంధ్రప్రదేశ్ & తెలంగాణకు సంబంధించి బ్రేకింగ్ కంటెంట్ రాస్తుంటాను.

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