Andhra Pradesh: జూలై 22న ‘తల్లికి వందనం’ తొలి విడత నిధులు విడుదల
Andhra Pradesh: కూటమి ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన ‘తల్లికి వందనం’ పథకం అమలుకు రూ. 10,120.78 కోట్ల భారీ బడ్జెట్తో పరిపాలనా అనుమతులు మంజూరయ్యాయి.
Andhra Pradesh: ఆంధ్రప్రదేశ్ విద్యార్థుల తల్లుల ఖాతాల్లోకి రూ. 15 వేల ఆర్థిక సాయాన్ని జమ చేసే ప్రతిష్టాత్మక ‘తల్లికి వందనం’ పథకం అమలుకు కూటమి ప్రభుత్వం ముహూర్తం ఖరారు చేసింది. ఈ పథకం విజయవంతంగా నిర్వహించేందుకు గానూ ఏకంగా రూ. 10,120.78 కోట్ల భారీ మొత్తానికి ప్రభుత్వం పరిపాలనా అనుమతులు మంజూరు చేస్తూ కీలక ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఈ నిర్ణయం ద్వారా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా దాదాపు 42,70,802 మంది తల్లులు/సంరక్షకులతో పాటు 67,47,190 మంది విద్యార్థులకు భారీ లబ్ధి చేకూరనుంది.
ప్రతి విద్యార్థికి రూ. 15 వేలు - స్కూళ్ల అభివృద్ధికి మినహాయింపు:
ఈ పథకం కింద పాఠశాలలకు వెళ్లే ప్రతి అర్హ విద్యార్థికి ఏడాదికి రూ. 15,000 చొప్పున ఆర్థిక సాయం అందించనున్నారు. అయితే, పాఠశాలల్లో మౌలిక వసతుల కల్పన, కనీస సదుపాయాల మెరుగుదల కోసం ఒక్కో విద్యార్థి రూ. 15 వేల ఆర్థిక సాయం నుంచి రూ. 2,000 చొప్పున స్కూల్ డెవలప్మెంట్ ఫండ్ కింద మినహాయించనున్నారు.
ప్రైవేట్ విద్యార్థులకు వర్తింపు - స్కాలర్షిప్ నిబంధనలు:
ఉచిత నిర్బంధ విద్యా హక్కు చట్టం (RTE Act) కింద ప్రైవేట్ అన్ఎయిడెడ్ పాఠశాలల్లో 25% కోటా కింద ప్రవేశాలు పొంది చదువుకుంటున్న విద్యార్థులకు కూడా ఈ పథకాన్ని వర్తింపజేయడం గమనార్హం. ఇక ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనారిటీ విద్యార్థులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చే స్కాలర్షిప్ మొత్తాన్ని మినహాయించి, మిగిలిన బ్యాలెన్స్ మొత్తాన్ని ‘తల్లికి వందనం’ కింద రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తల్లుల ఖాతాల్లో జమ చేయనుంది.
‘తల్లికి వందనం’ పూర్తి రోడ్మ్యాప్ / షెడ్యూల్ ఇలా ఉంది:
జూలై 22: తొలి విడత కింద అర్హులైన 64,76,590 మంది విద్యార్థులకు రూ.15 వేల ఆర్థిక సాయం విడుదల.
జూలై 22: గ్రామ/వార్డు సచివాలయాల్లో అర్హులు, అనర్హుల ప్రాథమిక జాబితాల ప్రదర్శన.
జూలై 22 నుండి ఆగస్టు 3: ఈ పథకంపై ఏవైనా అభ్యంతరాలు, ఫిర్యాదులు ఉంటే స్వీకరణ.
ఆగస్టు 4 నుండి 10: అందిన ఫిర్యాదులపై క్షేత్రస్థాయి పరిశీలన, అనంతరం అదనపు అర్హుల జాబితా రూపకల్పన.
ఆగస్టు 25 వరకు: 1వ తరగతి మరియు ఇంటర్మీడియట్ మొదటి సంవత్సరంలో కొత్తగా చేరే విద్యార్థుల వివరాల నమోదుకు చివరి అవకాశం.
ఆగస్టు 30: అదనపు అర్హుల తుది జాబితా విడుదల.
ఆగస్టు 30: అదనంగా ఎంపికైన అర్హులైన విద్యార్థుల తల్లుల ఖాతాల్లోకి నిధుల జమ.