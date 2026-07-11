Weather Update : తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలకు అలర్ట్.. రానున్న మూడు రోజులు వాతావరణం అప్ అండ్ డౌన్
Weather Update : నైరుతి రుతుపవనాలు, ఉపరితల ఆవర్తనం కారణంగా ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణల్లో భారీ నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది.
Weather Update : రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలకు వాతావరణ శాఖ కీలక సమాచారం అందించింది. రాబోయే మూడు రోజుల పాటు ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలలో వాతావరణం పూర్తిగా మారిపోనుంది. ప్రస్తుతం యాక్టివ్గా ఉన్న నైరుతి రుతుపవనాల ప్రభావంతో రెండు రాష్ట్రాల్లోని పలు ప్రాంతాల్లో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశాలు మెండుగా ఉన్నాయి. దీనికి తోడు బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన ఉపరితల ఆవర్తనం, ద్రోణి ప్రభావం వల్ల కొన్ని జిల్లాల్లో అడపాదడపా వర్షపు జల్లులు పడుతుంటాయి. ముఖ్యంగా కోస్తాంధ్ర, రాయలసీమ ప్రాంతాల్లో గంటకు 30 నుంచి 40 కిలోమీటర్ల వేగంతో బలమైన ఈదురుగాలులు వీచే ప్రమాదం ఉందని, ప్రజలు, ముఖ్యంగా చేతికొచ్చిన పంటను కాపాడుకునే క్రమంలో రైతులు చాలా అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.
తెలంగాణలో రుతుపవనాల జోరు
తెలంగాణవ్యాప్తంగా నైరుతి రుతుపవనాలు చాలా చురుగ్గా కదులుతున్నాయి. దీనివల్ల రాష్ట్రంలోని అత్యధిక జిల్లాల్లో ఆకాశం సాధారణంగానే మేఘావృతమై ఉంటుంది. వాతావరణ కేంద్రం తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్, నిజామాబాద్, కరీంనగర్, వరంగల్ జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. పగటిపూట ఎండ తీవ్రత కాస్త ఎక్కువగా అనిపించినప్పటికీ, సాయంత్రం అయ్యేసరికి అకస్మాత్తుగా వాతావరణం చల్లబడి వర్షాలు పడే విచిత్రమైన పరిస్థితులు ఈ మూడు రోజుల్లో కనిపిస్తాయి. అందువల్ల ఆయా జిల్లాల ప్రజలు బయటకు వెళ్లేటప్పుడు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం మంచిది.
హైదరాబాద్లో చల్లబడ్డ వాతావరణం
రాజధాని హైదరాబాద్ ముఖచిత్రం కూడా రాబోయే రోజుల్లో చాలా ఆహ్లాదకరంగా మారబోతోంది. హైదరాబాద్, దాని చుట్టుపక్కల పరిసర ప్రాంతాలలో సాయంత్రం లేదా రాత్రి సమయాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన జల్లులు పడే అవకాశం ఉందని వాతావరణ కేంద్రం స్పష్టం చేసింది. నగరంలో గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు 28°C నుంచి 31°C వరకు నమోదవుతుండగా, రాత్రి వేళల్లో ఉష్ణోగ్రత ఒక్కసారిగా 22°C నుంచి 24°C వరకు పడిపోయి వాతావరణం బాగా చల్లబడుతుంది. పగటి ఎండల నుంచి ఉపశమనం లభించినప్పటికీ, అకస్మాత్తుగా కురిసే వర్షాల వల్ల నగర వాసులు ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులను ఎదుర్కొనే ఛాన్స్ ఉంది.
ఆంధ్రప్రదేశ్లో బలమైన గాలులు
మరోవైపు ఆంధ్రప్రదేశ్ వాతావరణంలో కూడా కీలక మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయి. కోస్తాంధ్ర, రాయలసీమ ప్రాంతాల్లో పశ్చిమ దిశ నుంచి భూమికి తక్కువ ఎత్తులో బలమైన గాలులు వీస్తున్నాయి. ఈ చల్లటి గాలుల ప్రభావంతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఎండలు తగ్గి, వాతావరణం ఒక్కసారిగా చల్లబడింది. ముఖ్యంగా ఉత్తర కోస్తాంధ్ర పరిధిలోకి వచ్చే విశాఖపట్నం, విజయనగరం, శ్రీకాకుళం, ఉభయ గోదావరి జిల్లాల్లో మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని అధికారులు తెలిపారు. సముద్ర తీరం వెంబడి గాలుల తీవ్రత ఎక్కువగా ఉంటుందని, మత్స్యకారులు వేటకు వెళ్లేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలని హెచ్చరించారు.
దక్షిణ కోస్తాలో పిడుగుల హెచ్చరిక
దక్షిణ కోస్తాంధ్రలోని కృష్ణా, గుంటూరు, ప్రకాశం, నెల్లూరు జిల్లాల్లో కొన్ని చోట్ల తేలికపాటి పాటి వర్షాలు, మరికొన్ని చోట్ల పిడుగులతో కూడిన జల్లులు పడే అవకాశం ఉంది. వర్షం పడే సమయంలో ఆకాశంలో పిడుగులు పడే ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉన్నందున ప్రజలు సురక్షితమైన భవనాల్లో ఉండాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అలాగే రాయలసీమ ప్రాంతమైన అనంతపురం, కర్నూలు, కడప, చిత్తూరు జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ చెదరుమొదరుగా మోస్తరు వర్షాలు కురుస్తాయి. ఈ వర్షాల కారణంగా రాయలసీమలో గత కొన్ని రోజులుగా వేధిస్తున్న పగటి ఉష్ణోగ్రతలు కాస్త తగ్గుముఖం పట్టి, ప్రజలకు ఉపశమనం లభిస్తుంది.
రైతులు, ప్రయాణికులకు వాతావరణ శాఖ కీలక సూచనలు
ప్రస్తుత విచిత్ర వాతావరణ పరిస్థితుల నేపథ్యంలో వాతావరణ శాఖ అధికారులు ప్రయాణికులకు, రైతులకు కొన్ని ముఖ్యమైన సూచనలు చేశారు. వర్షాలు లేదా ఈదురుగాలులు వచ్చే సమయంలో ఎవరూ కూడా చెట్ల కింద గానీ, పాతబడిన విద్యుత్ స్తంభాలు, కరెంట్ వైర్ల కింద గానీ ఆశ్రయం పొందవద్దని గట్టిగా వారించారు. లోతట్టు ప్రాంతాల్లో నివసించే ప్రజలు, సుదూర ప్రాంతాలకు ప్రయాణించే వాహనదారులు ఎప్పటికప్పుడు స్థానిక వాతావరణ హెచ్చరికలను గమనిస్తూ అప్రమత్తంగా ఉండాలని, అత్యవసరమైతే తప్ప భారీ వర్షంలో ప్రయాణాలు చేయకపోవడమే మంచిదని సూచించారు.