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Malikipuram: రామరాజులంక పల్లిపాలెంలో ఎమ్మెల్యే దేవ వరప్రసాద్ పర్యటన!

Malikipuram: మలికిపురం మండలం రామరాజులంక బాడవ పల్లిపాలెంలో ఎమ్మెల్యే దేవ వరప్రసాద్ పర్యటించి మత్స్యకార కుటుంబాల సమస్యలు తెలుసుకుని పరిష్కారానికి హామీనిచ్చారు.

PRABHU, RAZOLE
Published on: 25 Sept 2026 5:43 PM IST
Malikipuram
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Malikipuram: రామరాజులంక పల్లిపాలెంలో ఎమ్మెల్యే దేవ వరప్రసాద్ పర్యటన!

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Malikipuram: మలికిపురం మండలం రామరాజులంక బాడవ పల్లిపాలెంలో రాజోలు ఎమ్మెల్యే దేవ వరప్రసాద్ ఎన్డీఏ కూటమి నాయకులతో కలిసి పర్యటించారు. ఈ సందర్భంగా స్థానిక మత్స్యకార కుటుంబాలను కలిసి వారి సమస్యలను అడిగి తెలుసుకున్నారు.

పల్లిపాలెం ప్రాంతంలో నివసిస్తున్న మత్స్యకార కుటుంబాలు ఎదుర్కొంటున్న ఇబ్బందులను ఎమ్మెల్యే స్వయంగా అడిగి తెలుసుకున్నారు. ముఖ్యంగా రహదారుల సౌకర్యం, విద్యుత్ సమస్యలు, తాగునీటి వసతి తదితర అంశాలను స్థానికులు ఎమ్మెల్యే దృష్టికి తీసుకువచ్చారు. అలాగే మత్స్యకారుల జీవనోపాధికి సంబంధించిన సమస్యలను కూడా వివరించారు.

ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే దేవ వరప్రసాద్ గారు మాట్లాడుతూ, రామరాజులంక బాడవ పల్లిపాలెంలో నివసిస్తున్న సుమారు 100 మత్స్యకార కుటుంబాల సమస్యల పరిష్కారానికి ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకుంటామని తెలిపారు. స్థానిక ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న మౌలిక వసతుల సమస్యలను సంబంధిత అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లి, వాటి పరిష్కారానికి అవసరమైన చర్యలు చేపట్టేలా కృషి చేస్తామని భరోసా ఇచ్చారు.

ప్రజలకు అవసరమైన రోడ్లు, విద్యుత్, మంచినీటి సౌకర్యాలను మెరుగుపరిచేందుకు అధికారులతో సమన్వయం చేసుకుంటామని ఎమ్మెల్యే పేర్కొన్నారు. మత్స్యకార కుటుంబాల సంక్షేమం, వారి జీవనోపాధి అభివృద్ధికి ప్రభుత్వం తరఫున అందే సహాయ సహకారాలను అందించేందుకు కృషి చేస్తామని తెలిపారు.

స్థానిక ప్రజలు తమ సమస్యలను ఎమ్మెల్యే దృష్టికి తీసుకురాగా, వాటిని సానుకూలంగా పరిశీలించి పరిష్కారానికి చర్యలు తీసుకుంటామని ఆయన హామీ ఇచ్చారు. ప్రజలతో నేరుగా మమేకమై వారి సమస్యలను తెలుసుకోవడం ద్వారా క్షేత్రస్థాయిలో అవసరమైన అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను ముందుకు తీసుకెళ్లేందుకు ప్రాధాన్యత ఇస్తామని ఎమ్మెల్యే దేవ వరప్రసాద్ గారు తెలిపారు. ఈ పర్యటనలో ఎన్డీఏ కూటమి నాయకులు, స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులు, కార్యకర్తలు, మత్స్యకార కుటుంబాల సభ్యులు పాల్గొన్నారు.

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PRABHU, RAZOLE

PRABHU, RAZOLE

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