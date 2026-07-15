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AP: ఉన్నత విద్యా ఫీజు నియంత్రణ కమిటీ సభ్యునిగా ప్రొఫెసర్ హరి ప్రకాష్!

AP: ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉన్నత విద్యా ఫీజు నియంత్రణ మరియు పర్యవేక్షణ కమిటీ (APHERMC) సభ్యునిగా ప్రముఖ విద్యావేత్త ప్రొఫెసర్ పూజారి హరి ప్రకాష్ నియమితులయ్యారు.

G.RAMBABU, SOMPET
Published on: 15 July 2026 7:15 PM IST
AP
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AP: ఉన్నత విద్యా ఫీజు నియంత్రణ కమిటీ సభ్యునిగా ప్రొఫెసర్ హరి ప్రకాష్!

AP: ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఆంధ్రప్రదేశ్ హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ ఫీజు రెగ్యులేటరీ అండ్ మానిటరింగ్ కమిటీ (AP Higher Education Fee Regulatory and Monitoring Committee) సభ్యునిగా ప్రముఖ విద్యావేత్త ప్రొఫెసర్ పూజారి హరి ప్రకాష్ గారిని నియమించడం పట్ల హర్షం వ్యక్తం చేస్తూ, ఈ సందర్భంగా డా. బొడ్డ హరిబాబు, గోనప రాంబాబు, బొడ్డ పృథ్వీ బాబు తదితరులు కలిసి ప్రొఫెసర్ హరి ప్రకాష్ గారిని మర్యాదపూర్వకంగా కలిసి శాలువా కప్పి, పుష్పగుచ్ఛం అందించి ఘనంగా సన్మానించారు.

ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ, ఉన్నత విద్యా రంగంలో ప్రొఫెసర్ హరి ప్రకాష్ గారి అనుభవం, సేవలు రాష్ట్ర విద్యా వ్యవస్థకు ఎంతో ఉపయోగపడతాయని, ఆయన కొత్త బాధ్యతల్లో విశిష్ట సేవలందించి రాష్ట్ర ఉన్నత విద్యా అభివృద్ధికి మరింత కృషి చేయాలని ఆకాంక్షించారు. ఈ నియామకం విద్యా రంగానికి గర్వకారణమని పేర్కొంటూ, ఆయనకు హృదయపూర్వక అభినందనలు తెలియజేశారు.

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G.RAMBABU, SOMPET

G.RAMBABU, SOMPET

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