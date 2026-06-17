Pension: 2.20 లక్షల కొత్త పింఛన్లకు గ్రీన్ సిగ్నల్.. ఖాతాల్లోకి రూ. 4 వేల చొప్పు జమ
Pension: ఆంధ్రప్రదేశ్లో కొత్త పింఛన్ల కోసం ఎదురుచూస్తున్న వేలాది మందికి ప్రభుత్వం ఊరటనిచ్చే ప్రకటన చేసింది.
Pension: ఆంధ్రప్రదేశ్లో కొత్త పింఛన్ల కోసం ఎదురుచూస్తున్న వేలాది మందికి ప్రభుత్వం ఊరటనిచ్చే ప్రకటన చేసింది. ముఖ్యంగా వితంతు మహిళలకు సంబంధించిన కొత్త పింఛన్ల మంజూరు ప్రక్రియను వేగవంతం చేయాలని నిర్ణయించింది. ఇప్పటికే వచ్చిన దరఖాస్తులను పరిశీలించిన అధికారులు లక్షల సంఖ్యలో అర్హులను గుర్తించగా, వారికి త్వరలోనే పింఛన్ల పంపిణీ ప్రారంభం కానుంది.
రెండు నెలల్లో కొత్త పింఛన్ల పంపిణీ
ప్రభుత్వానికి అందిన దరఖాస్తుల పరిశీలన అనంతరం వితంతు పింఛన్ కేటగిరీలో సుమారు 2.20 లక్షల మంది అర్హులుగా గుర్తించినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. వీరందరికీ దశలవారీగా పింఛన్లు మంజూరు చేసే ప్రక్రియ చేపట్టనున్నారు. మరో రెండు నెలల్లో పంపిణీ పూర్తి చేసేలా కార్యాచరణ రూపొందిస్తున్నట్లు ప్రభుత్వం తెలిపింది. దీనికి సంబంధించిన కొత్త మార్గదర్శకాలు కూడా త్వరలో విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది.
నెలకు రూ.4 వేల ఆర్థిక సహాయం
వితంతు పింఛన్కు ఎంపికైన ప్రతి లబ్ధిదారునికి నెలకు రూ.4 వేల చొప్పున ఆర్థిక సహాయం అందించనున్నారు. కొత్తగా అర్హత పొందిన మహిళలు చాలా కాలంగా పెన్షన్ కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. ఇప్పుడు ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయంతో వారికి ఆర్థిక భరోసా లభించనుంది. గ్రామీణ, పట్టణ ప్రాంతాల్లోని వేలాది కుటుంబాలకు ఇది ఉపయోగకరంగా మారనుంది.
పింఛన్ల తొలగింపుపై ప్రభుత్వం వివరణ
రాష్ట్రంలో ప్రస్తుతం 62 లక్షలకుపైగా లబ్ధిదారులకు వివిధ రకాల సామాజిక భద్రతా పింఛన్లు అందుతున్నాయని ప్రభుత్వం తెలిపింది. ఈ పథకాల అమలుకు ప్రతి సంవత్సరం భారీ మొత్తంలో నిధులు వెచ్చిస్తున్నట్లు పేర్కొంది. పింఛన్ల తొలగింపుపై వస్తున్న ఆరోపణలను ప్రభుత్వం ఖండించింది. అర్హత కోల్పోయిన కొద్దిమంది పేర్లను మాత్రమే జాబితా నుంచి తొలగించామని, మిగతా లబ్ధిదారుల హక్కులకు ఎలాంటి భంగం కలగలేదని స్పష్టం చేసింది.
స్పౌజ్ కేటగిరీలో లక్షల మందికి ప్రయోజనం
పింఛన్ పొందుతున్న వ్యక్తి మరణించిన సందర్భాల్లో కుటుంబానికి ఇబ్బంది కలగకుండా జీవిత భాగస్వామికి స్పౌజ్ కేటగిరీ కింద వెంటనే పింఛన్ మంజూరు చేస్తున్నట్లు ప్రభుత్వం వెల్లడించింది. కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత ఈ విభాగంలో లక్షలాది మందికి కొత్తగా పింఛన్లు అందించినట్లు పేర్కొంది. అర్హులైన వారు ఎప్పుడైనా దరఖాస్తు చేసుకునే అవకాశం కొనసాగుతుందని కూడా తెలిపింది.
డ్వాక్రా మహిళలు, చిన్న పరిశ్రమలకు ప్రోత్సాహం
పింఛన్లతో పాటు మహిళా సాధికారతకు ప్రభుత్వం ప్రాధాన్యం ఇస్తోంది. డ్వాక్రా మహిళలు తయారుచేసే ఉత్పత్తులకు జాతీయ, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో అవకాశాలు కల్పించే చర్యలు చేపట్టింది. తొలి విడతలో వంద ఉత్పత్తులను ఎంపిక చేసినట్లు వెల్లడించింది. అలాగే స్వయం సహాయక సంఘాల సభ్యులకు తక్కువ వడ్డీ రుణాలు, ఎస్సీ-ఎస్టీ వర్గాలకు వడ్డీ లేని రుణాలు అందిస్తున్నట్లు తెలిపింది. రాష్ట్రంలోని ప్రతి నియోజకవర్గంలో పారిశ్రామిక పార్కులు ఏర్పాటు చేస్తూ ఉపాధి అవకాశాలను విస్తరించే దిశగా చర్యలు కొనసాగుతున్నాయని ప్రభుత్వం పేర్కొంది.