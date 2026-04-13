Pattikonda: వైసీపీ నిర్లక్ష్యం వల్లే సాగునీటి కష్టాలు.. పత్తికొండ ఎమ్మెల్యే
Pattikonda: పత్తికొండ నియోజకవర్గ అభివృద్ధిపై ఎమ్మెల్యే కేఈ శ్యాంబాబు సమీక్ష. హంద్రీనీవా నీటితో 68 చెరువులను నింపడమే లక్ష్యం.
Pattikonda: పత్తికొండ నియోజకవర్గాన్ని సస్యశ్యామలంగా మార్చడమే లక్ష్యమని ఎమ్మెల్యే కేఈ శ్యాంబాబు అన్నారు. పత్తికొండ చెరువు ను ఎమ్మెల్యే కేఈ శ్యాం కుమార్ ఇరిగేషన్ అధికారులతో కలిసి పరిశీలించారు.
పత్తికొండ నియోజకవర్గాన్ని సస్యశ్యామలంగా మార్చడమే లక్ష్యమని ఎమ్మెల్యే కేఈ శ్యాంబాబు అన్నారు. పత్తికొండ చెరువు ను ఎమ్మెల్యే కేఈ శ్యాం కుమార్ ఇరిగేషన్ అధికారులతో కలిసి పరిశీలించారు. పత్తికొండ చెరువు లో ఎంత మేర నీటి నిలువ ఉందో పరిశీలించారు. చెరువులో ఉన్న ముళ్ళ చెట్లను క్లియర్ చేయాలని ఇరిగేషన్ అధికారులకు సూచించారు.
హంద్రీనీవా నీటితో 68 చెరువులను నింపాలని తన తండ్రి కేఈ క్రిష్ణమూర్తి గత టీడీపీ హయాంలోనే ప్రతిపాదనలు తయారు చేసి నిధులను మంజూరు చేయించారన్నారు. అప్పటికే 60 శాతం పనులనుు కూడా పూర్తిచేశారన్నారు. అనంతరం అధికారంలోకి వచ్చిన వైసీపీ ప్రభుత్వం చెరువులకు నీరు నింపే అంశాన్ని పట్టించుకోలేదని ఆరోపించారు.
ఎన్నికల సమయంలో హాడావుడిగా పనులు పూర్తిచేసి ప్రారంభించినా చెరువులకు చుక్కనీరు చేరలేదన్నారు. తిరిగి అధికారంలోకి వచ్చిన టీడీపీ ప్రభుత్వం పెండింగ్ పనులను యుద్ధప్రాతిపదికన పూర్తి చేసి, నియోజకవర్గలోని చెరువును నీటితో నింపుతోందన్నారు.
68 చెరువులకు నీరు నింపే ప్రతిపా దనలు ఎనిమిదేండ్లకు అమలయ్యాయన్నారు వర్షాధారంపై ఆధారపడ్డ పత్తికొండ నియోజకవర్గంలో వ్యవసాయ, తాగునీటి అవసరాల కోసం హంద్రీనీవా నీటిని తరలించుకునేందుకు మరిన్ని ప్రాజెక్టులను తెచ్చేందుకు సిద్ధమవుతున్నామని అన్నారు.