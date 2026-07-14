Covid-19: ఆంధ్రప్రదేశ్లో కరోనా కలకలం.. సరిహద్దు రాష్ట్రాల్లో ఒడిశా హై అలర్ట్!
Covid-19: పొరుగు రాష్ట్రమైన ఆంధ్రప్రదేశ్లో కొత్తగా కరోనా వైరస్ కేసులు బయటపడటం, ముఖ్యంగా కడప జిల్లాలో ఇద్దరు మరణించడంతో ఒడిశా ప్రభుత్వం అప్రమత్తమైంది.
Covid-19: పొరుగు రాష్ట్రమైన ఆంధ్రప్రదేశ్లో కొత్తగా కరోనా వైరస్ కేసులు బయటపడటం, ముఖ్యంగా కడప జిల్లాలో ఇద్దరు మరణించడంతో ఒడిశా ప్రభుత్వం అప్రమత్తమైంది. వైరస్ వ్యాప్తిని అరికట్టేందుకు ముందస్తు జాగ్రత్తలను ముమ్మరం చేస్తూ, సరిహద్దు జిల్లాల్లో వైద్య నిఘాను పెంచింది. ప్రజలు భయాందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని, ఇది కేవలం రక్షణ చర్య మాత్రమేనని అధికారులు భరోసా కల్పిస్తున్నారు.
అప్రమత్తమైన ఒడిశా ప్రభుత్వం
ప్రస్తుతానికి ఒడిశా రాష్ట్రంలో కరోనా కేసులు ఒక్కటి కూడా నమోదు కాలేదని రాష్ట్ర ప్రజారోగ్య సంచాలకులు డాక్టర్ రవీంద్రనాథ్ మిశ్రా స్పష్టం చేశారు. అయినప్పటికీ, ఆంధ్రప్రదేశ్ , ఒడిశాల మధ్య నిత్యం వేలాది మంది ప్రజలు ఉపాధి, విద్య , ఇతర పనుల కోసం ప్రయాణిస్తుంటారు. ఈ నేపథ్యంలో, వైరస్ వ్యాప్తి చెందే అవకాశం ఉందనే ఉద్దేశంతో ప్రభుత్వం ముందస్తుగా అప్రమత్తమైంది. గతంలో కోవిడ్ సమయంలో అనుసరించిన నిఘా వ్యవస్థలను మరోసారి పునరుద్ధరించారు. ఆసుపత్రుల్లో వైద్య సౌకర్యాలను సిద్ధం చేయడంతో పాటు, పరీక్షల సంఖ్యను పెంచాలని ఆరోగ్య శాఖ అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ చేశారు.
కడపలో వెలుగుచూసిన కేసులు
ఆంధ్రప్రదేశ్లోని కడప జిల్లాలో ఇటీవల ఒక 46 ఏళ్ల వ్యక్తి తీవ్ర శ్వాసకోశ ఇబ్బందులతో ఆసుపత్రిలో చేరారు. చికిత్స పొందుతూనే ఆయనకు కరోనా పాజిటివ్గా నిర్ధారణ అయింది. అలాగే, రాజంపేట ప్రాంతానికి చెందిన మరో రోగి కూడా వైరస్ బారిన పడి మరణించారు. ఈ సంఘటనల నేపథ్యంలో, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం వెంటనే స్పందించి కాంటాక్ట్ ట్రేసింగ్ను వేగవంతం చేసింది. క్షేత్రస్థాయిలో రాపిడ్ రెస్పాన్స్ టీమ్లను రంగంలోకి దించి, అనుమానితుల నుండి నమూనాలను సేకరిస్తోంది. అలాగే, ఆసుపత్రుల్లో ప్రత్యేక ఐసోలేషన్ వార్డులను సిద్ధంగా ఉంచాలని అధికారులకు సూచించారు.
పరీక్షలు… నిఘా పటిష్టం
కేంద్ర ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ జారీ చేసిన తాజా మార్గదర్శకాల ప్రకారం, ఒడిశా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ వ్యూహాలను సిద్ధం చేసింది. తీవ్రమైన శ్వాసకోశ వ్యాధులతో ఆసుపత్రుల్లో చేరే ప్రతి రోగికి తప్పనిసరిగా కోవిడ్ పరీక్షలు నిర్వహించాలని ఆదేశించారు. అలాగే, జలుబు, దగ్గు వంటి లక్షణాలు ఉన్నవారిలో కనీసం ఐదు శాతం మందికి పరీక్షలు చేయాలని నిర్ణయించారు. పాజిటివ్ అని తేలిన నమూనాలను జీనోమ్ సీక్వెన్సింగ్కు పంపి, ఏ రకమైన వైరస్ ప్రభావం ఉందో నిరంతరం పర్యవేక్షించనున్నారు.
ప్రస్తుతానికి ఎటువంటి ప్రయాణ ఆంక్షలు లేవని, ప్రజలు భయపడాల్సిన అవసరం లేదని అధికారులు చెబుతున్నారు. చేతులను శుభ్రంగా ఉంచుకోవడం, జ్వరం లేదా శ్వాస ఇబ్బందులు కనిపిస్తే వెంటనే వైద్యులను సంప్రదించడం వంటి జాగ్రత్తలు పాటించాలని సూచిస్తున్నారు. ఏది ఏమైనప్పటికీ, వదంతులను నమ్మకుండా అధికారిక సమాచారాన్ని మాత్రమే అనుసరించాలని ప్రభుత్వం కోరుతోంది. రాబోయే రోజుల్లో వైరస్ వ్యాప్తిని అరికట్టేందుకు అధికారులు నిరంతరం పర్యవేక్షణ కొనసాగిస్తున్నారు.