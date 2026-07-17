Sriharikota: రేపు విక్రమ్-1 రాకెట్ ప్రయోగం.. హాజరుకానున్న మంత్రి లోకేష్
Sriharikota: షార్ వేదికగా రేపు తొలిసారి విక్రమ్-1 ప్రైవేట్ రాకెట్ను ఇస్రో ప్రయోగించనుంది.ఏపీ ఐటీ, విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ ప్రత్యక్షంగా వీక్షించనున్నారు.
శ్రీహరికోట: రేపు శ్రీహరికోటలో తొలిసారి ప్రైవేట్ రాకెట్ ప్రయోగం,విక్రమ్-1 పేరుతో రాకెట్ ను ప్రయోగించునున్న ఇస్రో, ప్రయోగాన్ని ప్రత్యక్షంగా వీక్షించనున్న ఏపీ ఐటి,విద్యాశాఖ,మంత్రి నారా లోకేష్.
ప్రయోగం వీక్షణం కోసం ప్రత్యేక హెలికాప్టర్లో శ్రీసిటీ హెలిప్యాడ్కు చేరుకుని, అక్కడ నుండి రోడ్డు మార్గం ద్వారా ఉదయం 10:30 గంటలకు శ్రీహరికోటకు చేరుకోనున్న లోకేష్, రాకెట్ ప్రయోగాన్ని తిలకించిన అనంతరం, మధ్యాహ్నం 12:30 గంటలకు తిరిగి శ్రీసిటీకి చేరుకునిఅటు నుంచి హెలికాప్టర్లో హైదరాబాద్కు వెళ్ళనున్న మంత్రి లోకేష్
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