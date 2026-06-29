Atchannaidu: దుర్గమ్మ సన్నిధిలో మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు ప్రత్యేక పూజలు.. రైతాంగానికి ఖరీఫ్ భరోసా!
Atchannaidu: ఖరీఫ్ సీజన్ ప్రారంభానికి ముందే రాష్ట్ర రైతాంగానికి ధైర్యం చెప్పేలా వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు విజయవాడలో కనకదుర్గమ్మను దర్శించుకున్నారు.
Atchannaidu: ఖరీఫ్ సీజన్ ప్రారంభానికి ముందే రాష్ట్ర రైతాంగానికి ధైర్యం చెప్పేలా వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు విజయవాడలో కనకదుర్గమ్మను దర్శించుకున్నారు. రాష్ట్రంలోని ప్రతి రైతు సంతోషంగా ఉండాలని, పంటలు సమృద్ధిగా పండాలని, రైతుల జీవితాల్లో ఆనందం వెల్లివిరియాలని అమ్మవారిని ప్రార్థించారు. మరోవైపు ప్రభుత్వం ఖరీఫ్ సాగుకు అవసరమైన అన్ని ఏర్పాట్లను పూర్తి చేసిందని స్పష్టం చేస్తూ రైతులు ఎలాంటి ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని భరోసా ఇచ్చారు.
ఇంద్రకీలాద్రిపై కొలువై ఉన్న కనకదుర్గమ్మను దర్శించుకున్న మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. రాష్ట్రంలో సకాలంలో వర్షాలు కురవాలని, పంటలు బాగా పండాలని, రైతులకు మంచి దిగుబడులతో పాటు గిట్టుబాటు ధరలు లభించాలని అమ్మవారిని వేడుకున్నారు. వ్యవసాయం బాగుంటేనే రాష్ట్ర ఆర్థిక వ్యవస్థ బలపడుతుందనే భావనతో రైతుల సంక్షేమం కోసం ప్రత్యేక ప్రార్థనలు చేసినట్లు తెలిపారు. ప్రతి ఎకరం పచ్చదనంతో కళకళలాడాలని, రైతు కుటుంబాల్లో సంతోషం నిండాలని ఆకాంక్షించారు.
కనకదుర్గమ్మ దర్శనం అనంతరం మంత్రి గుంటూరులోని లామ్లో ఉన్న ఎన్జీ రంగా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయంలో జరిగే ఏరువాక కార్యక్రమంలో పాల్గొననున్నారు. ఖరీఫ్ సీజన్కు అధికారికంగా శ్రీకారం చుట్టే ఈ కార్యక్రమంలో రైతులకు ప్రభుత్వం చేపట్టిన చర్యలు, ఆధునిక సాగు పద్ధతులు, నాణ్యమైన విత్తనాలు, సమతుల్య ఎరువుల వినియోగంపై అవగాహన కల్పించనున్నారు. రైతులు శాస్త్రీయ విధానాలతో సాగు చేపట్టి అధిక దిగుబడులు సాధించాలని ప్రభుత్వం కోరుతోంది.
ఈ సందర్భంగా మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు రైతులకు కీలక భరోసా ఇచ్చారు. ఖరీఫ్కు అవసరమైన అన్ని రకాల ఎరువులు, నాణ్యమైన విత్తనాలు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సమృద్ధిగా అందుబాటులో ఉన్నాయని తెలిపారు. ఎక్కడా కొరత లేదని, రైతులు ఎలాంటి అపోహలు లేదా ఆందోళనలకు గురికావద్దని స్పష్టం చేశారు. అవసరమైన నిల్వలను ముందుగానే సిద్ధం చేసి జిల్లాల వారీగా సరఫరా వ్యవస్థను బలోపేతం చేశామని చెప్పారు. రైతులకు అవసరమైన ప్రతి సహాయ సహకారం ప్రభుత్వం అందిస్తుందని హామీ ఇచ్చారు.
ఖరీఫ్ సీజన్ను విజయవంతంగా నిర్వహించేందుకు ప్రభుత్వం అన్ని శాఖలతో సమన్వయం చేస్తోందని మంత్రి వెల్లడించారు. వర్షాభావ పరిస్థితులు లేదా ఎల్ నీనో ప్రభావం వచ్చినా ధైర్యంగా ఎదుర్కొనేలా ప్రత్యామ్నాయ కార్యాచరణ సిద్ధం చేసినట్లు తెలిపారు. రైతులు వ్యవసాయ అధికారుల సూచనలు పాటిస్తూ పంటల ఎంపిక, నీటి వినియోగం, ఎరువుల వాడకంలో శాస్త్రీయ పద్ధతులను అనుసరించాలని సూచించారు. రైతు సంక్షేమమే ప్రభుత్వ ప్రధాన లక్ష్యమని, రైతు బాగుంటే రాష్ట్రం బాగుంటుందనే ఆలోచనతో ప్రభుత్వం పనిచేస్తోందని మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు స్పష్టం చేశారు. రైతు ముఖంలో చిరునవ్వు చూడటమే ప్రభుత్వ విజయమని పేర్కొన్నారు.