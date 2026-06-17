Kurupam: మోదీ నాయకత్వంలో దేశం అభివృద్ధి పథంలోకి: ద్వారపురెడ్డి
Kurupam: కురుపాంలో భాజపా నూతన కార్యాలయం ప్రారంభం.. "మన ఊరు - మన జెండా" కార్యక్రమం నిర్వహణ
Kurupam: ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ నాయకత్వంలో దేశం అభివృద్ధి, సంక్షేమ రంగాల్లో వేగంగా పురోగమిస్తోందని భారతీయ జనతా పార్టీ మన్యం జిల్లా అధ్యక్షులు ద్వారపురెడ్డి శ్రీనివాసరావు అన్నారు. బుధవారం కురుపాం మండల కేంద్రంలో భాజపా నూతన నియోజకవర్గ కార్యాలయాన్ని ఆయన ప్రారంభించారు.
ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ వికసిత్ భారత్ లక్ష్యంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం దేశవ్యాప్తంగా పలు అభివృద్ధి, సంక్షేమ కార్యక్రమాలను విజయవంతంగా అమలు చేస్తోందన్నారు. మోదీ పాలనలో మౌలిక సదుపాయాల కల్పన, గ్రామీణాభివృద్ధి, ఆర్థిక పురోగతి, ప్రజా సంక్షేమ రంగాల్లో దేశం గణనీయమైన ప్రగతి సాధించిందని పేర్కొన్నారు.
కేంద్ర ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న సంక్షేమ పథకాలు, అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను గ్రామస్థాయిలో ప్రజలకు విస్తృతంగా తెలియజేయాలని పార్టీ కార్యకర్తలకు సూచించారు. అనంతరం “మన ఊరు – మన జెండా” కార్యక్రమంలో భాగంగా పార్టీ జెండాను ఆవిష్కరించారు.
ఈ కార్యక్రమంలో భాజపా ఎస్టీ మోర్చా జిల్లా అధ్యక్షులు హేమనాయక్, పార్టీ నాయకులు దూళి కేశవరావు, బోటు అనిల్ కుమార్, గౌడు బాలంకి, గీతారాణి తదితరులు పాల్గొన్నారు.