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Razole: భారీ వర్షాలకు జలదిగ్బంధంలో రాజోలు ఎంపీడీవో కార్యాలయం!

Razole: రాజోలులో భారీ వర్షాలకు జలదిగ్బంధంలో చిక్కుకున్న ఎంపీడీవో కార్యాలయం.. సరైన డ్రైనేజీ వ్యవస్థ లేక ఇబ్బందులు పడుతున్న అధికారులు, ప్రజలు.

PRABHU, RAZOLE
Published on: 25 Sept 2026 1:34 PM IST
Razole
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Razole: భారీ వర్షాలకు జలదిగ్బంధంలో రాజోలు ఎంపీడీవో కార్యాలయం!

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Razole: గత రెండు రోజులుగా కురుస్తున్న భారీ వర్షాలకు రాజోలు ఎంపీడీవో కార్యాలయం జలదిగ్బంధంలో చిక్కుకుంది. సరైన డ్రైనేజీ వ్యవస్థ లేకపోవడంతో కార్యాలయ ప్రాంగణం మొత్తం నీటితో నిండిపోయింది. ప్రధాన ద్వారం నుంచి కార్యాలయంలోకి వెళ్లే మార్గం సైతం నీటమునిగింది.

దీంతో అధికారులు, సిబ్బంది, వివిధ పనుల కోసం వచ్చే ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. కార్యాలయ పరిసరాల్లో నీరు నిలిచిపోవడంతో దోమలు, దుర్వాసన సమస్యలు తలెత్తుతున్నాయని స్థానికులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. వెంటనే నీటిని తొలగించి, శాశ్వత డ్రైనేజీ వ్యవస్థ ఏర్పాటు చేయాలని అధికారులు, ప్రజాప్రతినిధులను స్థానికులు కోరుతున్నారు.

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PRABHU, RAZOLE

PRABHU, RAZOLE

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