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Deputy CM: కోకిలాబెన్ అంబానీ ఆసుపత్రిలో పవన్ కళ్యాణ్ హెల్త్ చెకప్

Deputy CM: ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ భుజం నొప్పితో ముంబైలోని కోకిలాబెన్ ఆసుపత్రిలో చేరారు. రొటేటర్ కఫ్ కండరాల గాయానికి పరీక్షలు చేయించుకుంటున్నారు.

Hari Kishan AP Bureau Chief
Published on: 29 Jun 2026 6:52 PM IST
Deputy CM
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Deputy CM: కోకిలాబెన్ అంబానీ ఆసుపత్రిలో పవన్ కళ్యాణ్ హెల్త్ చెకప్

Deputy CM: రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన ఒక కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. గత కొంతకాలంగా భుజాల నొప్పితో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న ఆయన, వైద్య పరీక్షల కోసం ముంబైకి వెళ్లారు. రెండు భుజాల్లోని రొటేటర్ కఫ్ కండరాలకు గాయాలు కావడంతో పాటు కండరాలు చిట్లినట్లు వైద్యులు గుర్తించిన నేపథ్యంలో మరింత లోతైన పరీక్షలు చేయించుకోవాలని నిర్ణయించారు. దీంతో కొద్దిసేపటి క్రితమే ఆయన ముంబై చేరుకున్నారు.

ముంబైలోని ప్రముఖ కోకిలాబెన్ ధీరూభాయ్ అంబానీ ఆసుపత్రిలో పవన్ కళ్యాణ్ వైద్య పరీక్షలు చేయించుకోనున్నారు. గత కొంతకాలంగా అధికారిక కార్యక్రమాలు, ప్రజా పర్యటనలు, వరుస సమావేశాలతో బిజీగా ఉన్నప్పటికీ భుజాల నొప్పిని పెద్దగా పట్టించుకోకుండా విధులు నిర్వర్తించారు. అయితే నొప్పి తీవ్రత పెరగడంతో నిపుణుల సలహా మేరకు ప్రత్యేక వైద్య పరీక్షలు చేయించుకోవాలని నిర్ణయించినట్లు సమాచారం. ఆయన వెంట సతీమణి అన్నా కొణిదెల కూడా ముంబైకి వెళ్లారు.

రొటేటర్ కఫ్ అనేది భుజం కదలికలకు కీలకమైన కండరాలు, స్నాయువుల సముదాయం. వీటికి గాయమైతే చేతిని పైకి ఎత్తడం, బరువులు మోయడం, సాధారణ కదలికలు చేయడం కూడా కష్టమవుతుంది. ఇలాంటి సమస్య తీవ్రంగా ఉంటే ఫిజియోథెరపీ నుంచి శస్త్రచికిత్స వరకు వివిధ చికిత్సలు అవసరమవుతాయి. పవన్ కళ్యాణ్ విషయంలో వైద్య పరీక్షల అనంతరం తదుపరి చికిత్సపై వైద్యులు నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉంది.

పవన్ కళ్యాణ్ ఆరోగ్య పరిస్థితిపై అభిమానులు, జనసేన నాయకులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. త్వరగా కోలుకుని మళ్లీ ప్రజాసేవలో చురుగ్గా పాల్గొనాలని ఆకాంక్షిస్తున్నారు. వైద్య పరీక్షల ఫలితాలు వచ్చిన తర్వాత ఆయనకు విశ్రాంతి అవసరమా? లేక సాధారణ కార్యక్రమాలు కొనసాగించగలరా? అన్నదానిపై స్పష్టత వచ్చే అవకాశం ఉంది. ప్రస్తుతం ఆయన ఆరోగ్య పరీక్షలపైనే అందరి దృష్టి నెలకొంది.

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Hari Kishan AP Bureau Chief

Hari Kishan AP Bureau Chief

రెండు దశాబ్దాల సుదీర్ఘ అనుభవంతో, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయ, సామాజిక మరియు పరిపాలనాంశాలపై క్షుణ్ణమైన పట్టున్న సీనియర్ జర్నలిస్ట్ మరియు ‘ఏపీ బ్యూరో చీఫ్’.

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