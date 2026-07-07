Weather Update : తెలుగు రాష్ట్రాలకు వాతావరణ శాఖ చల్లని కబురు.. వచ్చే ఐదు రోజులు వర్ష సూచన
Weather Update : నైరుతి రుతుపవనాలు, బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన పరిస్థితుల ప్రభావంతో ఏపీ, తెలంగాణలో రాబోయే ఐదు రోజుల పాటు తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.
Weather Update : గత కొన్ని రోజులుగా ఉక్కపోత, ఎండల సెగతో ఇబ్బంది పడుతున్న తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలకు భారత వాతావరణ శాఖ తీపి కబురు అందించింది. ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాలలో రాబోయే ఐదు రోజుల పాటు వాతావరణం పూర్తిగా చల్లబడనుందని అధికారులు వెల్లడించారు. ఇరు రాష్ట్రాల్లోని పలు ప్రాంతాల్లో తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని ఐఎమ్డీ ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది. నైరుతి రుతుపవనాలు చురుగ్గా కదలడం, అలాగే బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన కొన్ని ప్రత్యేక వాతావరణ పరిస్థితుల వల్ల ఈ వర్షాలు కురుస్తాయని శాస్త్రవేత్తలు అంచనా వేస్తున్నారు. ఈ వానల వల్ల ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గి, వాతావరణం ఆహ్లాదకరంగా మారనుంది.
హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. ఈ ఐదు రోజుల్లో కేవలం వర్షాలు మాత్రమే కాకుండా, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా బలమైన ఈదురు గాలులు వీచే ప్రమాదం ఉంది. తెలంగాణలోని చాలా జిల్లాలలో అక్కడక్కడా గంటకు 50 నుంచి 60 కిలోమీటర్ల వేగంతో భారీ గాలులు వీస్తాయని అధికారులు ప్రత్యేక హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. ముఖ్యంగా జూలై 11వ తేదీ వరకు ఈ ఈదురు గాలుల తీవ్రత కొనసాగుతుందని, కాబట్టి ప్రజలు, ముఖ్యంగా రైతులు మరియు వాహనదారులు ప్రయాణాల సమయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. బలమైన గాలుల వల్ల చెట్లు, విద్యుత్ స్తంభాలు కూలిపోయే అవకాశం ఉన్నందున జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని స్పష్టం చేశారు.
రాబోయే 48 గంటలు అత్యంత కీలకం
తెలంగాణ వ్యాప్తంగా భారీ వర్షాలు కురవకపోయినప్పటికీ, దాదాపు అన్ని జిల్లాల్లో మోస్తరు జల్లులు పడే అవకాశం ఉంది. అయితే రాబోయే 48 గంటల పాటు రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాలకు ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాల హెచ్చరికలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ఆదిలాబాద్, కుమరమ్ భీమ్ ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల, నిర్మల్, పెద్దపల్లి, జయశంకర్ భూపాలపల్లి వంటి జిల్లాలలో వాతావరణం ఒక్కసారిగా మారిపోనుంది. ఈ ప్రాంతాలలో మెరుపులు ఎక్కువగా వచ్చే అవకాశం ఉన్నందున, పిడుగుపాట్ల పట్ల ప్రజలు జాగ్రత్తగా ఉండాలని, ఉరుములు వచ్చే సమయంలో చెట్ల కింద గానీ, బహిరంగ ప్రదేశాలలో గానీ నిలబడవద్దని వాతావరణ కేంద్రం అధికారులు హెచ్చరించారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్లోనూ వానల జోరు
మరోవైపు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో కూడా వర్షాల ప్రభావం స్పష్టంగా కనిపించబోతోంది. ఏపీలోని పలు కోస్తాంధ్ర, రాయలసీమ జిల్లాలలో ఈదురు గాలులతో కూడిన మోస్తరు వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర విపత్తు నిర్వహణ అథారిటీ (APSDMA) తెలిపిన సమాచారం ప్రకారం.. మంగళవారం శ్రీకాకుళం జిల్లాలో విస్తారంగా తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం దట్టంగా ఉంది. శ్రీకాకుళంతో పాటు ఉత్తర కోస్తాలోని విజయనగరం, పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాల్లో కూడా వానలు పడవచ్చు. అలాగే రాష్ట్రంలోని మిగిలిన జిల్లాలలో కూడా ఆకాశం మేఘావృతమై ఉండి, అక్కడక్కడా తేలికపాటి చినుకులు పడే అవకాశం ఉందని విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ తెలిపింది.