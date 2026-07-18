Weather Update : బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో శనివారం భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం
Weather Update : బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం, ఉపరితల ద్రోణి ప్రభావంతో శనివారం ఏపీ, తెలంగాణల్లోని పలు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.
Weather Update : గత కొన్ని రోజులుగా భానుడి భగభగలు తగ్గి, వర్షాకాలం ప్రారంభమై నెల రోజులు దాటుతున్నప్పటికీ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎండల తీవ్రత, ఉక్కపోత మాత్రం తగ్గడం లేదు. దీనివల్ల తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్న ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ ప్రజలకు రెండు రాష్ట్రాల వాతావరణ శాఖలు ఎట్టకేలకు ఒక చల్లని కబురు అందించాయి. బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన బలమైన అల్పపీడనం, దానికి తోడుగా కొనసాగుతున్న ఉపరితల ఆవర్తన ద్రోణి ప్రభావంతో శనివారం నాడు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని పలు ప్రాంతాల్లో వాతావరణం ఒక్కసారిగా చల్లబడింది. రాబోయే కొన్ని గంటల్లో రెండు రాష్ట్రాల్లోని అనేక జిల్లాల్లో మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురిసేందుకు అనుకూల పరిస్థితులు ఉన్నాయని వాతావరణ కేంద్రాలు స్పష్టం చేశాయి.
ఆంధ్రప్రదేశ్లో వానల బీభత్సం
ఆంధ్రప్రదేశ్ విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ తాజా నివేదిక ప్రకారం.. అల్పపీడన ప్రభావం రాష్ట్రంలోని కోస్తాంధ్రా, ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాలపై తీవ్రంగా ఉండనుంది. ముఖ్యంగా విజయనగరం, పార్వతీపురం మన్యం, అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా, అంబేద్కర్ కోనసీమ, తూర్పుగోదావరి, పశ్చిమగోదావరి జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. వీటితో పాటు ఏలూరు, కృష్ణా, ఎన్టీఆర్, గుంటూరు జిల్లాలలో కూడా మోస్తరు నుంచి ఉరుములతో కూడిన భారీ వానలు పడతాయని అధికారులు హెచ్చరించారు. వర్షం పడే సమయంలో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, చెట్ల కింద లేదా బలహీనమైన నిర్మాణాల వద్ద ఆశ్రయం పొందవద్దని సూచించారు.
గంటకు 50 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు
ఈ అల్పపీడన ప్రభావంతో కేవలం వర్షాలు మాత్రమే కాకుండా కోస్తా తీరం వెంబడి ఈదురుగాలులు కూడా బలంగా వీయనున్నాయి. వాతావరణ శాఖ అంచనా ప్రకారం.. గంటకు 40 నుంచి 50 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు వీచే ప్రమాదం ఉంది. దీనివల్ల సముద్రం తీవ్ర అల్లకల్లోలంగా మారే అవకాశం ఉందని, తీరంలో భారీగా రాకాసి అలలు ఎగసిపడే ప్రమాదం ఉందని అధికారులు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో మత్స్యకారులు ఎవరూ కూడా చేపల వేట కోసం సముద్రంలోకి వెళ్లవద్దని కఠిన హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. తీర ప్రాంత ప్రజలు కూడా తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని విపత్తు నిర్వహణ శాఖ సూచించింది.
తెలంగాణలోనూ దంచికొట్టనున్న వానలు
అటు తెలంగాణపై కూడా అల్పపీడన ప్రభావం గట్టిగానే చూపించనుంది. హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. రాష్ట్రంలోని ఉత్తర, తూర్పు జిల్లాల్లో శనివారం భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల, జయశంకర్ భూపాలపల్లి, ములుగు, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, వరంగల్, హనుమకొండ, జనగాం, సిద్దిపేట, మెదక్, కామారెడ్డి జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు పడతాయని వాతావరణ శాఖ స్పష్టం చేసింది. ఈ జిల్లాలకు ఇప్పటికే ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేశారు. హైదరాబాద్ సహా మిగిలిన జిల్లాల్లో ఆకాశం మేఘావృతమై ఉండి, అక్కడక్కడా తేలికపాటి నుండి మోస్తరు జల్లులు కురిసే అవకాశం ఉందని వెల్లడించారు. ఈ వర్షాలతోనైనా ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గి వాతావరణం కాస్త చల్లబడుతుందని ప్రజలు ఆశిస్తున్నారు.