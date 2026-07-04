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రైతన్నలకు శుభవార్త: ఏపీలో వారసత్వ భూముల రిజిస్ట్రేషన్ కాగానే ఆటో-మ్యుటేషన్!

ఏపీలో వారసత్వ వ్యవసాయ భూముల బదలాయింపు ప్రక్రియను ప్రభుత్వం మరింత సులభతరం చేసింది.

Arun Chilukuri
Published on: 4 July 2026 2:16 PM IST
రైతన్నలకు శుభవార్త: ఏపీలో వారసత్వ భూముల రిజిస్ట్రేషన్ కాగానే ఆటో-మ్యుటేషన్!
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ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని భూ యజమానులకు, ముఖ్యంగా సాగు చేసుకునే రైతులకు కూటమి ప్రభుత్వం భారీ ఊరటనిచ్చింది. వారసత్వంగా సంక్రమించిన వ్యవసాయ భూముల బదలాయింపు ప్రక్రియను మరింత సరళతరం చేస్తూ రెవెన్యూ శాఖ సరికొత్త విధానాన్ని అమల్లోకి తెచ్చింది. ఇప్పటికే నామమాత్రపు స్టాంప్ డ్యూటీతో రిజిస్ట్రేషన్లకు వీలు కల్పించిన సర్కార్.. తాజాగా వారసత్వ ఆస్తుల పంపకాల దస్తావేజు రిజిస్ట్రేషన్ పూర్తి కాగానే, ఆటోమేటిక్‌గా మ్యుటేషన్ (రెవెన్యూ రికార్డుల్లో పేరు మార్పిడి) జరిగేలా ‘ఆటో-మ్యుటేషన్’ విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టింది. ఈ నిర్ణయంతో రైతులు ఇకపై రెవెన్యూ కార్యాలయాల చుట్టూ తిరిగే అవస్థలు పూర్తిగా తప్పనున్నాయి.

ఇంతకుముందు, కుటుంబ పెద్ద మరణానంతరం వారసులు తమ పేర్ల మీదకు భూమిని మార్చుకోవాలంటే ఒక పెద్ద ప్రహసనంగా ఉండేది. ముందుగా గ్రామ లేదా వార్డు సచివాలయాల్లో ఫ్యామిలీ మెంబర్ సర్టిఫికెట్ (FMC) కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవడం, ఆ తర్వాత రెవెన్యూ అధికారులను ఆశ్రయించి మ్యుటేషన్ చేయించుకోవడం వంటి పనుల వల్ల రైతులకు కాలయాపనతో పాటు శ్రమ, ఖర్చు తడిసి మోపెడయ్యేవి.

కొత్త విధానం ఇలా సాగుతుంది:

రిజిస్ట్రేషన్ స్పాట్‌లోనే సమాచారం: కుటుంబ సభ్యులు తమ మధ్య ఆస్తులను పంచుకుంటూ రాసుకున్న పంపకాల దస్తావేజును సబ్-రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయంలో రిజిస్ట్రేషన్ చేయించిన వెంటనే, ఆ సమాచారం ఆన్‌లైన్ ద్వారా నేరుగా రెవెన్యూ శాఖకు చేరుతుంది.

ఆటోమేటిక్ వెరిఫికేషన్: ఈ డేటా ఆధారంగా రెవెన్యూ రికార్డుల్లో వారసుల పేర్లను నమోదు చేసే ‘ఆటో-మ్యుటేషన్’ ప్రక్రియ ఆటోమేటిక్‌గా పూర్తవుతుంది. అంటే.. ఇటు రిజిస్ట్రేషన్, అటు మ్యుటేషన్ ఏకకాలంలో జరిగిపోతాయి.

ముఖ్య గమనిక (వీలునామా లేకపోతే FMC తప్పనిసరి):

ఈ ప్రక్రియలో ప్రభుత్వం ఒక కీలక నిబంధనను పెట్టింది. ఒకవేళ కుటుంబ పెద్ద (తాత, తండ్రి లేదా తల్లి) ఎలాంటి వీలునామా (Will) రాయకుండా మరణిస్తే.. వారసులు ఆస్తి పంపకాల దస్తావేజును రిజిస్ట్రేషన్ చేసే సమయంలో తప్పనిసరిగా సచివాలయం జారీ చేసిన ఫ్యామిలీ మెంబర్ సర్టిఫికెట్ (FMC) సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. వీలునామా ఉంటే మాత్రం ఈ నిబంధన వర్తించదు.

రైతులకు రూ.100 లకే రిజిస్ట్రేషన్.. మరిన్ని ప్రయోజనాలు!

గతంలోనే ఏపీ ప్రభుత్వం వారసత్వ భూముల రిజిస్ట్రేషన్‌ ఛార్జీలను భారీగా తగ్గించిన సంగతి తెలిసిందే.

రూ. 10 లక్షల లోపు విలువైన వ్యవసాయ భూమికి కేవలం రూ. 100 స్టాంప్ డ్యూటీ.

రూ. 10 లక్షలు దాటితే కేవలం రూ. 1,000 స్టాంప్ డ్యూటీగా నిర్ణయించింది.

ఇప్పుడు ఈ రిజిస్ట్రేషన్‌ను నేరుగా మ్యుటేషన్‌తో అనుసంధానించడం వల్ల రైతులకు పూర్తిస్థాయి భూ హక్కులు క్షణాల్లో లభిస్తాయి. దీనివల్ల కొత్త పట్టాదారు పాస్‌పుస్తకాలు (Passbooks) సకాలంలో చేతికి అందడమే కాకుండా, ప్రభుత్వ పథకాలు పొందడానికి, బ్యాంకుల నుండి పంట రుణాలు (Crop Loans) తీసుకోవడానికి ఎంతో సులభతరం అవుతుంది. ఈ సమీకృత విధానం పరిపాలనలో అవినీతిని అరికట్టి, పారదర్శకతను పెంచుతుందని అధికారులు ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

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Arun Chilukuri

Arun Chilukuri

వెబ్ జర్నలిస్ట్ గా నా కెరీర్ HMTV ద్వారా పదేళ్ల క్రితం ప్రారంభం అయింది. పదేళ్లుగా HMTV లోనే వెబ్సైట్ కు ఆర్టికల్స్ రాస్తున్నాను. దాదాపుగా అన్ని కేటగిరీల్లోనూ ముఖ్యంగా తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల వార్తలతో పాటు వివిధ కేటగిరీల్లో అవసరాన్ని బట్టి ఆర్టికల్స్, బ్రేకింగ్ న్యూస్ ను ఇవ్వడం చేస్తున్నాను.

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