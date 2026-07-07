AP Government : ఏపీ ప్రభుత్వం సంచలన నిర్ణయం.. ఇక పై వారి అకౌంట్లలో రూ. 5 వేల నగదు బహుమతి
AP Government : ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం జనాభా నిర్వహణపై సరికొత్త నిర్ణయం తీసుకుంది. ముగ్గురు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ మంది పిల్లలు ఉన్న దంపతులకు రూ.5 వేల నగదు ప్రోత్సాహకం ప్రకటించింది.
AP Government : ఒకప్పుడు ఇద్దరే ముద్దు.. ఒక్కరైతే ఇంకా ముద్దు అనే నినాదాలు దేశవ్యాప్తంగా విపరీతంగా వినిపించేవి. కానీ కాలంతో పాటు పరిస్థితులు పూర్తిగా మారిపోయాయి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా తగ్గుతున్న జననాల రేటు, వేగంగా పెరుగుతున్న వృద్ధుల జనాభా, భవిష్యత్తులో రాబోయే శ్రామిక శక్తి కొరత వంటి అంశాలు ఇప్పుడు ప్రపంచ దేశాలతో పాటు భారత ప్రభుత్వాలను కూడా కొత్తగా ఆలోచింపజేస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం కేవలం కుటుంబ నియంత్రణకే పరిమితం కాకుండా, ఒక అడుగు ముందుకు వేసి జనాభా నిర్వహణను ప్రోత్సహించాలని నిర్ణయించింది. ఇందులో భాగంగా ముగ్గురు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ మంది పిల్లలు ఉన్న దంపతులకు ప్రత్యేక నగదు ప్రోత్సాహకాన్ని ప్రకటించి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది.
ప్రతి సంవత్సరం జూలై 11వ తేదీన ప్రపంచ జనాభా దినోత్సవాన్ని నిర్వహిస్తారు. ఈ సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని ఆంధ్రప్రదేశ్ వైద్య, ఆరోగ్య కుటుంబ సంక్షేమ శాఖ జూలై 11 నుంచి జూలై 18వ తేదీ వరకు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వారం రోజుల పాటు ప్రత్యేక అవగాహన ప్రచార కార్యక్రమాలను నిర్వహించనుంది. “పిల్లల మధ్య ఎడం పాటిద్దాం… ఆరోగ్యవంతమైన, సంతోషకరమైన కుటుంబాన్ని నిర్మిద్దాం” అనే కొత్త నినాదంతో ఈ ప్రచారం సాగనుంది. ఈ వారోత్సవాల్లో భాగంగా ప్రతి జిల్లాలో ముగ్గురు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ మంది పిల్లలు ఉన్న మూడు ఉత్తమ జంటలను ఎంపిక చేసి, ఒక్కో జంటకు రూ.5,000 చొప్పున నగదు బహుమతి ఇవ్వనున్నారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మొత్తం 84 జంటలకు ఈ లబ్ధి చేకూరనుంది. ఒకవేళ అర్హులైన జంటల సంఖ్య ఎక్కువగా ఉంటే పారదర్శకంగా లక్కీ డ్రా తీసి విజేతలను ఎంపిక చేస్తారు.
ఎక్కువ మంది పిల్లలు ఉన్నవారిని ప్రోత్సహిస్తూనే, మరోవైపు కుటుంబ నియంత్రణ, తల్లి ఆరోగ్య లక్ష్యాలను కూడా ప్రభుత్వం విస్మరించలేదు. మొదటి కాన్పుకు, రెండో కాన్పుకు మధ్య కనీసం రెండేళ్ల కాలం పాటు విరామం పాటించిన దంపతులను కూడా ఆర్థికంగా అభినందించాలని నిర్ణయించారు. ఈ విభాగంలో ప్రతి జిల్లా నుంచి ఆరు జంటలను ఎంపిక చేసి వారికి కూడా రూ.5,000 చొప్పున నగదు ప్రోత్సాహకాన్ని అందజేస్తారు. ఇందులో కూడా లబ్ధిదారుల సంఖ్య ఎక్కువగా ఉంటే లక్కీ డ్రా విధానాన్నే అమలు చేయనున్నారు.
వైద్య నిపుణుల నివేదికల ప్రకారం.. రెండు కాన్పుల మధ్య కనీసం రెండేళ్ల సమయం ఉండటం వల్ల తల్లి శారీరక ఆరోగ్యం పూర్తిగా కుదుటపడుతుంది. దీనివల్ల తదుపరి గర్భధారణ సమయంలో ఎలాంటి ఆరోగ్య సమస్యలు రాకుండా ఉంటాయి. పుట్టబోయే శిశువు కూడా పూర్తి ఆరోగ్యంతో జన్మిస్తుంది. ఆరోగ్య శాఖ అంచనాల ప్రకారం, తల్లులు ఈ రెండేళ్ల విరామ నియమాన్ని కచ్చితంగా పాటిస్తే ప్రసవ సమయంలో జరిగే మాతృ మరణాలను 30 శాతం వరకు, అలాగే పసిపిల్లల శిశు మరణాలను 10 శాతం వరకు తగ్గించవచ్చు. అందుకే ఈ అంశంపై ప్రజల్లో విస్తృత అవగాహన కల్పించడమే ప్రభుత్వ ముఖ్య ఉద్దేశం.
ఈ ప్రత్యేక ప్రచారంలో భాగంగా చిన్న వయసులోనే గర్భధారణలు ఎక్కువగా నమోదవుతున్న వెనుకబడిన జిల్లాలు, మండలాలపై అధికారులు ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టనున్నారు. మహిళలకు ప్రసవానంతరం అందుబాటులో ఉండే గర్భనిరోధక సాధనాలు, అడ్వాన్స్డ్ అంతరా ఇంజెక్షన్లు, ఇతర సురక్షితమైన కుటుంబ సంక్షేమ పద్ధతులపై నూతన దంపతులకు అవగాహన కల్పిస్తారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయడానికి కేవలం ఆరోగ్య శాఖే కాకుండా పంచాయతీరాజ్, పురపాలక సంస్థలు, మహిళా శిశు సంక్షేమ శాఖ, పొదుపు సంఘాలు (SHG), ఆశా కార్యకర్తలు, ఏఎన్ఎంలు, అంగన్వాడీ సిబ్బంది కలిసి పనిచేయనున్నారు. క్షేత్రస్థాయిలో అద్భుతంగా పనిచేసే వైద్యులకు, సిబ్బందికి కూడా నగదు పురస్కారాలు అందజేయనున్నారు. ఈ పనుల కోసం ప్రభుత్వం మొత్తం రూ.56 లక్షల బడ్జెట్ను విడుదల చేసింది.