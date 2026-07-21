Omicron RF.5 : ఏపీలో మళ్లీ కరోనా కలకలం.. 19 చేరిన కేసుల సంఖ్య..!
Omicron RF.5 : నాలుగేళ్ల విరామం తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్లో కరోనా మహమ్మారి మళ్లీ వెలుగు చూడటం ప్రజల్లోనూ, ఆరోగ్య శాఖ వర్గాల్లోనూ ఆందోళన రేకెత్తిస్తోంది. రాష్ట్రంలో
Omicron RF.5 : నాలుగేళ్ల విరామం తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్లో కరోనా మహమ్మారి మళ్లీ వెలుగు చూడటం ప్రజల్లోనూ, ఆరోగ్య శాఖ వర్గాల్లోనూ ఆందోళన రేకెత్తిస్తోంది. రాష్ట్రంలో నమోదైన మొత్తం కోవిడ్ కేసుల సంఖ్య 19కి చేరుకుంది. ఇందులో అత్యధికంగా వైఎస్సార్ కడప జిల్లాలోనే 8 కేసులు వెలుగుచూడగా, గుంటూరు , కాకినాడ జిల్లాల్లో రెండేసి చొప్పున నమోదయ్యాయి. వీటితో పాటు విశాఖపట్నం, ఏలూరు, నెల్లూరు , ఎన్టీఆర్ జిల్లాల్లో ఒక్కో కేసు బయటపడినట్లు ఆరోగ్య శాఖ అధికారులు వెల్లడించారు.
బాధితుల ఆరోగ్య పరిస్థితి , చికిత్స
బాధితుల్లో ముగ్గురు ఇప్పటికే సంపూర్ణంగా కోలుకుని ఆసుపత్రి నుంచి డిశ్చార్జి కాగా, మరో నలుగురు హోం ఐసోలేషన్లో చికిత్స పొందుతున్నారు. మిగిలిన 8 మంది బాధితులు ప్రస్తుతం వివిధ ఆసుపత్రుల్లో వైద్యుల పర్యవేక్షణలో ఉన్నారు. అయితే గత 25 రోజుల్లో కరోనా సోకిన వారిలో నలుగురు మృతి చెందడం కొంత కలవరానికి గురిచేస్తున్నప్పటికీ, వారంతా ఇప్పటికే తీవ్రమైన దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్నారని వైద్యులు స్పష్టం చేశారు. ల్యాబ్ పరీక్షల నివేదికల ప్రకారం ప్రస్తుతం వ్యాపిస్తున్న ఈ కొత్త కేసులకు 'ఒమిక్రాన్ RF.5' వేరియంట్ కారణమని తేలింది.
ఆసుపత్రులకు హైఅలర్ట్.. అధికారుల కీలక ఆదేశాలు
ఒమిక్రాన్ ఆర్ఎఫ్.5 వేరియంట్ కేసులు పెరుగుతుండటంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం , ఆరోగ్య శాఖ యంత్రాంగం వెంటనే అప్రమత్తమయ్యాయి. ఈ నేపథ్యంలో అన్ని జిల్లాల అధికారులకు పలు కీలక మార్గదర్శకాలు జారీ చేశారు. ముఖ్యంగా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులన్నింటిలో అవసరమైన మందులు, కొవిడ్ టెస్టింగ్ కిట్లు , ఆక్సిజన్ నిల్వలను తగినంతగా సిద్ధంగా ఉంచుకోవాలని సూచించారు. ప్రస్తుతానికి నమోదవుతున్న కేసుల సంఖ్య తక్కువగానే ఉన్నప్పటికీ, ప్రజలు ఏమాత్రం నిర్లక్ష్యం వహించకూడదని వైద్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
'ఒమిక్రాన్ RF.5' లక్షణాలు , ప్రభావం
ఈ కొత్త వేరియంట్ వల్ల పెద్దగా ప్రమాదమేమీ లేదని, సాధారణ కొవిడ్ లక్షణాలే ఇందులోనూ కనిపిస్తాయని వైద్య నిపుణులు స్పష్టం చేస్తున్నారు. ప్రధానంగా గొంతు నొప్పి, పొడి దగ్గు, జ్వరం , తీవ్రమైన అలసట లేదా నీరసం వంటివి ఈ వేరియంట్ ప్రధాన లక్షణాలుగా గుర్తించారు. ఈ RF.5 వేరియంట్ కేసులు ఇప్పటికే సింగపూర్ తో పాటు ఇతర ఆగ్నేయాసియా దేశాల్లో వెలుగు చూశాయని, కాబట్టి ప్రజలు అనవసర భయాందోళనలు చెందాల్సిన అవసరం లేదని ఆరోగ్య శాఖ భరోసా ఇచ్చింది.
ప్రజలు తీసుకోవాల్సిన ముందస్తు జాగ్రత్తలు
కరోనా పరిస్థితులు ఎప్పటికప్పుడు మారే అవకాశం ఉన్నందున, ప్రజలు కేవలం అధికారిక ఆరోగ్య శాఖ విడుదల చేసే సూచనలను మాత్రమే పాటించాలి. జ్వరం, దగ్గు లేదా గొంతు నొప్పి వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తే తక్షణమే వైద్యులను సంప్రదించి అవసరమైతే పరీక్షలు చేయించుకోవడం మంచిది. ముఖ్యంగా వృద్ధులు, గర్భిణులు , శ్వాసకోశ లేదా ఇతర దీర్ఘకాలిక వ్యాధులతో బాధపడేవారు అత్యంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి. రద్దీగా ఉండే ప్రాంతాలకు వెళ్లినప్పుడు తప్పనిసరిగా మాస్క్ ధరించడం, సబ్బు లేదా శానిటైజర్తో తరచుగా చేతులను శుభ్రం చేసుకోవడం ద్వారా ఈ వైరస్ వ్యాప్తిని సమర్థవంతంగా అడ్డుకోవచ్చు.