Chandrababu: రాజమండ్రిలో సీఎం చంద్రబాబు.. ధవళేశ్వరం బ్యారేజీ కొత్త గేట్ల పనులకు శ్రీకారం!
Chandrababu: మూడు జిల్లాల పర్యటనలో భాగంగా సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు రాజమహేంద్రవరం చేరుకున్నారు.
Chandrababu: ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు తన మూడు జిల్లాల పర్యటనలో భాగంగా రాజమహేంద్రవరం చేరుకున్నారు. ఇరిగేషన్ రంగానికి అత్యంత ప్రాధాన్యతనిస్తూ, ధవళేశ్వరం బ్యారేజీ గేట్ల పునరుద్ధరణ పనులను సీఎం చంద్రబాబు అధికారికంగా ప్రారంభించారు. ఈ పునరుద్ధరణ పనులకు సంబంధించిన శిలాఫలకాన్ని ఆయన ఆవిష్కరించారు.
గత 2014-19 టీడీపీ ప్రభుత్వ హయాంలోనే ధవళేశ్వరం బ్యారేజీకి 58 కొత్త గేట్లను అమర్చారు. ప్రస్తుతం సెంట్రల్ వాటర్ కమిషన్ (CWC) సూచనల మేరకు, బ్యారేజీకి మిగిలిపోయిన 117 గేట్ల స్థానంలో కొత్త గేట్లను అమర్చే భారీ పనులకు కూటమి ప్రభుత్వం శ్రీకారం చుట్టింది. ఈ సందర్భంగా బ్యారేజీ వద్ద నీటి ప్రవాహాన్ని పరిశీలించిన సీఎం, వచ్చే ఏడాది (2027) జూన్ నాటికి కొత్త గేట్ల బిగింపు ప్రక్రియను పూర్తిగా పూర్తి చేయాలని ఇరిగేషన్ అధికారులను ఆదేశించారు. రాబోయే గోదావరి పుష్కరాల నాటికి పనులన్నీ సిద్ధం చేస్తామని అధికారులు ఈ సందర్భంగా సీఎంకు వివరించారు.
అనంతరం ఏర్పాటు చేసిన బహిరంగ సభలో సీఎం చంద్రబాబు మాట్లాడుతూ.. గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంపై తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించారు. "2014లో రూ. 32 కోట్లతో 64 గేట్ల మరమ్మతులు చేశాం. కానీ ఆ తర్వాత వచ్చిన ప్రభుత్వం గేట్లు మార్చడం పక్కనబెట్టి.. అవి కొట్టుకుపోతున్నా కనీసం పట్టించుకోలేదు. ఏపీ జీవనాడి అయిన పోలవరం ప్రాజెక్టును మా హయాంలో 72 శాతం పూర్తి చేశాం. ఒకవేళ అప్పుడు మా ప్రభుత్వమే కొనసాగి ఉంటే 2021 నాటికే పోలవరం పూర్తయ్యేది" అని చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. పట్టిసీమ ద్వారా కృష్ణా డెల్టాకు గోదావరి జలాలను తీసుకెళ్లామని చెప్తూ.. రాబోయే గోదావరి పుష్కరాలను అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించే బాధ్యత కూటమి ప్రభుత్వానిదేనని స్పష్టం చేశారు.
సభలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ ఆరోగ్య పరిస్థితిపై కూడా సీఎం చంద్రబాబు స్పందించారు. "డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ భుజానికి శస్త్రచికిత్స (Surgery) జరిగింది. నేను ముంబయి వెళ్లి మరి పవన్ను పరామర్శించాను. ఆయన ఆరోగ్యం పూర్తిగా కుదుటపడిన తర్వాతే తిరిగి విధుల్లోకి రావాలని నేను స్వయంగా సూచించాను" అని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు వెల్లడించారు.