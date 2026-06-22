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Chandrababu: చంద్రబాబు మార్క్ గవర్నెన్స్.. ‘ప్రోగ్రెస్ రిపోర్ట్ 2024-26’ విడుదలకు సీఎం నిర్ణయం!

Chandrababu: కూటమి ప్రభుత్వం రెండేళ్ల పాలన పూర్తి చేసుకున్న నేపథ్యంలో.. సాధించిన పురోగతిపై ‘ప్రోగ్రెస్ రిపోర్ట్ 2024-26’ పేరుతో 10 నివేదికలను విడుదల చేయాలని సీఎం చంద్రబాబు నిర్ణయించారు.

Arun Chilukuri
Published on: 22 Jun 2026 10:52 AM IST
Chandrababu
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Chandrababu: చంద్రబాబు మార్క్ గవర్నెన్స్.. ‘ప్రోగ్రెస్ రిపోర్ట్ 2024-26’ విడుదలకు సీఎం నిర్ణయం!

Chandrababu: ప్రజాప్రభుత్వం రెండేళ్ల పాలనలో చేపట్టిన కార్యక్రమాలు, సాధించిన పురోగతిని ప్రజలకు వివరిచేందుకు ప్రోగ్రెస్ రిపోర్ట్ 2024-26 పేరుతో నివేదికలను విడుదల చేయాలని సీఎం చంద్రబాబు నిర్ణయించారు. రాష్ట్ర పరిపాలనలో తీసుకొచ్చిన మార్పులు, అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు, సంక్షేమ పథకాలు, గవర్నెన్స్ సంస్కరణలను ప్రజలకు చేరవేయడమే ఈ ప్రోగ్రెస్ రిపోర్టుల ప్రధాన ఉద్దేశమని సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు. రెండేళ్ల క్రితం ప్రభుత్వం ఏర్పడిన వెంటనే రాష్ట్ర పరిస్థితిపై విడుదల చేసిన ఏడు శ్వేత పత్రాలకు కొనసాగింపుగా యాక్షన్ టేకెన్ రిపోర్టుల రూపంలో ఈ నివేదికలు ఉంటాయని తెలిపారు. మొత్తం పది అంశాలపై ప్రోగ్రెస్ రిపోర్టులు సిద్ధం చేశారు అధికారులు. ఇవాల విద్యుత్ రంగంపై తొలినివేదిక విడుదల చేయనున్నారు.

గత ప్రభుత్వం హయాంలో రాష్ట్రంలో నెలకొన్న పరిస్థితులపై ప్రభుత్వం గతంలో ఆర్థిక పరిస్థితి, పోలవరం ప్రాజెక్టు, అమరావతి రాజధాని, విద్యుత్ రంగం, శాంతి భద్రతలు, మైనింగ్, ఎక్సైజ్ వంటి అంశాలపై ఏడు శ్వేత పత్రాలను విడుదల చేసింది. అంశాలపై తీసుకున్న చర్యలు, రెండేళ్లలో వచ్చిన మార్పులను ప్రోగ్రెస్ రిపోర్టుల్లో వివరించనున్నారు. అలాగే అభివృద్ధి, సుపరిపాలన, సంక్షేమం వంటి మూడు కొత్త అంశాలపై కూడా ప్రత్యేక నివేదికలు రూపొందించనున్నారు.

మొత్తం 10 అంశాలపై ప్రోగ్రెస్ రిపోర్టులు సిద్ధం చేస్తున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. ఇందులో ఆర్థిక, అభివృద్ధి, సంక్షేమం, గవర్నెన్స్ అంశాలకు సంబంధించిన నాలుగు ప్రధాన నివేదికలను ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు స్వయంగా విడుదల చేయనున్నారు. మిగిలిన నివేదికలను మంత్రులు విడుదల చేయనున్నారు. మొత్తం అన్ని రిపోర్టులను జూలై 18లోగా ప్రజల ముందుకు తీసుకురావాలని సీఎం ఆదేశించారు. అభివృద్ధి ప్రోగ్రెస్ రిపోర్టులో వ్యవసాయం, పరిశ్రమలు, మౌలిక వసతులు, పర్యాటక రంగాల్లో ప్రభుత్వం చేపట్టిన కార్యక్రమాలను పొందుపరచనున్నారు. గుడ్ గవర్నెన్స్ రిపోర్టులో ప్రజా ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన కొత్త విధానాలు, పాలసీలు, పరిపాలనా సంస్కరణలకు సంబంధించిన వివరాలు ఉంటాయి. ప్రతి ఏడాది ప్రోగ్రెస్ రిపోర్టులు విడుదల చేసే విధానాన్ని కొనసాగించాలని సీఎం సూచించారు. అన్ని ప్రోగ్రెస్ రిపోర్టులను విడుదల చేసిన తర్వాత వాటన్నింటినీ కలిపి పుస్తక రూపంలో తీసుకురావాలని సీఎం ఆదేశించారు. ప్రోగ్రెస్ రిపోర్టులో భాగంగా రేపు విద్యుత్ రంగంపై తొలి నివేదిక విడుదల చేయనున్నారు.

Chandrababu NaiduAP GovernmentAP Government Progress Report
Arun Chilukuri

Arun Chilukuri

వెబ్ జర్నలిస్ట్ గా నా కెరీర్ HMTV ద్వారా పదేళ్ల క్రితం ప్రారంభం అయింది. పదేళ్లుగా HMTV లోనే వెబ్సైట్ కు ఆర్టికల్స్ రాస్తున్నాను. దాదాపుగా అన్ని కేటగిరీల్లోనూ ముఖ్యంగా తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల వార్తలతో పాటు వివిధ కేటగిరీల్లో అవసరాన్ని బట్టి ఆర్టికల్స్, బ్రేకింగ్ న్యూస్ ను ఇవ్వడం చేస్తున్నాను.

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