Chandrababu: రిజిస్ట్రేషన్ సేవా కేంద్రాలపై సీఎం చంద్రబాబు క్లారిటీ.. ఇది ప్రైవేటీకరణ కాదు!
Chandrababu: సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయాల ప్రైవేటీకరణపై జరుగుతున్న ప్రచారాన్ని ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు తీవ్రంగా ఖండించారు.
Chandrababu: సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయాల్లో ప్రభుత్వం కొత్తగా ప్రవేశపెట్టబోతున్న ‘రిజిస్ట్రేషన్ సేవా కేంద్రాల’ (RSK) విధానంపై ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు కీలక స్పష్టత ఇచ్చారు. రాష్ట్ర సచివాలయంలోని ఆర్టీజీఎస్ (RTGS) కేంద్రంలో వివిధ ప్రభుత్వ శాఖల పనితీరుపై నిర్వహించిన ఉన్నత స్థాయి సమీక్షా సమావేశంలో సీఎం ఈ అంశాన్ని ప్రస్తావించారు. రిజిస్ట్రేషన్ సేవా కేంద్రాల ఏర్పాటుపై కొందరు పనిగట్టుకుని చేస్తున్న అసత్య ప్రచారాలను, ప్రైవేటీకరణ అపోహలను ఆయన తీవ్రంగా ఖండించారు.
సమీక్షా సమావేశంలో సీఎం చంద్రబాబు మాట్లాడుతూ.. "కొందరు సబ్ రిజిస్ట్రార్ ఆఫీసులను ప్రైవేటీకరణ చేస్తున్నారంటూ దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారు. ఇది ఎంతమాత్రం ప్రైవేటీకరణ కాదు" అని తేల్చి చెప్పారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన పాస్పోర్ట్ సేవా కేంద్రాల (PSK) విధానం వల్ల పాస్పోర్ట్ ప్రాసెసింగ్ ఎంత సులభతరమైందో, అదే తరహాలోనే రిజిస్ట్రేషన్ సేవా కేంద్రాలు కూడా ప్రజలకు అత్యంత పారదర్శకంగా, వేగంగా సేవలు అందిస్తాయని వివరించారు. ఈ సరికొత్త విధానం ద్వారా మధ్యవర్తుల ప్రమేయం, లంచాల వేధింపులు లేకుండా సామాన్యులకు నేరుగా సేవలు అందుతాయని భరోసా ఇచ్చారు.
కొత్త రిజిస్ట్రేషన్ విధానంపై ప్రజల్లో ఉన్న అపోహలను, తప్పుడు ప్రచారాలను తొలగించాల్సిన బాధ్యత అధికారులపైనే ఉందని ముఖ్యమంత్రి ఆదేశించారు. ఈ కేంద్రాల వల్ల సామాన్య ప్రజలకు కలిగే సమయం, ధనం పొదుపు వంటి లాభాలను క్షేత్రస్థాయిలో విస్తృతంగా ప్రచారం చేయాలని కోరారు.
ఈ డిజిటల్ మార్పుల వల్ల ఉపాధి కోల్పోతామని ఆందోళన చెందుతున్న డాక్యుమెంట్ రైటర్లకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పెద్ద ఉపశమనం కలిగించారు. డాక్యుమెంట్ రైటర్లు ఎలాంటి ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని, వారి ఉపాధికి ఎటువంటి ఇబ్బంది కలగకుండా, ప్రత్యామ్నాయంగా మెరుగైన ఆదాయ మార్గాలు చూపే బాధ్యతను ప్రభుత్వమే తీసుకుంటుందని హామీ ఇచ్చారు. సాంకేతికతను జోడించి వ్యవస్థను ఆధునీకరించే క్రమంలో ఎవరికీ అన్యాయం జరగనివ్వమని సీఎం పునరుద్ఘాటించారు.