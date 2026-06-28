Bar: ఆంధ్రప్రదేశ్లో కొత్త మద్యం పాలసీ.. ఇకపై అక్కడ 24 గంటలు వైన్ షాపులు ఓపెన్
Bar: రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విమానాశ్రయాల్లో మద్యం విక్రయాలకు సంబంధించి కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది.
Bar: రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విమానాశ్రయాల్లో మద్యం విక్రయాలకు సంబంధించి కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. తిరుపతి విమానాశ్రయాన్ని మినహాయించి రాష్ట్రంలోని మిగిలిన అన్ని ఎయిర్పోర్టుల్లో బార్లు, లిక్కర్ షాపులు ఏర్పాటు చేసుకునేందుకు అనుమతి ఇచ్చింది. ఈ నిర్ణయానికి అనుగుణంగా ఎక్సైజ్ శాఖ కొత్త మార్గదర్శకాలను విడుదల చేసింది.
విమానాశ్రయాల్లో బార్లకు అధికారిక అనుమతి
కొత్త పాలసీ ప్రకారం ఎయిర్పోర్ట్ టెర్మినల్ భవనాలు, ప్లాజా ప్రాంతాల్లో బార్లు, మద్యం విక్రయ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు. అయితే ఇందుకు సంబంధిత విమానాశ్రయ నిర్వాహక సంస్థ సిఫారసు తప్పనిసరి. ఆ తర్వాతే ఎక్సైజ్ శాఖ లైసెన్స్ జారీ చేస్తుంది. బార్ ఏర్పాటు కోసం డిప్యూటీ కమిషనర్కు, మద్యం షాపు కోసం ఎక్సైజ్ సూపరింటెండెంట్కు దరఖాస్తు సమర్పించాల్సి ఉంటుంది.
24 గంటల పాటు సేవలు.. కానీ కొన్ని షరతులు
విమానాశ్రయాల్లో ఏర్పాటు చేసే బార్లు, లిక్కర్ షాపులు రోజంతా, అంటే 24 గంటలు పనిచేసేందుకు ప్రభుత్వం అనుమతి ఇచ్చింది. అయితే విమానాశ్రయం నిర్వహణ విధానాలు, విమానాల రాకపోకలు, భద్రతా నిబంధనలకు అనుగుణంగానే సేవలు కొనసాగించాలి. అవసరమైతే శాంతిభద్రతల దృష్ట్యా సంబంధిత అధికారులు అదనపు ఆంక్షలు విధించే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. అలాగే ఒక బార్ లైసెన్స్ కింద గరిష్ఠంగా మూడు సర్వీసింగ్ పాయింట్లను నిర్వహించేందుకు అనుమతి కల్పించారు. దీంతో ప్రయాణికులకు వివిధ ప్రాంతాల్లో సేవలు అందించే వీలు ఉంటుంది.
లైసెన్స్ ఫీజులు, ఎక్సైజ్ ట్యాక్స్ ఎంత?
కొత్త నిబంధనల ప్రకారం దరఖాస్తు ఫీజుగా రూ.5 లక్షలు చెల్లించాలి. విమానాశ్రయంలో ప్రయాణికుల రద్దీని ఆధారంగా చేసుకుని వార్షిక రిటైల్ ఎక్సైజ్ ట్యాక్స్ను నిర్ణయించారు. సంవత్సరానికి 20 లక్షలకుపైగా ప్రయాణికులు వచ్చే విమానాశ్రయాల్లో బార్ నిర్వహణకు రూ.25 లక్షలు చెల్లించాలి. 20 లక్షల కంటే తక్కువ ప్రయాణికులు ఉన్న విమానాశ్రయాల్లో రూ.15 లక్షలు చెల్లించాలి. విమానాశ్రయాల్లో లిక్కర్ షాపులు నిర్వహించాలనుకునే వారు ఏడాదికి రూ.1 కోటి ఫీజు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
ఇతర రాష్ట్రాల విధానాలను పరిశీలించిన ప్రభుత్వం
ఈ పాలసీ రూపొందించే ముందు ప్రభుత్వం ప్రత్యేకంగా మంత్రుల బృందాన్ని ఏర్పాటు చేసింది. ఆ బృందం ఢిల్లీ, మహారాష్ట్ర, తెలంగాణ, కర్ణాటక రాష్ట్రాల్లో అమలవుతున్న విమానాశ్రయ మద్యం విక్రయ విధానాలను అధ్యయనం చేసింది. అక్కడి అనుభవాలను పరిశీలించిన తర్వాత రాష్ట్ర పరిస్థితులకు అనుగుణంగా కొత్త మార్గదర్శకాలను రూపొందించింది. లైసెన్స్ రుసుము, పని వేళలు, విక్రయ కేంద్రాల నిర్వహణ వంటి అంశాల్లో ఈ అధ్యయనం ఆధారంగా నిర్ణయాలు తీసుకుంది.
మూడేళ్లకోసారి పాలసీ సమీక్ష
విమానాశ్రయాల్లో ప్రయాణికుల సంఖ్య మారుతూ ఉండటంతో ప్రభుత్వం ఈ పాలసీని శాశ్వతంగా కాకుండా కాలానుగుణంగా సమీక్షించాలని నిర్ణయించింది. ప్రతి మూడు సంవత్సరాలకు ఒకసారి ఆయా విమానాశ్రయాల్లో ప్రయాణికుల రద్దీ, వ్యాపార పరిస్థితులు, ఆదాయాన్ని పరిశీలించి ఫీజులు, నిబంధనల్లో అవసరమైన మార్పులు చేసే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ విధానం ద్వారా ప్రభుత్వం ఆదాయాన్ని పెంచడంతో పాటు ప్రయాణికులకు మెరుగైన సేవలు అందించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.