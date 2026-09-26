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Home ఆంధ్రప్రదేశ్Annadata Sukhibhava: ఏపీ రైతులకు గుడ్‌న్యూస్.. అన్నదాత సుఖీభవ డబ్బులు జమ అయ్యే తేదీ ఫిక్స్

Annadata Sukhibhava: ఏపీ రైతులకు గుడ్‌న్యూస్.. అన్నదాత సుఖీభవ డబ్బులు జమ అయ్యే తేదీ ఫిక్స్

Annadata Sukhibhava: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని రైతన్నలకు కూటమి ప్రభుత్వం త్వరలోనే భారీ ఊరటనివ్వనుంది.

CR Reddy
Published on: 26 Sept 2026 7:10 AM IST
Annadata Sukhibhava: ఏపీ రైతులకు గుడ్‌న్యూస్.. అన్నదాత సుఖీభవ డబ్బులు జమ అయ్యే తేదీ ఫిక్స్
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Annadata Sukhibhava: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని రైతన్నలకు కూటమి ప్రభుత్వం త్వరలోనే భారీ ఊరటనివ్వనుంది. అన్నదాత సుఖీభవ పథకం కింద నిధుల విడుదలకు ముహూర్తం ఖరారైంది. రాష్ట్రంలోని అర్హులైన రైతుల బ్యాంకు ఖాతాల్లోకి డబ్బులు జమ చేసేందుకు ప్రభుత్వం అన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. ముఖ్యంగా దసరా పండుగను పురస్కరించుకుని రైతుల ఆనందాన్ని రెట్టింపు చేసేలా ఈ ఆర్థిక సాయాన్ని అందించాలని నిర్ణయించారు. గతంలో వినాయక చవితికి విడుదల చేయాలని భావించినప్పటికీ, అనివార్య కారణాల వల్ల దసరా పండుగ కానుకగా దీన్ని అందించాలని తాజాగా నిర్ణయం తీసుకున్నారు.

ఎప్పుడు జమ కానున్నాయి?

అందిన సమాచారం ప్రకారం అక్టోబర్ 17వ తేదీన అన్నదాత సుఖీభవ రెండో విడత నిధులను రైతుల ఖాతాల్లో జమ చేసేందుకు ప్రభుత్వం సన్నాహాలు చేస్తోంది. కేంద్ర ప్రభుత్వం అందించే పీఎం కిసాన్ నిధులు ఏ రోజున విడుదలవుతాయో, అదే రోజున ఏపీ ప్రభుత్వం కూడా తన వాటాగా అందే అన్నదాత సుఖీభవ నగదును జమ చేయనుంది. ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ నిధులు విడుదల చేసే రోజే ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు కూడా ఈ సాయాన్ని విడుదల చేయనున్నారు. దీనివల్ల రైతులు ఒకే రోజు కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల నుంచి రెండు పథకాల ద్వారా ఆర్థిక లబ్ధి పొందనున్నారు.

రూ.20 వేల ఆర్థిక సాయం

కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఎన్నికల హామీ మేరకు రైతన్నలకు అందించే ఆర్థిక సాయాన్ని ఏడాదికి రూ.20 వేలకు పెంచిన విషయం తెలిసిందే. ఇందులో కేంద్ర ప్రభుత్వం పీఎం కిసాన్ కింద ఏడాదికి రూ.6 వేలు అందిస్తుండగా, మిగతా రూ.14 వేలను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అన్నదాత సుఖీభవ కింద భరిస్తోంది. ఈ మొత్తాన్ని మూడు విడతలుగా రైతుల ఖాతాల్లో జమ చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే తొలి విడత డబ్బులు రైతుల ఖాతాల్లో జమ కాగా, ఇప్పుడు రెండో విడత డబ్బులు జమ చేయనున్నారు. ఇందులో పీఎం కిసాన్ నుంచి రూ.2 వేలతో కలుపుకుని అన్నదాత సుఖీభవ డబ్బులు కూడా రైతుల అకౌంట్లో పడనున్నాయి.

వర్షాభావ పరిస్థితుల్లో రైతన్నలకు పెద్ద ఊరట

ఈ ఏడాది వర్షాభావ పరిస్థితులు, ఎల్‌నివో ప్రభావం కారణంగా రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల్లో రైతులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు. సకాలంలో వర్షాలు కురవకపోవడం, సాగునీరు అందక రైతన్నలు పంటల సాగులో నష్టాలను చవిచూశారు. ఇలాంటి కష్టకాలంలో ప్రభుత్వ ఆర్థిక సాయం రైతులకు ఎంతో కొండంత అండగా నిలవనుంది. సాగు ఖర్చుల కోసం అప్పులపాలైన రైతులు ఈ డబ్బులు ఎప్పుడెప్పుడు పడుతాయని ఎంతో ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తున్నారు. దసరా పండుగ వేళ అకౌంట్లో జమ అయ్యే ఈ డబ్బులతో రైతుల ఆర్థిక ఇబ్బందులు కొంతవరకు తీరే అవకాశం ఉంది.

Annadata SukhibhavaAP Government SchemeFarmer Financial Aid
CR Reddy

CR Reddy

2014లో జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్‌లలో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్‌ రంగాల్లో 11 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. బిజినెస్, ఆటోమొబైల్, స్పోర్ట్స్, మూవీస్, టెక్నాలజీ, పాలిటిక్స్, వైరల్, బిజినెస్‌కు సంబంధించిన కంటెంట్‌ను రాయగలను. ముఖ్యంగా ఆటోమొబైల్, బిజినెస్, బ్రేకింగ్ న్యూస్ రాయడంలో నైపుణ్యం ఉంది.

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