Nara Lokesh: విశాఖలో లోకేష్ 'ప్రజాదర్బార్': సమస్య ఏదైనా పరిష్కారం తక్షణమే..!
Nara Lokesh: విశాఖపట్నంలో మంత్రి నారా లోకేష్ నిర్వహిస్తున్న ప్రజాదర్బార్ కార్యక్రమం ప్రజల సమస్యలకు నేరుగా పరిష్కారం చూపించే వేదికగా మారుతోంది. విశాఖపట్నంలోని తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యాలయంలో 83వ రోజు కూడా ప్రజాదర్బార్ కార్యక్రమాన్ని మంత్రి కొనసాగించారు. ఈ కార్యక్రమానికి పెద్ద సంఖ్యలో ప్రజలు, పార్టీ కార్యకర్తలు, స్థానిక నాయకులు హాజరై తమ సమస్యలను మంత్రి దృష్టికి తీసుకువచ్చారు. మంత్రి లోకేష్ కార్యాలయానికి వచ్చిన వారిని ఆప్యాయంగా పలకరిస్తూ వారి సమస్యలను ఓర్పు గా విన్నారు.
ప్రజాదర్బార్కు వచ్చినవారు తమ వ్యక్తిగత సమస్యలతో పాటు ప్రాంతీయ అభివృద్ధికి సంబంధించిన అంశాలను కూడా ప్రస్తావించారు. భూ వివాదాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, సంక్షేమ పథకాలకు సంబంధించిన సమస్యలు, స్థానిక మౌలిక వసతుల అభివృద్ధి వంటి పలు అంశాలపై ప్రజలు వినతిపత్రాలు అందజేశారు. ప్రతి సమస్యను జాగ్రత్తగా పరిశీలించిన మంత్రి లోకేష్ సంబంధిత అధికారులతో వెంటనే మాట్లాడి సమస్యల పరిష్కారం కోసం తక్షణ చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశాలు జారీ చేశారు.
ప్రజల సమస్యల పరిష్కారం ప్రభుత్వానికి ప్రాధాన్యత అని మంత్రి స్పష్టం చేశారు. ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న ఇబ్బందులను నేరుగా తెలుసుకోవడమే ప్రజాదర్బార్ నిర్వహణ లక్ష్యమని తెలిపారు. ప్రజలు తమ సమస్యలతో ఎలాంటి సంకోచం లేకుండా ముందుకు రావాలని, ప్రభుత్వం అన్ని విధాలుగా సహాయం చేస్తుందని మంత్రి హామీ ఇచ్చారు.
ప్రజలతో నేరుగా మమేకమవుతూ సమస్యలను పరిష్కరించేందుకు ప్రజాదర్బార్ ఒక మంచి వేదికగా నిలుస్తోందని స్థానిక నాయకులు అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. విశాఖపట్నంలో జరుగుతున్న ఈ కార్యక్రమం వల్ల ప్రజలకు తక్షణ పరిష్కారం లభిస్తోందని పలువురు పేర్కొన్నారు. ప్రజలతో ప్రత్యక్షంగా మాట్లాడి వారి సమస్యలను తెలుసుకోవడం ద్వారా పరిపాలన మరింత పారదర్శకంగా మారుతుందని వారు అన్నారు. మంత్రి లోకేష్ ప్రజాదర్బార్ కార్యక్రమం కొనసాగుతుండటంతో ప్రజలు తమ సమస్యలకు త్వరితగతిన పరిష్కారం లభిస్తుందనే నమ్మకాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు.